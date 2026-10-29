Perú

Paro nacional del SUTEP: Minedu informa que más del 95% de docentes asistió a clases y advierte descuentos por inasistencias

Loreto y Lambayeque registraron los niveles más bajos de asistencia docente del país, con 88% y 90% respectivamente, según los reportes del sector

Composición de dos fotos: a la izquierda, un hombre y una mujer en un aula frente a alumnas; a la derecha, una marcha con pancartas y banderas
El viceministro Luis Antonio Alemán Nakamine supervisa una escuela de Lima en paralelo a la marcha convocada por el sindicato de docentes SUTEP.
Guardar

Las clases escolares se desarrollaron con normalidad este jueves en Lima y el resto del país, pese a la convocatoria a un paro nacional por parte del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Según los reportes consolidados por el Ministerio de Educación (Minedu), más del 95% de los docentes a nivel nacional cumplió con su deber y se presentó a dictar clases con normalidad.

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, verificó el inicio de la jornada escolar con un recorrido por instituciones educativas de la capital, entre ellas la I. E. 1112 Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, y la I. E. Argentina, en el Cercado de Lima. En ambos centros fue recibido por directores, docentes y estudiantes que iniciaron sus actividades “con normalidad, en un ambiente de respeto y dedicación”, según informó la agencia Andina.

PUBLICIDAD

Fachada del edificio del Ministerio de Educación a la izquierda y manifestantes con banderas y una pancarta del sindicato Sutep a la derecha
El Ministerio de Educación de Perú advierte descuentos salariales para los docentes del Sutep que acaten la paralización nacional de labores convocada por el sindicato. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Minedu confirma asistencia mayoritaria

“Felicito profundamente a cada maestro que hoy llegó temprano a su aula. Su presencia es la mejor lección que pueden dar, pues ser responsable y no abandonar a quienes confían en nosotros es el ejemplo más valioso que podemos dejar”, expresó Alemán Nakamine durante su visita a los colegios limeños. El funcionario también participó en el izamiento del pabellón nacional y dialogó con los alumnos, a quienes animó a “valorar a sus maestros, respetar su esfuerzo y ser también los protagonistas de su propia educación”.

Los reportes nacionales recogidos por el Minedu mostraron, además, variaciones regionales en el cumplimiento del paro convocado por el gremio magisterial. Loreto registró un 88% de asistencia docente, mientras que en Lambayeque la cifra llegó al 90%, los niveles más bajos del país. Pese a estas diferencias, el balance general a escala nacional confirmó que la mayoría de los maestros eligió presentarse a sus centros de labores.

PUBLICIDAD

Un hombre de traje y una mujer de pie junto a una pizarra frente a cuatro estudiantes sentadas en pupitres escolares.
El viceministro Luis Antonio Alemán Nakamine visita a docentes y alumnas en la Institución Educativa Argentina de Lima durante una jornada de clases. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos a docentes ausentes

El viceministro adelantó que el ministerio aplicará estrictamente la normativa vigente a los docentes que no asistieron durante la jornada de paro. “La educación es un servicio esencial. Los niños y adolescentes no pueden ser los que paguen el costo de medidas que afectan su derecho a aprender. Por ello, a quienes no cumplieron con su deber, se les aplicará estrictamente la normativa y se les descontará el día correspondiente, bajo responsabilidad funcional”, declaró Alemán Nakamine.

El funcionario precisó que la medida no busca castigar, sino ser justos con los miles de maestros que sí estuvieron presentes y, sobre todo, con los estudiantes que acudieron a clases con normalidad. Agregó que la prioridad del sector es garantizar la continuidad del servicio educativo frente a cualquier medida gremial que pueda afectarlo.

Documento oficial con texto impreso, encabezado en letras rojas y logotipos institucionales del Gobierno de Perú en la parte inferior
Un comunicado oficial del Ministerio de Educación de Perú declara improcedente el paro del Sutep y dispone el descuento de remuneraciones al personal docente que no asista a las aulas. (MINEDU)

Culmina consulta sobre convivencia escolar

El viceministro informó además que el proceso de consulta ciudadana sobre los nuevos Lineamientos de Convivencia y Disciplina Escolar concluyó el 27 de octubre. “Tal como lo afirmó nuestro ministro José Antonio Chang, hemos recibido aportes valiosos de instituciones, familias, docentes y estudiantes. Estamos integrando esas propuestas para entregar un marco que restablezca la autoridad legítima del maestro y, sobre todo, garantice entornos seguros y ordenados para aprender”, señaló.

El funcionario adelantó que el Minedu espera publicar el texto definitivo mediante decreto supremo a fines del presente mes, con lo cual se cerraría un proceso de recolección de aportes iniciado meses atrás por el sector educación.

Aula escolar vacía con pupitres ordenados, una pizarra verde y un escritorio con carpetas, cuadernos y una pequeña bandera de Perú.
Un aula de una escuela pública permanece vacía en Perú durante una jornada de huelga docente convocada por el magisterio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

MineduParo SutepSutepDocentesHuelgaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato. Sigue la previa y todas las incidencias del partido en directo

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

El ‘Pirata’ protagonizó un tenso cruce de palabras con el entrenador ‘blanquiazul’ durante el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

Actores de Al Fondo Hay Sitio contra hotel miraflorino: multa de S/ 147.284 por transmitir series sin pagar derechos de autor

La resolución de Indecopi también establece el pago de más de S/ 15.000 a Inter Artis Perú por las transmisiones realizadas durante casi cinco años sin reconocer la remuneración correspondiente a los artistas

Actores de Al Fondo Hay Sitio contra hotel miraflorino: multa de S/ 147.284 por transmitir series sin pagar derechos de autor

Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno destacan entre los destinos elegidos por turistas gastronómicos en Perú

Los viajeros extranjeros combinan las visitas a restaurantes con recorridos por mercados y experiencias vinculadas con los productos locales.

Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno destacan entre los destinos elegidos por turistas gastronómicos en Perú

Golazo de Jairo Vélez, tras aprovechar mal despeje de Rafael Lutiger, para decretar 1-1 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Los ‘íntimos’ lograron liberarse de la fuerte presión de los locales, que derivó en dos ataques desperdiciados del ‘Santi’ González, y en una buena construcción, con posterior desatención en defensa, llegó la igualada

Golazo de Jairo Vélez, tras aprovechar mal despeje de Rafael Lutiger, para decretar 1-1 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Premier Luis Galarreta reitera que Keiko Fujimori traerá de El Salvador el “modelo exitoso” de cárceles de Nayib Bukele

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera pide que Samahara Lobatón no tenga más bebés junto a Renato Rossini Jr.

Gabriela Herrera pide que Samahara Lobatón no tenga más bebés junto a Renato Rossini Jr.

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

Gianella Marquina reaparece en TikTok tras convertirse en madre y usuarios quedan sorprendidos por su aspecto

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

DEPORTES

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Jairo Vélez, tras aprovechar mal despeje de Rafael Lutiger, para decretar 1-1 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

Eryc Castillo marcó un golazo y mandó a callar a las tribunas en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos anotó golazo a Alianza Lima para empate de Sporting Cristal: así fue la celebración del ‘Pirata’ por Liga 1 2026