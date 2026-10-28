Franco Velazco confía en Universitario para el cierre del Clausura 2026: “Nuestra historia dice que venimos de atrás”

Franco Velazco se aferra a la historia de Universitario para el cierre del Clausura 2026.

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Universitario de Deportes afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con la posibilidad de tomar el liderato y depender de sí mismo para quedarse con el segundo certamen del año. En medio de este panorama, Franco Velazco, administrador del club ‘crema’, expresó su confianza en el equipo y recordó el carácter que ha distinguido a la institución a lo largo de su historia.

Las declaraciones se dieron durante el homenaje que la ‘U’ realizó al Señor de los Milagros, una actividad con la que el club cerró sus celebraciones del mes de octubre. En ese contexto, Velazco destacó la importancia de la fe para la familia ‘merengue’ y compartió los pedidos que acompañaron la ceremonia, entre ellos los relacionados con los objetivos deportivos de fin de año.

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“La ‘U’ vive así su devoción, su fe, su amor al Señor de los Milagros y con este homenaje estamos cerrando nuestras actividades del mes de octubre. Pedido especial en realidad por la salud, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por nuestros hinchas, nuestros socios y claro, por los objetivos de fin de año”, manifestó el administrador.

Universitario depende de sí mismo para ganar el Clausura 2026

El panorama del campeonato cambió tras la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II, resultado que compromete su liderato y abre la posibilidad de que Universitario lo supere en la clasificación. De esta manera, el conjunto ‘crema’ tiene ante sí una oportunidad importante para encaminar su objetivo en la recta final del torneo.

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El administrador del club 'crema' respondió sobre el panorama positivo para la 'U' de cara a las últimas fechas del Torneo Clausura 2026. (Video: Fútbol en América)

Velazco reconoció que el margen de error es cada vez menor, pues los equipos afrontan encuentros decisivos en la lucha por sus respectivos objetivos. Sin embargo, remarcó que la ‘U’ mantiene la posibilidad de definir su destino sin depender exclusivamente de otros resultados.

“Estamos por disputar las finales que hemos dicho que restan del campeonato. En realidad, hay poca maniobrabilidad. Creo que todos los equipos estamos en la misma situación. Hay que esperar resultados y lo más importante es que la ‘U’ depende de sí misma”, señaló.

En ese sentido, el administrador ‘crema’ dejó en claro que el equipo deberá afrontar cada compromiso con la máxima concentración, consciente de que cualquier tropiezo puede resultar determinante en la disputa por el título del Clausura.

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Franco Velazco destacó el impacto de Fabián Bustos

Otro de los temas abordados por Velazco fue la decisión de incorporar a Fabián Bustos, movimiento que, según explicó, respondió a la necesidad de cambiar el rumbo del equipo en un momento clave de la temporada.

El administrador sostuvo que la llegada del entrenador no solo buscaba modificar aspectos tácticos y deportivos, sino también fortalecer el ánimo del plantel para recuperar la confianza y retomar el camino hacia los objetivos trazados.

“Tuvimos que tomar una decisión en el momento indicado, teníamos que dar un viro al equipo, no solamente en la parte táctica, deportiva, sino también en la parte anímica. Y esa inyección creo que ha sido importante para que podamos retomar el camino”, afirmó.

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Universitario depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

Finalmente, Velazco apeló a la historia de Universitario para transmitir un mensaje de confianza de cara al desenlace del campeonato. El administrador destacó la capacidad del club para afrontar escenarios adversos y luchar hasta el último minuto, incluso en una temporada que calificó como dura y difícil.

“Esperemos a fin de año qué nos depara el término del campeonato. Creo que nuestra historia dice que nosotros venimos de atrás, venimos con fuerza, venimos con garra, peleamos hasta el último minuto y creo que este año duro y difícil para nosotros, no ha sido la excepción”, concluyó.

Así, Universitario se prepara para afrontar las jornadas decisivas del Torneo Clausura 2026 con la posibilidad de alcanzar el liderato y mantener vivo el objetivo de conquistar el campeonato. Mientras la tabla de posiciones sigue abierta, el mensaje de Velazco apunta a la confianza, la garra y la capacidad de reacción que el club espera demostrar en el cierre de la temporada.

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