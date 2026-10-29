Hernán Barcos anotó golazo a Alianza Lima para empate de Sporting Cristal: así fue la celebración del ‘Pirata’ por Liga 1 2026

El delantero argentino puso el 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

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Cuando ya se terminaba el primer tiempo con ventaja para Alianza Lima, el delantero argentino Hernán Barcos puso su huella en este intenso partido y con un cabezazo bien colocado puso el parcial empate a dos goles entre victorianos y bajopontinos.

La jugada comenzó cuando Cristal se encontraba de salida con Álvarez Wallace con el balón en sus pies. El uruguayo se la sede a Cristiano que, con todo el tiempo del mundo, levantó la cabeza y envió un centro preciso para que el ‘Pirata’ le ganara por arriba a Garcés y pusiera la igualdad a dos a los 45 minutos de la primera parte.

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El primer gol de Cristal

El delantero abrió el marcador tras cabezazo por el segundo palo de los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

La apertura del marcador llegó cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de juego. Yoshimar Yotún ejecutó un córner desde el sector derecho y puso el balón en el corazón del área rival. Rafael Lutiger se impuso en el duelo aéreo y, en lugar de buscar el remate directo, realizó un pivoteo preciso hacia el segundo palo que dejó a Luis Iberico completamente libre frente al arco de Alejandro Duarte.

‘Luiki’ no perdonó. De cabeza y a corta distancia, el delantero empujó el balón al fondo de la red para festejar ante su gente. La marca de Alianza Lima falló en el seguimiento al atacante dentro del área, y Cristal castigó esa distracción en su primera llegada con real peligro.

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El tanto tuvo un peso adicional más allá del resultado parcial: fue el décimo gol del año para Iberico, quien llegó al clásico con anotaciones en los cuatro compromisos anteriores del Clausura. Su olfato en el área y su capacidad para explotar los espacios se han transformado en uno de los activos más valiosos del equipo de Roberto Mosquera en la etapa final de la temporada.

Con el 1-0 en el marcador, los rimenses mantuvieron sus líneas adelantadas y continuaron presionando la salida rival. La velocidad de Maxloren Castro y Santiago González por los costados fue el principal recurso ofensivo del local para sostener la ventaja y generar peligro adicional.

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El empate de Alianza Lima

El volante puso el empate con violento remate en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Los ‘íntimos’ no tardaron en sacudirse el golpe. A los 24 minutos, Cristian Carbajal ejecutó un saque de banda de forma veloz por el sector derecho y habilitó a Federico Girotti, quien levantó la vista y mandó un centro al área que encontró un rechazo fallido de Rafael Lutiger. El despeje del defensor rimense impactó en Jairo Vélez y rebotó hacia Eryc Castillo, quien se encontraba de espaldas al arco. El atacante ecuatoriano optó por devolver el balón a su compañero, cuya posición era inmejorable.

Vélez no dudó. Con potencia y desde una zona privilegiada dentro del área, sacó un remate de derecha que Diego Enríquez no pudo contener: 1-1. El mediocampista ecuatoriano nacionalizado peruano volvió a aparecer en un momento de alta exigencia para su equipo y confirmó su relevancia dentro del esquema de Pablo Guede. Su participación en los resultados recientes de Alianza Lima lo ubica como una de las piezas más determinantes del conjunto ‘blanquiazul’ en esta fase del campeonato.

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El segundo gol de Alianza Lima

El delantero ecuatoriano puso la remontada en el Gallardo, aunque con polémica en la celebración - Crédito: L1MAX.

La remontada ‘blanquiazul’ se completó antes del pitazo final del primer tiempo. En una nueva acción dentro del área celeste, Eryc Castillo encontró el espacio y el momento para conectar un potente disparo que no dio chances de reacción a Diego Enríquez. El remate del atacante ecuatoriano, preciso y con mucha fuerza, se incrustó en el arco rimense para establecer el 2-1 parcial a favor de los visitantes.

La anotación fue un golpe de autoridad para Alianza Lima, que pasó de sufrir el tempranero 1-0 en contra a tomar el mando del partido en el lapso de veinte minutos. El resultado parcial de 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ reflejó la capacidad de reacción del equipo de Guede en un escenario adverso y en un duelo que tiene consecuencias directas en la lucha por el título del Clausura y en la tabla acumulada, donde Cristal inició la jornada en el noveno puesto con 44 unidades.

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