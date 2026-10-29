'La Bella Luz' anuncia escenario al mismo estilo de los BTS para su aniversario por sus 32 años

Los integrantes de la orquesta de cumbia La Bella Luz posan junto al plano de distribución del escenario previsto para su aniversario.

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La Bella Luz anunció el escenario que utilizará para la celebración de su 32.° aniversario, un diseño que generó comparaciones inmediatas con la producción del grupo surcoreano BTS en su reciente paso por Lima. El anuncio, difundido a través de las redes sociales de la orquesta, llega semanas después de que su líder y cantante, Óscar Junior Custodio, conocido como “Senderito”, asistiera a uno de los conciertos de la banda de K-pop en el Estadio San Marcos, en octubre de este año.

El aniversario de la agrupación de cumbia está programado para el sábado 28 de noviembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el distrito de Los Olivos, con entrada gratuita. El cartel del evento incluye, además de La Bella Luz, a agrupaciones como Los Caribeños, Hay Peligro y El Lobo, entre otros artistas invitados.

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El mapa de distribución reavivó las comparaciones con el montaje de BTS

Diversos usuarios de TikTok y Facebook señalaron similitudes entre el mapa de distribución publicado por La Bella Luz y el utilizado por BTS durante sus presentaciones en el Estadio San Marcos. El creador de contenido José Pastor fue uno de los primeros en viralizar la comparación. “Las comparaciones son cien por ciento real, porque parece el mismo escenario que estuvo BTS en el Estadio San Marcos”, señaló en un video difundido en sus redes.

La orquesta peruana La Bella Luz difundió el diseño de escenario y distribución de zonas para el concierto de su 32.° aniversario. En redes sociales, creadores de contenido compararon la estructura con el montaje utilizado previamente en presentaciones del grupo surcoreano BTS. El diseño contempla una plataforma central con pasarelas extendidas y sectores designados para el público asistente. Video: TikTok @josepastord

El tiktoker también describió la estructura del nuevo montaje anunciado por la orquesta. “Va a tener la zona VIP y creo que otra zona de un palco”, explicó Pastor sobre la distribución de espacios contemplada para el aniversario.

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Por su parte, el también creador de contenido Ric La Torre coincidió en señalar las similitudes entre ambos diseños. “Literalmente este es el escenario que ha anunciado La Bella Luz para su aniversario de 32 años (...) simplemente han jalado un poquito más, pero es el escenario de BTS”, afirmó en su cuenta.

La orquesta peruana de cumbia La Bella Luz publicó el plano de distribución escénica para su 32.° aniversario en Los Olivos. El diseño del escenario central con pasarelas en cruz generó comparaciones en redes sociales con la estructura utilizada por la agrupación surcoreana BTS. El creador de contenido Ric La Torre comentó en un video informativo los detalles del anuncio y los antecedentes del vocalista Óscar Junior Custodio tras asistir a un concierto de la banda de K-pop. Video: TikTok @riclatorrez

“Senderito” explicó que buscaba ideas de producción para el show

La visita de Óscar Junior Custodio al concierto de BTS no pasó inadvertida entre sus seguidores, en especial porque se trató de su primera experiencia presenciando a un artista internacional de ese formato. En una entrevista con Radio Nueva Q, el líder de La Bella Luz explicó los motivos detrás de su asistencia al recinto deportivo.

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“Es la primera vez que voy a un concierto de un internacional. No soy muy peculiar de ir”, reconoció “Senderito” en la misma entrevista. El cantante detalló que su objetivo principal era observar de cerca la magnitud de la producción del grupo surcoreano, con miras a aplicar algunas de esas ideas en los espectáculos de su propia agrupación. “Voy a ir con mi gente de producción para ver qué ideas sacamos. La verdad es que admiro mucho su trabajo. Creo que han traído 120 contenedores y para mí me parece espectacular”, afirmó.

Un afiche promocional de la orquesta La Bella Luz presenta el plano de distribución del escenario para la celebración de su trigésimo segundo aniversario en Lima.

El cantante añadió que la experiencia coincidió con los preparativos para el aniversario de su orquesta. “Es una nueva experiencia que estoy viviendo y me gustan mucho esas ideas que tienen”, sostuvo Custodio, quien acudió al recinto acompañado de su equipo de producción.

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El concierto de BTS también generó expectativa entre otras figuras de la farándula

La presentación de BTS en Lima, parte de su gira por Latinoamérica, convocó a distintas figuras del entretenimiento peruano. Entre ellas, la cantante de cumbia Lizet Soto reveló haber pagado 2.600 soles por su entrada al evento, realizado en el Estadio San Marcos. “No soy army por la fiebre que se ha generado con la llegada de BTS, los sigo desde hace años, cuando empezaban”, explicó Soto, quien destacó la trayectoria del grupo surcoreano antes de alcanzar su actual nivel de popularidad internacional.

Una publicación en redes sociales expone el mapa del escenario central y las áreas de público para el concierto de aniversario de la orquesta La Bella Luz.

Hasta el momento, ni Óscar Junior Custodio ni la producción de La Bella Luz se pronunciaron de manera directa sobre las comparaciones generadas en redes sociales respecto al diseño del escenario. La celebración del aniversario número 32 de la orquesta se mantiene confirmada para el 28 de noviembre, con acceso libre para el público asistente.

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