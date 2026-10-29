Jessica Newton reaparece con contundente mensaje tras ser desplazada por Luciana Fuster de Miss Grand Perú: “Siempre elige ser feliz”

Jessica Newton posa frente a un espejo de maquillaje mientras Luciana Fuster viste un traje amarillo de gala vinculado al certamen Miss Grand Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jessica Newton volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que se anunciara a Luciana Fuster como la nueva directora de Miss Grand Perú, un cambio que marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia nacional. En medio de las reacciones que generó la noticia, la organizadora de belleza compartió una publicación en sus redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido por el momento en que decidió hacerlo público.

A través de su cuenta de Instagram, la directora de la Organización del Miss Perú difundió una fotografía en la que aparece sonriente y acompañó la imagen con una breve reflexión sobre la felicidad. Aunque no mencionó directamente a Luciana Fuster ni hizo referencia explícita a su salida de la franquicia, la publicación despertó interés entre los usuarios debido a la reciente modificación en la dirección del certamen.

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¿Qué dijo Jessica Newton tras ser reemplazada por Luciana Fuster en Miss Grand Perú?. Captura: IG.

“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”, escribió Jessica Newton en la descripción de la fotografía. La frase fue compartida después de que se hiciera oficial el nombramiento de la modelo como responsable de Miss Grand Perú, por lo que algunos seguidores relacionaron el mensaje con el nuevo escenario que enfrenta la organización de los concursos de belleza en el país.

Sin embargo, Jessica Newton no precisó si sus palabras estaban dirigidas al cambio en la franquicia. Por ello, su publicación debe entenderse como una reflexión personal que coincidió con un momento de especial atención mediática sobre su trayectoria en los certámenes nacionales. La organizadora tampoco realizó, en el mensaje difundido, declaraciones directas sobre su relación con la nueva directora.

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La fotografía, en la que aparece sonriente, contrastó con la expectativa que generó su salida de la dirección de Miss Grand Perú. Su frase se convirtió así en el centro de los comentarios, en una coyuntura en la que el anuncio de Luciana Fuster abrió interrogantes sobre el rumbo que tomará la competencia nacional en sus próximas ediciones.

“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”, escribió la organizadora en sus redes sociales, luego de conocerse el cambio en la dirección de la franquicia peruana. TikTok/ Ric La Torre.

Luciana Fuster asume la dirección de Miss Grand Perú

El nombramiento de Luciana Fuster como nueva directora de Miss Grand Perú fue anunciado a través de las plataformas oficiales de Miss Grand International. La noticia confirmó que la modelo asumirá la responsabilidad de conducir la franquicia peruana y tendrá un papel clave en la elección y preparación de la representante nacional que buscará competir en el certamen internacional.

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La designación representa un nuevo desafío profesional para Fuster, quien ya había estado vinculada al universo de los concursos de belleza. Esta vez, su participación será desde la dirección de la franquicia, una función que implica asumir responsabilidades relacionadas con el desarrollo del certamen y el proceso de preparación de las futuras candidatas peruanas.

La modelo recibió el anuncio con evidente emoción y no tardó en expresar públicamente su agradecimiento por la oportunidad. En la publicación en la que se comunicó su nombramiento, compartió un mensaje en el que dejó ver lo importante que resulta para ella asumir esta nueva responsabilidad.

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“LLORANDO LÁGRIMAS DE ALEGRÍA. gracias mi familia por siempre, gracias por esta gran oportunidad y confiar en mi!! Significa mucho viniendo de ti”, escribió Luciana Fuster.

¿Qué dijo Jessica Newton tras ser reemplazada por Luciana Fuster en Miss Grand Perú?. Captura: IG.

Jessica Newton deja Miss Grand Perú, pero continúa al frente del Miss Perú

La salida de Jessica Newton de Miss Grand Perú generó comentarios debido a la trayectoria que mantuvo durante varios años al frente de la franquicia. La organizadora estuvo vinculada a la conducción del certamen nacional, por lo que el anuncio de una nueva directora supone un cambio importante dentro de su trabajo en el ámbito de los concursos de belleza.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el cambio, Newton dejó de formar parte de esta franquicia en octubre de 2026. No obstante, su salida no significa que se retire de la organización de certámenes nacionales, pues continuará al frente de la Organización del Miss Perú, cargo desde el cual seguirá trabajando en otros procesos vinculados a la representación peruana en competencias de belleza.

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Esta distinción es importante para comprender el alcance del anuncio. La llegada de Luciana Fuster corresponde específicamente a la dirección de Miss Grand Perú, mientras que Jessica Newton conserva sus funciones dentro de la Organización del Miss Perú. Se trata, por tanto, de dos responsabilidades diferenciadas dentro del ámbito de los concursos nacionales.

¿Qué dijo Jessica Newton tras ser reemplazada por Luciana Fuster en Miss Grand Perú?. Captura: IG.

El mensaje de Jessica Newton genera atención en redes sociales

En medio de este cambio, la publicación de Jessica Newton adquirió especial relevancia por la coincidencia entre la frase elegida y el anuncio de la nueva dirección de Miss Grand Perú. La organizadora no ofreció explicaciones adicionales sobre el significado de sus palabras, pero su mensaje abrió espacio para distintas interpretaciones entre los usuarios que siguen sus publicaciones.

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“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz” fue la frase que acompañó su fotografía y la única declaración incluida en esa publicación relacionada temporalmente con el anuncio. Sin una referencia directa a Luciana Fuster o a la franquicia, no es posible afirmar que se trate de una respuesta al nombramiento ni que exista algún desacuerdo entre ambas.

¿Qué dijo Jessica Newton tras ser reemplazada por Luciana Fuster en Miss Grand Perú?. Captura: IG.