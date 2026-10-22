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El peculiar pedido que recibió Universitario en la misa por el Señor de los Milagros en Las Nazarenas: “Ustedes pongan de su parte”

El plantel merengue, con Lapadula, Valera y Corzo entre los presentes, escuchó en silencio la petición del celebrante ante cientos de hinchas que colmaron los alrededores del santuario limeño

Durante la misa en Las Nazarenas, el celebrante instó a Franco Velazco y Fabián Bustos a trabajar por el título en las cinco finales restantes del Clausura 2026 peruano de fútbol (Las Nazarenas TV)
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El vigente tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes cumplió este jueves con una de sus tradiciones más arraigadas. Jugadores, cuerpo técnico, directivos y representantes de las divisiones menores del club se congregaron al mediodía en la Iglesia de Las Nazarenas, en el corazón del Centro de Lima, para participar en la misa anual ofrecida al Señor de los Milagros.

La jornada, marcada por la devoción y el fervor popular, tuvo un momento que trascendió lo puramente espiritual: el sacerdote a cargo de la ceremonia lanzó un pedido directo al administrador Franco Velazco y al técnico argentino Fabián Bustos, instándolos a regresar al santuario en diciembre con el tetracampeonato entre las manos. Los hinchas cremas que aguardaban en los exteriores del templo respondieron con ovaciones.

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El pedido del sacerdote: fe y esfuerzo para el título

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Juan Pablo II College – Liga 1 – Perú – deportes – 22 octubre
Durante la misa en honor al Señor de los Milagros, el sacerdote pidió a Franco Velazco y Fabián Bustos regresar en diciembre a Las Nazarenas con el tetracampeonato, tras exhortar al plantel a afrontar las cinco finales con fe y unidad. (Universitario de Deportes)

La celebración religiosa avanzaba con solemnidad cuando el sacerdote tomó la palabra y dirigió su mensaje directamente a los representantes del club. No se trató de una bendición genérica ni de un ruego abstracto: fue una petición con nombre, apellido y fecha. “Si Dios quiere, Franco, profesor Fabián, repito, si Dios quiere, pero ustedes pongan de su parte, en diciembre volveremos aquí a darle gracias con el tetracampeonato en las manos”, proclamó el sacerdote ante los aplausos de los presentes.

Antes de ese llamado, el celebrante elevó una plegaria que abarcó a toda la institución. Pidió protección para los futbolistas frente a las lesiones, los invocó a mantenerse alejados de la soberbia y del desánimo, y les encomendó “el fuego de la fe y de la unidad para estas cinco finales”. También invocó a San Juan Pablo II para que les enseñara a no tener miedo, y a la Virgen de las Nubes para que los acompañara en cada partido.

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La misa no fue solo de escucha pasiva. El administrador Franco Velazco y el defensor Aldo Corzo tuvieron participación activa en las lecturas. Diego Romero, José ‘Tunche’ Rivera y Álex Valera se encargaron de las peticiones. La delegación merengue incluyó además a Jairo Concha y a Gianluca Lapadula, entre otros integrantes del plantel profesional.

La tradición que une al club con el Cristo Moreno

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Juan Pablo II College – Liga 1 – Perú – deportes – 22 octubre
La visita de Universitario a Las Nazarenas volvió a poner de manifiesto una tradición que trasciende los resultados deportivos. El sacerdote destacó la devoción al Cristo Moreno como parte de la identidad religiosa y cultural del país. (Universitario de Deportes)

El sacerdote no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre el vínculo histórico entre la institución merengue y la imagen más venerada del Perú. Según sus palabras, esa relación se resume en cuatro conceptos: “Fe, devoción, convicción y gratitud”. Una definición que los presentes recibieron con silencio respetuoso.

El celebrante también subrayó el carácter universal de esa devoción. “El Señor de los Milagros es patrono de la espiritualidad religiosa, católica del Perú. Es nuestro símbolo de la religiosidad y sentimiento de nuestro pueblo peruano. Nadie se puede apropiar de esta devoción al Señor de los Milagros”, afirmó.

Por su parte, el club difundió a través de su página web oficial que la ceremonia reunió a los integrantes de la institución “en un momento de recogimiento y reflexión, en el que la familia crema compartió un espacio de fe, unión y agradecimiento, manteniendo vivo un vínculo que trasciende lo deportivo”. Agregaron que la visita reafirma “su compromiso con las tradiciones que forman parte de la identidad del Perú”.

A la salida del templo, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por una nutrida cantidad de simpatizantes que se habían congregado en los alrededores del santuario. Los cánticos y los abrazos se mezclaron con el ambiente morado propio de octubre, el mes en que Lima se viste de la devoción al Cristo Moreno.

El contexto deportivo: la ‘U’ a un punto del liderato

Universitario de Deportes – Señor de los Milagros – Juan Pablo II College – Liga 1 – Perú – deportes – 22 octubre
La ilusión de Universitario por conquistar un nuevo campeonato depende de su rendimiento en las seis fechas restantes. Si gana el Clausura, el conjunto crema disputará la final nacional ante Alianza Lima con la posibilidad de alcanzar el tetracampeonato (Universitario de Deportes)

El pedido del sacerdote no cayó en el vacío. Universitario llega a esta jornada de fe con el Torneo Clausura 2026 completamente abierto. El equipo de Bustos acumula 21 puntos tras 11 fechas disputadas —con seis victorias, tres empates y dos derrotas— y se ubica a un solo punto de los cuatro clubes que comparten la cima: Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, todos con 22 unidades.

Con seis jornadas por delante y 18 puntos aún en juego, la ‘U’ no depende únicamente de sus propios resultados para alzarse con el segundo torneo del año. Necesita encadenar victorias y aguardar que alguno de los líderes ceda puntos en el camino. El calendario le reserva tres de los próximos cinco compromisos en el Estadio Monumental, aunque el cierre del certamen la llevará a visitar a Sport Huancayo, uno de los punteros, en lo que se perfila como una definición en la altura.

Si el conjunto merengue conquista el Clausura, disputaría la final nacional ante Alianza Lima y quedaría a un paso del tan ansiado tetracampeonato. El sacerdote de Las Nazarenas ya marcó el horizonte. Ahora, la respuesta la tienen Bustos, Velazco y los jugadores sobre el césped.

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