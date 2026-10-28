Perú

Hijo de Leslie Stewart queda libre tras atropello en el Rímac y familia de adulta mayor denuncia falta de apoyo para gastos médicos

La paciente requiere una operación que, según sus familiares, supera los S/ 47.000. El SOAT cubriría alrededor de S/ 25.000, mientras sus allegados reclaman que se asuman los gastos

La adulta mayor de 82 años continúa en UCI por lesiones en la cabeza y la cadera.
La adulta mayor de 82 años continúa en UCI por lesiones en la cabeza y la cadera.
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Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart, quedó en libertad tras el atropello de una adulta mayor de 82 años en el Rímac, mientras la familia de la víctima denuncia que nadie ha asumido formalmente los gastos médicos. La paciente, identificada por sus allegados como doña Agustina, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Médica Cayetano Heredia con fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza.

La liberación del conductor fue confirmada por un efectivo de la comisaría del Rímac a Ocurre Ahora, programa de ATV. En las primeras horas posteriores al accidente, el joven permaneció detenido mientras se realizaban las diligencias policiales. La investigación sobre las circunstancias del hecho continúa.

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La preocupación de los familiares se centra ahora en la atención médica de la mujer. Según denunciaron ante el noticiero, el internamiento en UCI tiene un costo aproximado de S/ 5.000 por día, mientras que la operación que requiere la paciente superaría los S/ 47.000. La familia teme que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), calculada por ellos en cerca de S/ 25.000, no alcance para afrontar el tratamiento.

La adulta mayor sigue en UCI con lesiones en la cabeza y la cadera

Doña Agustina fue trasladada a una clínica luego del atropello ocurrido en el distrito del Rímac. Sus familiares informaron que sufrió una fractura de cráneo, una fractura de cadera y un coágulo en la cabeza. Aunque se encuentra consciente, su estado requiere monitoreo permanente en cuidados intensivos.

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Uno de los allegados manifestó que la familia teme por las consecuencias de un eventual traslado a otro centro médico. “Es delicado y tampoco se le puede mover, porque ¿y si pasan cosas mayores?”, señaló en declaraciones recogidas por ATV.

La familia sostiene que el cuadro clínico de la paciente exige continuidad en la atención especializada. También expresa inquietud porque cualquier decisión sobre un cambio de establecimiento debe considerar la evaluación de los médicos tratantes.

La adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras sufrir fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza
La adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras sufrir fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza

En los primeros reportes, un hombre identificado como Antonio Acosta Jacobín, quien se presentó ante los familiares como allegado de Malek Rifai Stewart, habría sugerido llevar a la adulta mayor a un hospital debido al alto costo de la atención privada. Los parientes de la mujer dijeron que no aceptaron esa alternativa por el riesgo que, según consideran, podría implicar su movilización.

Familia asegura que firmó documentos ante la falta de una carta de garantía

Rocío, nuera de la adulta mayor, afirmó que ningún integrante de la familia del conductor habría firmado una carta de garantía para cubrir el tratamiento. Según su versión, la responsabilidad económica quedó en manos de los propios familiares de la paciente.

La mujer contó que ella firmó los documentos para la hospitalización de su suegra y que su hermano José suscribió la carta de garantía solicitada por la clínica. Ambos procedimientos permitieron que la atención continúe, aunque dejan a la familia expuesta a asumir pagos que podrían superar sus recursos.

“Lo que queremos ahorita es que mi tía se recupere totalmente y que ellos asuman la responsabilidad”, expresó otro familiar de la víctima ante las cámaras de Ocurre Ahora.

Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello
Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello

Los allegados denuncian que la falta de un compromiso formal para cubrir los costos se vuelve más urgente a medida que se prolonga la permanencia en UCI. El gasto diario, la cirugía pendiente y los exámenes complementarios son los principales puntos de preocupación.

El parte policial recoge una versión sobre el cruce de la vía

De acuerdo con la denuncia policial a la que accedió ATV, la adulta mayor habría cruzado la pista de manera imprevista, lo que habría impedido que el conductor detuviera el vehículo a tiempo. Esa hipótesis forma parte de las diligencias que deberán ser evaluadas por las autoridades.

Vecinos de la zona, sin embargo, cuestionaron esa versión y señalaron al canal que la mujer habría cruzado por un paso peatonal. También afirmaron que la víctima conocía el sector porque regresaba de realizar compras.

Las posiciones expuestas hasta ahora deberán ser contrastadas con los peritajes de tránsito, las declaraciones de los involucrados, los registros disponibles y demás elementos que recoja la investigación. La liberación de Malek Rifai Stewart no determina responsabilidades en el caso.

Leslie Stewart causa indignación con comentario.
Leslie Stewart no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia familiar

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