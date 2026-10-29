Paro nacional del SUTEP: Minedu informa que más del 95% de docentes asistió a clases y advierte descuentos por inasistencias

El viceministro Luis Antonio Alemán Nakamine supervisa una escuela de Lima en paralelo a la marcha convocada por el sindicato de docentes SUTEP.

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Las clases escolares se desarrollaron con normalidad este jueves en Lima y el resto del país, pese a la convocatoria a un paro nacional por parte del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Según los reportes consolidados por el Ministerio de Educación (Minedu), más del 95% de los docentes a nivel nacional cumplió con su deber y se presentó a dictar clases con normalidad.

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, verificó el inicio de la jornada escolar con un recorrido por instituciones educativas de la capital, entre ellas la I. E. 1112 Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, y la I. E. Argentina, en el Cercado de Lima. En ambos centros fue recibido por directores, docentes y estudiantes que iniciaron sus actividades “con normalidad, en un ambiente de respeto y dedicación”, según informó la agencia Andina.

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El Ministerio de Educación de Perú advierte descuentos salariales para los docentes del Sutep que acaten la paralización nacional de labores convocada por el sindicato. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Minedu confirma asistencia mayoritaria

“Felicito profundamente a cada maestro que hoy llegó temprano a su aula. Su presencia es la mejor lección que pueden dar, pues ser responsable y no abandonar a quienes confían en nosotros es el ejemplo más valioso que podemos dejar”, expresó Alemán Nakamine durante su visita a los colegios limeños. El funcionario también participó en el izamiento del pabellón nacional y dialogó con los alumnos, a quienes animó a “valorar a sus maestros, respetar su esfuerzo y ser también los protagonistas de su propia educación”.

Los reportes nacionales recogidos por el Minedu mostraron, además, variaciones regionales en el cumplimiento del paro convocado por el gremio magisterial. Loreto registró un 88% de asistencia docente, mientras que en Lambayeque la cifra llegó al 90%, los niveles más bajos del país. Pese a estas diferencias, el balance general a escala nacional confirmó que la mayoría de los maestros eligió presentarse a sus centros de labores.

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El viceministro Luis Antonio Alemán Nakamine visita a docentes y alumnas en la Institución Educativa Argentina de Lima durante una jornada de clases. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos a docentes ausentes

El viceministro adelantó que el ministerio aplicará estrictamente la normativa vigente a los docentes que no asistieron durante la jornada de paro. “La educación es un servicio esencial. Los niños y adolescentes no pueden ser los que paguen el costo de medidas que afectan su derecho a aprender. Por ello, a quienes no cumplieron con su deber, se les aplicará estrictamente la normativa y se les descontará el día correspondiente, bajo responsabilidad funcional”, declaró Alemán Nakamine.

El funcionario precisó que la medida no busca castigar, sino ser justos con los miles de maestros que sí estuvieron presentes y, sobre todo, con los estudiantes que acudieron a clases con normalidad. Agregó que la prioridad del sector es garantizar la continuidad del servicio educativo frente a cualquier medida gremial que pueda afectarlo.

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Un comunicado oficial del Ministerio de Educación de Perú declara improcedente el paro del Sutep y dispone el descuento de remuneraciones al personal docente que no asista a las aulas. (MINEDU)

Culmina consulta sobre convivencia escolar

El viceministro informó además que el proceso de consulta ciudadana sobre los nuevos Lineamientos de Convivencia y Disciplina Escolar concluyó el 27 de octubre. “Tal como lo afirmó nuestro ministro José Antonio Chang, hemos recibido aportes valiosos de instituciones, familias, docentes y estudiantes. Estamos integrando esas propuestas para entregar un marco que restablezca la autoridad legítima del maestro y, sobre todo, garantice entornos seguros y ordenados para aprender”, señaló.

El funcionario adelantó que el Minedu espera publicar el texto definitivo mediante decreto supremo a fines del presente mes, con lo cual se cerraría un proceso de recolección de aportes iniciado meses atrás por el sector educación.

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Un aula de una escuela pública permanece vacía en Perú durante una jornada de huelga docente convocada por el magisterio. (Imagen Ilustrativa Infobae)