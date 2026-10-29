Perú

Dengue en Perú: las muertes llegan a 82 antes del verano de 2027

El Ministerio de Salud advirtió que los contagios superan los 80 mil y reforzó la vacunación en distritos de Lima ante las condiciones que pueden favorecer al mosquito transmisor

Composición con un paciente en cama de hospital, personal médico, un mosquito, una calle inundada y una rata sobre el agua
Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)
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El dengue en el Perú ha causado 82 muertes y más de 80 mil contagios en lo que va del año, según informó Alexis Holguín, director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa).

La cifra llega antes del verano de 2027, período en el que las lluvias, el calor y el almacenamiento de agua pueden ampliar los espacios donde se reproduce el mosquito transmisor.

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El funcionario sostuvo que el balance es menor al registrado en 2025, aunque recordó el impacto que tuvo Yaku entre 2023 y 2024, cuando se superaron los 200 mil casos. También advirtió que la circulación del serotipo tres plantea un escenario que requiere vigilancia, porque existen más personas susceptibles de contraer la infección.

“El dengue tiene cuatro cero tipos, uno, dos, tres y cuatro. Cuando circula uno nuevo, quiere decir que hay más personas susceptibles a ello, entonces tengo más personas que pueden hacer cuadro de dengue. No todos se complican, más del 90 % van a ser enfermedades leves, con fiebre o malestar, se va a autolimitar”, sostuvo para Canal N.

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Holguín explicó que, después de la picadura, los síntomas pueden aparecer entre siete y 10 días más tarde. La fiebre, el dolor de cabeza, las molestias musculares y el dolor detrás de los ojos forman parte de las señales iniciales.

El seguimiento cobra importancia cuando la temperatura desaparece tras cinco días, debido a que comienza una fase crítica que puede durar alrededor de 48 horas.

“Después de que pica el mosquito, por los menos una semana o 10 días ya empieza a hacer los síntomas que pueden ser fiebre, dolor de cabeza, muscular, de los ojos. Cuando cae cinco días de fiebre esta entra en una fase crítica, que son dos días en donde no hay fiebre, se pueden presentar síntomas de alarma”, indicó.

Una sala de techo alto contiene filas de camas hospitalarias cubiertas con mosquiteros de colores y varias personas alrededor.
La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación se amplía en Carabayllo y San Juan de Lurigancho

El Minsa amplió su estrategia de vacunación contra el dengue en Carabayllo y San Juan de Lurigancho, dos distritos priorizados por su situación epidemiológica en Lima Metropolitana. La campaña se dirige a residentes de 10 a 20 años y forma parte de las medidas que el sector prepara ante las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño.

El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que el país recibió cerca de 500 mil dosis y formalizó una compra adicional de 1,1 millones de vacunas. El plan contempla fortalecer la protección en zonas de riesgo y habilitar hospitales de campaña en el norte. En Piura habrá dos instalaciones de ese tipo, mientras se prevén otras para Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Áncash.

César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, relacionó el riesgo con las interrupciones del servicio de agua y las prácticas domésticas de almacenamiento. “Un factor importante es la temperatura y las lluvias, pero, también hay factores que tienen que ver con el agua. Toda la población del país no cuenta con agua las 24 horas”, afirmó en Exitosa.

Munayco pidió tapar los recipientes y escobillar sus paredes. También solicitó que los colegios permitan el ingreso de brigadas de vacunación. “Hay que evitar que en nuestras casas se formen los criaderos”, sostuvo, al pedir participación comunitaria.

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