Señor de los Milagros: ¿Qué significa el cuarto recorrido y cuándo será la última procesión de 2026?

La festividad también tiene una dimensión social y cultural, debido a la participación de personas provenientes de distintas regiones del país, así como a la presencia de vendedores, músicos y visitantes - Créditos: Andina.

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La imagen del Señor de los Milagros ya salió del Santuario de las Nazarenas y recorre las calles del Centro de Lima este miércoles 28 de octubre durante su cuarta procesión de 2026. Miles de devotos acompañan al Cristo Moreno en esta fecha central del mes morado, que contempla homenajes en centros de salud y el paso por importantes avenidas de la capital. La jornada precede al último recorrido del año, previsto para el domingo 1 de noviembre.

Esta celebración ocupa un lugar especial en el calendario religioso limeño, pues permite renovar promesas, agradecer favores recibidos y elevar plegarias. Desde temprano, los creyentes se congregaron cerca del templo para presenciar la partida de las andas y sumarse al trayecto por distintos sectores de la ciudad en una manifestación que reúne a generaciones enteras.

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¿Qué significa el cuarto recorrido?

La jornada no es una salida más dentro de las cinco programadas para este año. El 28 de octubre recuerda el terremoto que devastó Lima y el Callao en 1746, una catástrofe que consolidó la devoción al Cristo de Pachacamilla. Según la tradición, el mural de adobe con la imagen permaneció en pie en medio de la destrucción, por lo que la población lo vinculó con una protección ante los sismos.

La imagen del Señor de los Milagros recorre este miércoles 28 de octubre las calles del Centro de Lima durante su cuarta procesión de 2026, que reúne a miles de devotos - Créditos: Andina.

Un año después de aquel desastre, en 1747, el Cabildo de Lima formalizó el voto al Señor de los Milagros como protector de la ciudad. Desde entonces, cada 28 de octubre se convirtió en la principal fecha de la festividad: una conmemoración religiosa que reúne memoria histórica, agradecimiento y las expresiones de fe de miles de devotos.

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La jornada tiene, además, una dimensión social que trasciende el ámbito estrictamente religioso. Para muchos participantes, acudir a esta manifestación constituye una costumbre familiar; otros llegan desde distintas regiones del país para formar parte de una de las expresiones de religiosidad popular más reconocidas del Perú. La presencia de vendedores, músicos y visitantes también transforma temporalmente el paisaje urbano alrededor de las principales vías del recorrido.

La festividad católica de san Simón y san Judas Tadeo también se celebra el 28 de octubre. No obstante, en Lima, esta fecha destaca especialmente por su relación con el terremoto de 1746 y la continuidad de la veneración al Cristo de Pachacamilla, cuya imagen permanece ligada a la memoria histórica de la población.

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Desde lo alto, admire la majestuosidad de una procesión religiosa en Perú. Estas imágenes revelan una poderosa muestra de fe y tradición, con una multitud inmensa participando en un evento memorable.| Video: Devoción Peruana (TIKTOK)

¿Cuándo será la última procesión del Señor de los Milagros en 2026?

La quinta y última salida procesional del año está programada para el domingo 1 de noviembre, fecha en la que culminará el calendario de recorridos del Cristo Moreno. La jornada permitirá a los devotos acompañar por última vez en 2026 a la imagen por las calles de la capital antes de su retorno al Santuario de las Nazarenas.

Según la programación oficial, la procesión comenzará al mediodía y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación. Posteriormente, las andas regresarán por la avenida Tacna hasta el monasterio, donde finalizará el desplazamiento.

Esta última jornada coincide con el Día de Todos los Santos, una celebración del calendario católico dedicada a honrar a los santos. La coincidencia entre ambas fechas añade un significado especial para los creyentes que participan en las actividades religiosas de noviembre.

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Con esta quinta salida concluirá la temporada procesional de 2026, tras las jornadas realizadas los días 3, 18 y 19 de octubre, además de la cuarta procesión de este miércoles. Así, el mes morado llegará a su cierre con una última manifestación colectiva de fe, en la que miles de personas podrán acompañar al Señor de los Milagros antes de su regreso al templo.