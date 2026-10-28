BTS conquista la taquilla de Perú con su concierto desde Argentina y reúne a 47 mil espectadores

ARMY lleva a BTS al segundo lugar de la taquilla peruana con concierto desde Buenos Aires (X/@bts_bighit)

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La transmisión en salas peruanas de “BTS World Tour ‘Arirang’ in Buenos Aires: Live Viewing” congregó a 47 mil espectadores en dos días y ocupó el segundo lugar de la taquilla nacional. El registro correspondió a las funciones del sábado 24 y domingo 25 de octubre, que permitieron a los seguidores de la agrupación coreana seguir desde el cine el concierto realizado en Buenos Aires, Argentina.

La proyección quedó por debajo de Clayface, que lideró el fin de semana con 63 mil asistentes y acumuló 72 mil entradas vendidas. El especial de BTS, en cambio, concentró los 47 mil espectadores que registró durante sus dos únicas jornadas de exhibición, de acuerdo con el ránking difundido por el analista Maykoll Calderón, conocido en redes como SoyAlPacine.

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La cifra permitió que el concierto superara a El corazón de la bestia, que reunió 35 mil asistentes durante el fin de semana; a la película peruana Ekeko, que convocó a 33 mil personas en su estreno; y a Madre siniestra, con 29 mil espectadores.

El resultado confirma la capacidad de movilización del ARMY en Perú, una comunidad que semanas antes había agotado las entradas para los tres conciertos que el grupo ofreció en Lima como parte de su gira mundial.

El concierto se exhibió en vivo y en retransmisión durante dos días

“BTS World Tour ‘Arirang’ in Buenos Aires: Live Viewing” tuvo una duración aproximada de tres horas y 15 minutos. La transmisión llegó a las salas de Cineplanet y Cinemark mediante la distribuidora Trafalgar Releasing.

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La función en vivo se realizó el sábado 24 de octubre. El domingo 25, los cines ofrecieron una retransmisión para quienes no lograron asistir a la primera jornada. Ambas fechas reunieron las 47 mil entradas registradas en la taquilla nacional.

La proyección permitió que los seguidores que no viajaron a Argentina accedieran a una experiencia colectiva para seguir el repertorio de la gira, con la puesta en escena de BTS en una de las escalas sudamericanas del tour.

El evento se presentó como una alternativa para el público que busca vivir conciertos internacionales fuera de los recintos habituales. En este caso, el número de espectadores alcanzado en 48 horas colocó el contenido musical por encima de varios estrenos de ficción y producciones que tuvieron una cartelera más extensa.

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Según el balance difundido por SoyAlPacine, los 47 mil asistentes equivalen tanto a la cifra del fin de semana como al acumulado del especial, debido a que solo estuvo disponible sábado y domingo.

BTS superó cartelera peruana y otras películas

El primer puesto de la taquilla entre el 22 y el 25 de octubre fue para Clayface. La película convocó a 63 mil espectadores durante ese periodo y llegó a 72 mil asistentes desde su estreno.

En segundo lugar se ubicó el concierto desde Buenos Aires. Detrás quedaron El corazón de la bestia, con 35 mil espectadores en el fin de semana y 467 mil acumulados; Ekeko, producción peruana que debutó con 33 mil asistentes; y Madre siniestra, que registró 29 mil entradas.

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El desempeño de BTS resulta relevante porque no se trató de una película estrenada de forma convencional ni contó con una programación sostenida durante toda la semana. La transmisión se concentró en dos fechas específicas y reunió a un público que se organizó alrededor de los horarios disponibles.

Los integrantes del grupo musical BTS permanecen sentados en el borde del escenario durante su concierto en Argentina. (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

La proyección también volvió a evidenciar el peso de los contenidos musicales en las salas de cine. Estos eventos compiten por asistencia con largometrajes de ficción, pese a que su exhibición suele tener una duración limitada y depende de la convocatoria de las comunidades de seguidores.

En el caso de la agrupación coreana, la respuesta de los fanáticos se sumó al impacto que el grupo ya había demostrado en el país con sus recientes presentaciones en vivo.

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Los conciertos de BTS en Lima convocaron a unos 155 mil fanáticos

Antes de la exhibición en cines, BTS se presentó por primera vez en Lima con tres conciertos en el Estadio San Marcos. Las fechas fueron el 7, 9 y 10 de octubre, con entradas agotadas para cada función.

El cantante RM, integrante del grupo surcoreano BTS, permanece sentado en el escenario con una camiseta de la selección de fútbol de Argentina bajo una sudadera con capucha. (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

Las presentaciones reunieron a cerca de 155 mil asistentes en total. La convocatoria incluyó a seguidores que viajaron desde otras ciudades y países de la región. De acuerdo con cifras difundidas en torno a los conciertos, unas 8.500 personas llegaron al Perú desde el extranjero, con presencia de fanáticos de Ecuador, México y Bolivia.

La llegada del grupo al país generó actividades de seguidores, venta de productos oficiales y no oficiales, reuniones previas y despliegues de seguridad alrededor del recinto. Para parte del ARMY que no consiguió boletos para los conciertos en Lima o que quería revivir el espectáculo, la transmisión desde Buenos Aires abrió una nueva posibilidad de acercamiento al tour.

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El resultado en salas muestra que la convocatoria de la agrupación no se limitó a los tres conciertos locales. La audiencia volvió a responder cuando el contenido se trasladó al circuito de cine, con funciones de horario y aforo definidos.

La próxima transmisión desde São Paulo llegará a los cines peruanos

La programación de BTS World Tour ‘Arirang’ continuará en las salas peruanas el viernes 30 de octubre con la transmisión en vivo del concierto desde São Paulo, Brasil. Esa función ofrecerá una nueva medición sobre la respuesta del público local tras los resultados obtenidos con el especial desde Buenos Aires.

El concierto proyectado en Perú forma parte de las presentaciones sudamericanas de la gira. BTS ofreció tres fechas en Buenos Aires, los días 22, 24 y 25 de octubre, y tiene programados nuevos conciertos en São Paulo.

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La función desde Brasil tendrá lugar pocos días después de que el especial anterior alcanzara el segundo lugar de la taquilla peruana. El resultado permitirá establecer si la asistencia del ARMY se mantiene en una segunda transmisión consecutiva desde Sudamérica.

El cantante J-Hope permanece sentado en el escenario con la camiseta de la selección de fútbol de Argentina y un gorro de piel durante una presentación. (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )