Perú

Piura: Fiscalía pide prisión preventiva para el agresor de la modelo Karolay Saldarriaga por tentativa de feminicidio

La víctima del ataque machista será incorporada a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, mientras Jesús Vilela permanece detenido a la espera de que se evalúe el pedido de prisión preventiva

Piura
La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra Jesús Vilela, de 30 años, por tentativa de feminicidio contra Karolay Saldarriaga, modelo y creadora de contenido de 29 años que permanece en estado crítico en un hospital de Piura
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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jesús Vilela (30), practicante de muay thai imputado por tentativa de feminicidio contra la modelo y creadora de contenido Karolay Saldarriaga, de 29 años, quien permanece en estado crítico en un hospital de Piura, en el norte de Perú.

En una nota difundida este miércoles, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura informó que adecuó la investigación, inicialmente abierta por presuntas agresiones físicas, al delito de feminicidio en grado de tentativa.

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La decisión se sustentó en nuevos elementos de convicción, entre ellos la historia clínica remitida por el Hospital Santa Rosa, donde permanece internada la joven, y los resultados de los exámenes médico-legales.

Según el Ministerio Público, estos nuevos elementos se obtuvieron minutos antes de la audiencia prevista para hoy, por lo que solicitó reprogramar la diligencia para reformular la imputación y requerir la prisión preventiva contra el investigado.

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El Ministerio Público modificó la imputación inicial tras recibir nuevas pruebas, entre ellas la historia clínica de la víctima y los resultados de los exámenes médico-legales, que sustentaron la investigación por feminicidio en grado de tentativa

Vilela permanece bajo custodia en la carceleta de la Unidad de Flagrancia Delictiva, a la espera de que el Poder Judicial evalúe el pedido fiscal este jueves 29 de octubre, a las 10.00 horas.

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La Fiscalía también informó que contribuyó a la adopción urgente de medidas de protección para la víctima del ataque machista, entre ellas el retiro inmediato del investigado del domicilio. Asimismo, solicitó que Saldarriaga sea incorporada a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, donde podrá recibir atención integral.

Un familiar de la joven dijo este miércoles a Infobae que el ataque machista ocurrió durante la madrugada del último 26 de octubre, cuando el hombre ingresó al departamento donde ella vivía, situado en un segundo piso, tras trepar una pared.

La madre de Saldarriaga había declarado previamente a la televisora Latina que su hija decidió poner fin a la relación, pero que el hombre se negaba a aceptar la ruptura y presuntamente la amenazaba de muerte.

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La Fiscalía impulsó medidas de protección y asistencia integral para la víctima, incluido el retiro inmediato del investigado del domicilio y la solicitud para incorporar a Saldarriaga a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos

El familiar afirmó que la joven habría atravesado un proceso de aislamiento durante la relación, pues dejó su trabajo como anfitriona y de generar ingresos mediante redes sociales porque el denunciado se lo prohibía, siempre según su relato.

Perú registró 67 feminicidios entre enero y junio de 2026, mientras la Línea 100 atendió más de 72.000 llamadas efectivas por violencia familiar y de género, de un total superior a 190.000 comunicaciones, según cifras oficiales. Lima concentró más de 38.000 llamadas de auxilio, seguida de las regiones de Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Funciona las 24 horas del día en todo el territorio nacional y ofrece orientación, consejería y derivación inmediata para casos de violencia familiar, sexual o de género.
  • El Chat 100 es una plataforma en línea que brinda atención psicológica y legal a través de internet. Facilita el acceso a la orientación de manera anónima y segura, permitiendo a las personas recibir apoyo sin necesidad de realizar una llamada telefónica.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son espacios presenciales de atención integral donde las víctimas de violencia pueden recibir asistencia psicológica, legal y social. Los CEM están distribuidos en diversas regiones del país y trabajan en coordinación con otras instituciones para garantizar protección y acompañamiento.

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