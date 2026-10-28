Perú Deportes

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno

La ‘U’ busca reforzarse con uno de los jugadores que destacó en la Liga 1 durante la presente temporada, luego de cerrar el fichaje de Carlos Gruezo

Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno.
Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno.
Guardar

Universitario de Deportes pelea por el Torneo Clausura 2026, aunque su directiva ya inició los primeros movimientos de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es el fichaje cerrado del volante ecuatoriano Carlos Gruezo.

La ‘U’ no se conformaría con esa incorporación. Por ello, aprovechó la estadía en Lima de un jugador que destaca en la Liga 1 para reunirse con él y conocer de primera mano sus condiciones, con la intención de sumarlo para la siguiente campaña, en la que podría disputar la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

Se trata de Francisco Arancibia, una de las figuras de Deportivo Garcilaso. El volante chileno sobresalió en la goleada por 4-0 ante los ‘cremas’, hace algunas fechas: desequilibró por la banda derecha y dio una asistencia en uno de los goles del ‘pedacito de cielo’.

El periodista Enrique Vega informó a través de su cuenta de X que Universitario está interesado en Arancibia. El integrante de A Presión señaló que existió un contacto directo, aunque todavía no hubo una oferta formal por el chileno de 29 años, cuyo contrato con Garcilaso vence en diciembre de 2026.

“Uno de los mejores extranjeros de la Liga 1 interesa en la ‘U’. Universitario de Deportes se contactó con Francisco Arancibia. Tras el término del partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso, se llevó a cabo la primera reunión para conocer las pretensiones del jugador. El chileno gusta e interesa en la ‘U’. Si bien no hay negociaciones en marcha, el club evalúa su incorporación. Arancibia tiene vínculo con Deportivo Garcilaso hasta diciembre de 2026. Veremos si este interés avanza y se termina materializando”, informó el reportero.

PUBLICIDAD

Francisco Arancibia podría sumarse a Universitario la próxima temporada y convertirse en un nuevo jugador chileno en la historia del club, tras la huella que dejó Rodrigo Ureña, quien obtuvo un tricampeonato nacional con los ‘cremas’.

La 'U' busca reforzarse para la próxima temporada de la Liga 1. Créditos: Enrique Vega.

Los números de Francisco Arancibia y el interés de Sporting Cristal

Francisco Arancibia llegó a Deportivo Garcilaso para el Torneo Clausura 2025, procedente de Universidad Católica de Chile. Durante ese semestre disputó nueve partidos y marcó un gol.

El ‘pedacito de cielo’ decidió renovar su continuidad para la siguiente temporada. El chileno se consolidó en el equipo y elevó su aporte ofensivo: en el Torneo Apertura registró dos goles y tres asistencias en 14 partidos; en el Clausura suma tres tantos y tres pases de gol en 12 encuentros.

Francisco Arancibia llegó a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2025.
Francisco Arancibia llegó a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2025.

Con seis goles y seis asistencias, Arancibia ingresó en el radar de un club limeño a mitad de la presente temporada. Sporting Cristal buscó incorporar al volante de 29 años, pero la operación no prosperó. Finalmente, el conjunto ‘celeste’ fichó a Juan Manuel Cuesta.

El propio Felipe se refirió al interés que recibió: “Hubieron propuestas y, desde el primer minuto le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí, hacia todo el club y eso fue un punto a favor por eso Garcilaso está como está”.

Universitario ya tiene su primer fichaje para el 2027

Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes en la temporada 2027. La llegada del mediocampista ecuatoriano quedó confirmada tras superar los exámenes médicos y firmar su contrato con la institución ‘crema’.

El volante había sido vinculado con la ‘U’ desde hace algunos días, cuando asistió al estadio Monumental junto con su representante para presenciar el partido ante Juan Pablo II. Sin embargo, las gestiones se habían iniciado meses antes, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM.

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato.
Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato.

La administración de Universitario incluyó a Gruezo entre las opciones para reforzar el mediocampo a mitad de temporada. El futbolista aprobó la revisión médica el sábado 24 de octubre por la mañana y rubricó su vínculo el lunes 26.

El contrato será por dos temporadas, hasta fines de 2028, e incluirá una cláusula que permitirá extenderlo por un año adicional si cumple un objetivo deportivo.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesDeportivo GarcilasoFrancisco ArancibiaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Alfredo Arosemena se pronunció por la nueva etapa que atraviesa la Federación con la selección peruana y de la gestión de los exdirigentes de Universitario. También habló de Agustín Lozano

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

Pese a las dos victorias por 3-2 ante Rebaza Acosta y Regatas, la exvoleibolista consideró que el equipo de Alejandro Schneider todavía no muestra el juego imponente que lo caracterizó en campañas anteriores

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

La central dominicana aseguró que aún no tuvo contacto con la entrenadora peruana, aunque destacó su admiración por la líder del club de Comas, quien se sumará este domingo

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

“Tranquilos, mis niños”, así marcó Jean Deza su continuidad en Domingo Dianderas para semifinal de la Copa Perú 2026

En medio de la incertidumbre, el popular ‘Ratón’ se pronunció sobre su futuro en el equipo de Jorge Luna. Reveló si jugará el duelo de vuelta con Atlético Torino

“Tranquilos, mis niños”, así marcó Jean Deza su continuidad en Domingo Dianderas para semifinal de la Copa Perú 2026

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”

Tras disputar dos partidos consecutivos de cinco sets, la líbero reconoció el cansancio del plantel, aunque destacó el trabajo físico y la capacidad del equipo para responder en encuentros exigentes

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Aprueban derogar la ‘Ley Soto’ y restablecer la autonomía de la extinción de dominio

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Madre de Juan Víctor comparte pruebas que cuestionan versión del abogado de Andrea San Martín sobre el origen de las lesiones de su nieta

Maria Pía Copello y su madre revelan la razón por la que son devotas del Señor de los Milagros

DEPORTES

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

‘China’ Eve elogia a Natalia Málaga previo a su regreso a Géminis en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Será un plus, la admiro mucho”

“Tranquilos, mis niños”, así marcó Jean Deza su continuidad en Domingo Dianderas para semifinal de la Copa Perú 2026

Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”