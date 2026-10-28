Universitario se reunió con figura de Deportivo Garcilaso para ficharlo de cara al 2027: los ‘cremas’ podrían tener nuevo chileno.

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Universitario de Deportes pelea por el Torneo Clausura 2026, aunque su directiva ya inició los primeros movimientos de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es el fichaje cerrado del volante ecuatoriano Carlos Gruezo.

La ‘U’ no se conformaría con esa incorporación. Por ello, aprovechó la estadía en Lima de un jugador que destaca en la Liga 1 para reunirse con él y conocer de primera mano sus condiciones, con la intención de sumarlo para la siguiente campaña, en la que podría disputar la Copa Libertadores.

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Se trata de Francisco Arancibia, una de las figuras de Deportivo Garcilaso. El volante chileno sobresalió en la goleada por 4-0 ante los ‘cremas’, hace algunas fechas: desequilibró por la banda derecha y dio una asistencia en uno de los goles del ‘pedacito de cielo’.

El periodista Enrique Vega informó a través de su cuenta de X que Universitario está interesado en Arancibia. El integrante de A Presión señaló que existió un contacto directo, aunque todavía no hubo una oferta formal por el chileno de 29 años, cuyo contrato con Garcilaso vence en diciembre de 2026.

“Uno de los mejores extranjeros de la Liga 1 interesa en la ‘U’. Universitario de Deportes se contactó con Francisco Arancibia. Tras el término del partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso, se llevó a cabo la primera reunión para conocer las pretensiones del jugador. El chileno gusta e interesa en la ‘U’. Si bien no hay negociaciones en marcha, el club evalúa su incorporación. Arancibia tiene vínculo con Deportivo Garcilaso hasta diciembre de 2026. Veremos si este interés avanza y se termina materializando”, informó el reportero.

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Francisco Arancibia podría sumarse a Universitario la próxima temporada y convertirse en un nuevo jugador chileno en la historia del club, tras la huella que dejó Rodrigo Ureña, quien obtuvo un tricampeonato nacional con los ‘cremas’.

La 'U' busca reforzarse para la próxima temporada de la Liga 1. Créditos: Enrique Vega.

Los números de Francisco Arancibia y el interés de Sporting Cristal

Francisco Arancibia llegó a Deportivo Garcilaso para el Torneo Clausura 2025, procedente de Universidad Católica de Chile. Durante ese semestre disputó nueve partidos y marcó un gol.

El ‘pedacito de cielo’ decidió renovar su continuidad para la siguiente temporada. El chileno se consolidó en el equipo y elevó su aporte ofensivo: en el Torneo Apertura registró dos goles y tres asistencias en 14 partidos; en el Clausura suma tres tantos y tres pases de gol en 12 encuentros.

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Francisco Arancibia llegó a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2025.

Con seis goles y seis asistencias, Arancibia ingresó en el radar de un club limeño a mitad de la presente temporada. Sporting Cristal buscó incorporar al volante de 29 años, pero la operación no prosperó. Finalmente, el conjunto ‘celeste’ fichó a Juan Manuel Cuesta.

El propio Felipe se refirió al interés que recibió: “Hubieron propuestas y, desde el primer minuto le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí, hacia todo el club y eso fue un punto a favor por eso Garcilaso está como está”.

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Universitario ya tiene su primer fichaje para el 2027

Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes en la temporada 2027. La llegada del mediocampista ecuatoriano quedó confirmada tras superar los exámenes médicos y firmar su contrato con la institución ‘crema’.

El volante había sido vinculado con la ‘U’ desde hace algunos días, cuando asistió al estadio Monumental junto con su representante para presenciar el partido ante Juan Pablo II. Sin embargo, las gestiones se habían iniciado meses antes, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM.

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato.

La administración de Universitario incluyó a Gruezo entre las opciones para reforzar el mediocampo a mitad de temporada. El futbolista aprobó la revisión médica el sábado 24 de octubre por la mañana y rubricó su vínculo el lunes 26.

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El contrato será por dos temporadas, hasta fines de 2028, e incluirá una cláusula que permitirá extenderlo por un año adicional si cumple un objetivo deportivo.