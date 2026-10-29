Sedapal asegura que reforzó sus plantas para evitar cortes de agua en Lima y Callao durante el fenómeno El Niño

Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia de Sedapal, detalló los planes de prevención ante el fenómeno El Niño. El funcionario explicó las mejoras implementadas en los sistemas de captación y tratamiento para evitar cortes en el suministro frente a huaicos e incrementos de turbiedad en el río Rímac, tomando como antecedente los eventos ocurridos en 2017. Fuente: Exitosa Noticias

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El temor a nuevos cortes de agua en Lima y Callao volvió a surgir ante el posible impacto del fenómeno El Niño, debido al recuerdo de las restricciones que dejaron los huaicos de 2017. Frente a ese escenario, Sedapal afirmó que reforzó sus plantas y sistemas de captación para evitar que la alta turbiedad del río Rímac afecte el abastecimiento.

La empresa aseguró que reforzó sus sistemas de captación, tratamiento y distribución después de las restricciones registradas en 2017. En aquella emergencia, el ingreso de un huaico a la planta de Huachipa y el arrastre de lodo y residuos por el Rímac afectaron la producción de agua potable en la capital.

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Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia frente al fenómeno El Niño de Sedapal, sostuvo que la estrategia se diseñó bajo el escenario más desfavorable. “Se han implementado todas las mejoras para poder garantizar la captación, el tratamiento y la distribución de agua”, declaró a Exitosa Noticias.

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El antecedente de 2017 elevó la preocupación por nuevos cortes de agua

El temor de los usuarios se explica por lo ocurrido durante el fenómeno El Niño costero de 2017. En ese momento, la planta de Huachipa quedó afectada luego de que un huaico ingresara a sus instalaciones y dañara sedimentadores, lo que interrumpió su producción por varios días.

En La Atarjea, la infraestructura no sufrió daños directos, pero la turbiedad del río Rímac limitó la captación. El agua llegó con barro, basura y otros sólidos que elevaron los niveles de partículas por encima de la capacidad que tenía entonces la planta para procesarla.

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Agüero indicó que los huaicos alcanzaron picos de entre 200.000 y 300.000 NTU, la unidad que mide la turbiedad. La planta podía operar solo hasta los 10.000 NTU, por lo que la acumulación de lodo y sedimentos obligó a restringir la captación de agua.

La intervención busca evitar que sedimentos y residuos lleguen a la bocatoma y proteger las instalaciones de captación y producción de agua potable.

La Atarjea podrá captar agua con mayor turbiedad, según Sedapal

Sedapal informó que triplicó su capacidad de tratamiento para captar agua con niveles de hasta 30.000 NTU. El funcionario explicó que los huaicos no mantienen la misma carga de sedimentos durante todo su recorrido, por lo que la planta podría aprovechar los momentos en que baja la turbiedad.

Otra de las medidas consistió en modernizar el sistema de compuertas de la bocatoma. Antes, la apertura tomaba cerca de media hora. Ahora, según Agüero, el proceso puede realizarse en cinco minutos, lo que permitiría dejar pasar los sólidos que arrastra el río y recuperar la captación con mayor rapidez.

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La entidad también protegió las márgenes derecha e izquierda de la planta de Huachipa y culminó trabajos de descolmatación en el cauce del Rímac, de acuerdo con el coordinador. Estas obras buscan reducir el riesgo de que un huaico vuelva a ingresar a la infraestructura.

Los estanques reguladores 1 y 2 almacenan más de 1,5 millones de metros cúbicos de agua, una reserva que contribuiría a sostener el servicio durante interrupciones puntuales en la captación. Sedapal indicó que su plan contempla más de 100 actividades para enfrentar los impactos previstos.

Un inspector de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegó a la zona donde se captó la espuma en la superficie. (Andina)

Pozos, plantas y ahorro de agua forman parte del plan de contingencia

El abastecimiento de Sedapal depende de varias fuentes. Además de La Atarjea y Huachipa, vinculadas al río Rímac, la empresa cuenta con una planta en el Chillón que produce dos metros cúbicos por segundo.

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La compañía opera también más de 400 pozos en su jurisdicción, aunque cerca de 200 se encuentran en producción constante. A ello se suma la planta desaladora Provisur, en Santa María del Mar, cuya capacidad es de 400 litros por segundo y atiende a cuatro balnearios del sur de Lima.

Agüero señaló que la desalinización figura entre las alternativas para ampliar el abastecimiento en una ciudad con recursos hídricos limitados. Según explicó, existen proyectos en ProInversión para instalar plantas de mayor capacidad que atiendan a zonas más amplias de la capital.

La advertencia sobre el uso responsable del recurso se mantiene. Lima depende del almacenamiento de agua en lagunas ubicadas en las zonas altas y de su trasvase hacia la cuenca del Rímac, por lo que Sedapal recomendó mantener hábitos de ahorro más allá de la emergencia climática.

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