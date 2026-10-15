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Jairo Vélez, complacido por representar a la selección nacional en la etapa de Mano Menezes: “Gracias, Perú; un privilegio”

El hombre de Alianza Lima es inamovible en la nueva estructura de la ‘bicolor’, sobre todo por su condición de goleador inesperado. Lleva cinco anotaciones en seis presentaciones amistosas; dato atronador

Jairo Vélez se ha convertido en el hombre gol de Perú. - Crédito: ITEA
Jairo Vélez se ha convertido en el hombre gol de Perú. - Crédito: ITEA
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En medio del evidente desastre que es la selección peruana, existe una tenue luz de esperanza representada por Jairo Vélez. El volante naturalizado ha revolucionado, en menos de un año, la estructura de Mano Menezes con una frecuencia inusitada de goles.

Pasado el fiasco de la tercera ventana FIFA, en cuyo trayecto no se consiguió triunfo alguno, el ‘Corviche’ compartió una genuina sensación de su experiencia con la disciplina nacional a través de un mensaje de agradecimiento externado en su cuenta de Instagram.

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Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México.
Jairo Vélez ha revolucionado la selección peruana en menos de un año. - Crédito: ITEA

Gracias Dios por permitir estar y vestir la Bicolor; gracias, Perú. Un privilegio”, posteó Vélez en su red social junto a postales de su reciente experiencia como efectivo del equipo patrio’; además, sumó un versículo de la biblia que refleja su presente: “Encomienda a Jehová tu camino y confía en él; y el hará. Salmos 37:5”.

Con Jairo Vélez en los planes, el DT Menezes ha encontrado buenas soluciones, aunque todavía insuficientes para redondear resultados favorables. Juega su favor su polifuncionalidad en el mediocampo y sobre todo su capacidad goleadora instantánea.

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.

Su rol principal es desempeñarse como organizador detrás del ‘9’ con pases filtrados y ofrecer acciones creativas que rompan el cerco contrario. También no teme asomarse a la zona de castigo, donde ha demostrado ser un ‘killer’ silencioso.

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Aunque las capacidades de Vélez se potencian mucho más como conductor, rinde de igual manera estacionándose por los costados. Ya sea por cualquier de ambos sectores, muestra un claro esfuerzo defensivo para ayudar a los laterales ubicados metros más atrás.

Jairo Vélez decantó la balanza a favor de Perú ante México, en Nueva Jersey. - Crédito: FPF
Jairo Vélez decantó la balanza a favor de Perú ante México, en Nueva Jersey. - Crédito: FPF

No deja de ser notable, además, su ascendencia en los tanteadores. Durante la era de Mano Menezes, el ecuatoriano-peruano ha tenido un impacto demoledor al convertirse en el goleador del proceso con 5 goles en 6 apariciones, registro más que alucinante que lo entroniza en Perú.

Tras debutar en blanco contra Senegal, que superó sin problemas al equipo patrio, Vélez mantuvo una racha de goles impecable. Arrancó con un doblete ante Honduras, en una igualada incómoda, para luego hacer su aparición en el primer triunfo contra Haití. En el siguiente parón dejó su registro en una caída a manos de España y su último grito llegó en un empate a uno contra México.

El volante de Alianza Lima logró su doblete en choque preparatorio disputado en Leganés - Crédito: Movistar Deportes.

Última ventana

Después de una actuación deplorable en la última expedición por Norteamérica, el entrenador Mano Menezes ha validado con la Federación Peruana de Fútbol preparar dos partidos en condición de local, aunque con plazas distintas.

Lima se mantendrá como la sede principal. De ahí que el primer amistoso se juegue en su gramado y el rival a superar será Bolivia, a falta de confirmación.

Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura. - créditos: FPF
Perú aún no despega con Menezes. - Crédito: FPF

Como escenario alternativo, con miras a las Eliminatorias CONMEBOL 2030, la FPF planea consignar la ciudad del Cusco para aprovechar la altura. En esa línea, el oponente con el que arrancará el plan será Honduras, con el que se midió a inicios de año en Leganés.

La selección peruana, por ahora, solo lleva una victoria en el proceso de Mano Menezes y el resto de presentaciones se divide, en su mayoría, en caídas y un puñado de igualadas. La imagen deberá cambiarse radicalmente a puertas del circuito mundialista.

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