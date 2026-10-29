Sacerdote alerta sobre estafas con entradas para la misa del papa León XIV en Lima y recuerda que los accesos serán completamente gratuitos

Información crucial sobre la visita del Papa a Perú: te contamos cómo reclamar tus entradas gratuitas para la misa. Sigue estas sencillas instrucciones y prepárate para un evento histórico.

Guardar

La próxima visita del papa León XIV a Perú también exige precauciones para quienes desean participar en las actividades religiosas. La organización de los eventos advirtió sobre posibles engaños relacionados con la entrega de entradas, ante el riesgo de que personas ofrezcan accesos a cambio de dinero.

El padre Juan Bytton, secretario general de la comisión encargada de la visita papal a Lima, recordó que todas las actividades previstas son gratuitas. Durante una entrevista con Exitosa, pidió a los fieles que no confíen en supuestos vendedores de entradas ni en publicaciones que soliciten pagos para asegurar un lugar.

PUBLICIDAD

La advertencia cobra relevancia ante la convocatoria prevista para la misa multitudinaria del domingo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. La actividad figura entre los principales encuentros programados durante la visita del pontífice.

Según explicó Bytton, el acceso se gestionará mediante una plataforma digital y cada entrada deberá incluir los datos de la persona que asistirá. El procedimiento también contempla la posibilidad de que un solo usuario obtenga varios accesos gratuitos para facilitar la inscripción de familiares.

Entradas gratuitas para la misa del papa León XIV en Las Palmas

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre Juan Bytton precisó que los accesos para las actividades del papa León XIV no tienen costo. La aclaración busca evitar que los asistentes entreguen dinero a terceros bajo la promesa de obtener una entrada para la misa u otro encuentro de la agenda papal.

PUBLICIDAD

El sacerdote también advirtió sobre el uso de las redes sociales para posibles engaños. En ese sentido, pidió a la población que no se deje sorprender por personas que pretendan aprovechar el interés de los fieles para ofrecer entradas a cambio de pagos.

La organización estableció que el trámite para la misa en Las Palmas se realizará por internet. De acuerdo con la información difundida por Exitosa, la plataforma habilitada será Ticketmaster, donde los interesados podrán acceder al evento identificado como Santa Misa Basílica de Las Palmas, Lima.

Cómo solicitar las entradas gratuitas por Ticketmaster

El padre Bytton indicó que el acceso a la plataforma estará disponible los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Durante esas fechas, los interesados podrán ingresar a su cuenta de Ticketmaster o crear una si todavía no disponen de un perfil.

Una vez dentro de la plataforma, deberán buscar el evento correspondiente a la misa en la Base Aérea Las Palmas y seguir el procedimiento para obtener las entradas.

PUBLICIDAD

El representante de la comisión organizadora explicó que una cuenta permitirá generar hasta ocho accesos gratuitos. Esta opción busca facilitar el registro de grupos familiares, incluidos los niños y las personas que no utilizan con frecuencia los servicios digitales.

“Una persona de la familia puede generar la entrada gratuita para los otros miembros”, señaló Bytton en Exitosa.

La cantidad máxima de entradas por cuenta no elimina la obligación de registrar a cada asistente. El sacerdote precisó que los accesos serán nominativos, por lo que deberán contener el nombre y el número de documento nacional de identidad (DNI) de cada persona.

Cada entrada deberá incluir el nombre y el DNI del asistente

Una composición digital integra la figura del papa León XIV con un teléfono inteligente y billetes de acceso frente a la basílica de San Pedro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación individual constituye uno de los aspectos señalados por Bytton durante la entrevista. Aunque una persona podrá gestionar las entradas para varios integrantes de su familia, cada acceso corresponderá a un asistente específico.

PUBLICIDAD

Por esa razón, los interesados deberán considerar los datos personales de quienes acudirán a la misa al momento de completar el registro. La posibilidad de reunir varias entradas en una misma cuenta no significa que todos los accesos puedan emitirse con los datos de un único titular.

La comisión organizadora difundió estas indicaciones como parte de las medidas para facilitar la participación de los fieles y evitar problemas durante el proceso de inscripción. La gratuidad de las entradas también constituye una referencia para identificar posibles ofertas fraudulentas: cualquier solicitud de dinero por el acceso contradice las condiciones anunciadas por la organización.

PUBLICIDAD

A qué hora será la misa del papa León XIV en Lima

La misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas está prevista para el 16 de noviembre a las 10:00 a. m., según los detalles proporcionados por el padre Juan Bytton a Exitosa.

El sacerdote indicó que la llegada del pontífice al recinto se contempla al menos una hora antes de la celebración. Durante ese periodo, el papa podría saludar a los asistentes desde el papamóvil, con el propósito de acercarse a los fieles congregados en el lugar.

Bytton señaló que la organización trabaja para facilitar ese momento y permitir que una mayor cantidad de personas pueda ver de cerca a León XIV antes de la misa.

La información sobre el horario, la plataforma de registro y las condiciones de acceso forma parte de las indicaciones difundidas para preparar la asistencia al evento. En paralelo, el secretario general reiteró que los fieles deben desconfiar de quienes ofrezcan entradas a cambio de dinero.

PUBLICIDAD