Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

Francis Allison y Rafael López Aliaga disputan la alcaldía de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, criticó duramente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por permitir la postulación del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a pesar de que estaría impedido.

En declaraciones a Infobae, Allison indicó que el Pleno del tribunal electoral no tuvo que haber admitido la candidatura de López Aliaga no por tratarse de una “reelección encubierta”, sino porque había sido elegido senador de la República en las elecciones generales.

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“Yo pienso que Rafael López Aliaga no podía ser ni siquiera candidato. Ojo, no porque va a la reelección encubierto, sino porque es senador electo. O sea, la condición de él es la más grave de todas, porque él es senador electo. Y siendo senador electo, se presentó a ser regidor y alcalde encubierto. Entonces, ¿cómo veo esa elección? Que se ha permitido lo que no se ha debido permitir, que es un Jurado Nacional de Elecciones absolutamente concesivo a favor de intereses particulares. Imparcialidad, claramente no ha habido, sino más bien parcialidad", declaró.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). REUTERS/Angela Ponce

Por otro lado, Allison reiteró que no estaba de acuerdo con el pedido de su partido para que se realice una segunda vuelta entre él y López Aliaga debido a que ninguno obtuvo el 30% de votos válidos, porcentaje que se exige para declarar ganador en las elecciones regionales.

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“Sin embargo, esa segunda vuelta sí debería discutirse para las siguientes elecciones, no para esta. Las reglas no deben cambiar cuando ya comenzó el juego. Sin embargo, sí son temas interesantes para discutir para la siguiente elección”, dijo.

Finalmente, el saliente alcalde de Magdalena del Mar cuestionó el alto costo para impugnar actas. Indicó que un partido tendría que desembolsar hasta un millón de soles para impugnar mil actas. “Significa entonces que la justicia electoral es solamente para los ricos y no para las clases medias o los que menos tienen, y eso no es correcto”, criticó.

No habrá segunda vuelta en Lima

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro rechazó la solicitud de Avanza País para forzar una segunda vuelta en la elección a la alcaldía de Lima Metropolitana entre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Francis Allison, candidato de la agrupación que impulsó el reclamo. El organismo electoral declaró improcedente el pedido y descartó que la capital deba regirse por el mínimo del 30% de votos válidos exigido en las elecciones regionales.

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Avanza País sostenía que, al tener Lima Metropolitana un régimen especial de municipalidad provincial con competencias de gobierno regional, correspondía aplicar las reglas de las elecciones regionales, entre ellas el requisito del 30% de votos válidos para proclamar un ganador sin necesidad de balotaje.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestima la solicitud de Avanza País para una segunda vuelta en Lima Metropolitana.

El JEE Lima Centro rechazó ese razonamiento. Según la resolución, las normas establecen reglas diferenciadas para comicios municipales y regionales, y la aplicación de ese porcentaje mínimo a la Alcaldía de Lima “requiere de una disposición constitucional o legal que establezca expresamente dicha exigencia o autorice su aplicación”.

“No se advierte una disposición que condicione la proclamación del alcalde metropolitano a la obtención de dicho porcentaje ni que establezca una segunda elección en caso de no alcanzarse”, señala el documento del jurado, que concluyó que no existe una “habilitación normativa” para apartarse de la Ley de Elecciones Municipales.

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El organismo electoral admitió que Lima cuenta con “particularidades institucionales y competenciales” por su condición de municipalidad con funciones de gobierno regional, pero aclaró que esa situación no basta para alterar el marco legal aplicable. “La existencia de dicha situación de régimen especial no determina, por sí misma, la inaplicación de la legislación electoral municipal ni la incorporación automática de las reglas correspondientes a las elecciones regionales”, indica la resolución.

Con ese fundamento, el JEE declaró infundada la solicitud de Avanza País y también desestimó el pedido para suspender la proclamación de resultados hasta resolver el reclamo. El mismo jurado rechazó, además, un recurso del Partido Aprista que buscaba anular la elección en la capital con el argumento de que se habría confundido a los electores al presentar a López Aliaga como candidato a la alcaldía.

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