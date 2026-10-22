“Muy feliz de regresar a Perú”, el emotivo mensaje de Fernanda Tomé tras fichar por Deportivo Soan

Fernanda Tomé envió mensaje a los hinchas tras fichaje por Deportivo Soan.

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Tras la confirmación de su fichaje a Deportivo Soan, Fernanda Tomé rompió su silencio y envió un emotivo mensaje a todos los hinchas del cuadro de Puente Piedra. La brasileña es muy querida por todos los peruanos y se mostró feliz de volver a la Liga Peruana de vóley 2026/2027 luego de su sorpresiva salida de San Martín.

“Hola, aquí está Fernanda, la Tomezinha, para decir que estoy muy contenta, muy feliz de estar de regreso a Perú, muy feliz de estar en Deportivo Soan. Ya estoy muy ansiosa para estar con ustedes; nos vemos pronto. Un grande beso”, saludó el popular ‘Tomezinha’ en las redes sociales del club.

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Sus primeras palabras emocionaron a los ‘voleilovers’, quienes cuentan los días para volverla a ver en las canchas en el torneo nacional. La última vez fue en la final entre las ‘santas’ y Alianza Lima, donde las ‘blanquiazules’ se quedaron con el tricampeonato.

El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

Fecha del debut de Fernanda Tomé con Deportivo Soan

Fernanda Tomé terminará su etapa con el MTCC Volleyball Team en el torneo de Maldivas el domingo 1 de noviembre. Tras el cierre de esa competencia de corta duración, la jugadora quedará disponible para viajar a Lima.

La llegada de ‘Tomezinha’ abriría la posibilidad de que se incorpore a Deportivo Soan para la cuarta fecha de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

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El probable estreno de la atacante con el equipo de Puente Piedra sería ante Olva Latino. Ese partido está previsto para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) aún debe confirmar la programación completa de la jornada. La fecha precisará el día y el horario del posible debut de Tomé en el campeonato nacional.

Fernanda Tomé es nueva jugadora de Deportivo Soan para la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Así reaccionó San Martín tras fichaje de Fernanda Tomé en Deportivo Soan

La reacción de Judy Balcázar ante la llegada de Fernanda Tomé a Deportivo Soan fue de respaldo. La gerenta deportiva de Universidad San Martín afirmó que la contratación de la atacante brasileña no le resultó inesperada.

Balcázar afirmó que el vínculo entre la deportista y Universidad San Martín terminó sin conflictos. Según explicó, la decisión respondió al cierre de una etapa y no a una ruptura entre las partes.

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“No me sorprende. Es una jugadora que puede estar en cualquier equipo”, declaró la gerenta en una comunicación telefónica con Mate Galáctico. La dirigente destacó la calidad de la voleibolista y su continuidad en el campeonato nacional.

La gerenta deportiva de la institución de Santa Anita explicó que la salida de la punta brasileña del club 'santo' no se produjo en malos términos. Crédito: Mate Galáctico.

La representante del cuadro santo se refirió también a las versiones que surgieron tras la salida de la brasileña. La institución y la jugadora, afirmó, se despidieron en buenos términos.

“No se rompió nunca la relación. Ella se ha ido muy bien”, sostuvo Balcazar ante el programa. “Nos hemos despedido muy bien. Se cerró un ciclo y ya”, añadió.

La gerenta señaló que la finalización de un contrato no obliga a que una jugadora y un club se separen con diferencias personales.

“No porque terminas de trabajar en un lugar tienes que irte peleada”, expresó. Balcazar aseguró que no recuerda discusiones con Tomé ni con otras integrantes que dejaron el plantel.

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