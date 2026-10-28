Administrador de Alianza Lima elogió el nuevo proyecto de la FPF: “El trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno”

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La postura de Alianza Lima sobre la Federación Peruana de Fútbol quedó expuesta por Alfredo Arosemena, administrador del club, en un escenario en el que en Videna han recibido cuestionamientos durante los últimos años. Las críticas se acentuaron tras la renovación de Agustín Lozano hasta 2030 y por el mal momento del fútbol peruano en sus distintas áreas.

El directivo ‘blanquiazul’ descartó una confrontación institucional y remarcó que la entidad de La Victoria se reconoce como parte de la estructura que integran la Federación y la Liga 1. “Somos un club superrespetuoso del ordenamiento, de la Federación, de la Liga 1, somos parte del sistema fútbol. Lo que queremos es aportar, acompañar a la Liga y a la Federación a mejorar el fútbol”, comentó para El Comercio..

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Arosemena sostuvo que su institución busca aportar al sistema, entregar más jugadores a la ‘bicolor’ y respaldar una planificación que priorice el desarrollo de menores y la clasificación al Mundial 2030. “Queremos que nuestra selección vuelva a ir a un Mundial, queremos entregar más jugadores y todos los clubes deberían también remar eso, tener un único y buen sistema”, expresó.

Los convocados de Alianza Lima a la selección peruana adulta y la sub 19. - créditos: Alianza Lima

Administrador de Alianza Lima elogió el trabajo de la FPF

Alfredo Arosemena valoró el trabajo de la FPF en el área deportiva y mencionó de forma particular a Jean Ferrari y Manuel Barreto, quienes ocupan responsabilidades vinculadas al fútbol y a las divisiones menores. “Creo que el trabajo que está haciendo la Federación es bueno, creo que el trabajo de Jean Ferrari y de Manuel Barreto es muy bueno”, indicó. El dirigente ‘íntimo’ afirmó que la entidad respaldará a las instituciones que encabecen el fútbol peruano con seriedad.

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Además, el gerente general evitó emitir una valoración sobre la labor de Agustín Lozano. “Yo estuve unos meses trabajando en la parte comercial de la Federación, y la verdad, si me preguntas, yo tengo el máximo respeto por el señor Agustín Lozano. No podría emitir un juicio de valor de cómo están haciendo las cosas, creo que ustedes (los periodistas) son los mejores para evaluar eso”, sostuvo.

Arosemena consideró que las incorporaciones de Ferrari y Barreto representan una modificación de rumbo, sobre todo por el énfasis en las categorías formativas. “Creo que hay un cambio importante. No se van a ver los resultados hoy día, pero sí creo que a futuro deberíamos tener mejores resultados. Lo que se está haciendo con la Liga 3, los campeonatos sub 18, el trabajo de menores, se habla de la Bolsa de Minutos”, declaró.

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Arosemena sostuvo que la formación debe ser una prioridad para los clubes. Mencionó a Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y Cantolao como instituciones que han sido canteras, y destacó también las labores que realizan Melgar y equipos de Cusco. “Es la única manera de poder sacar valores en el fútbol nacional”, afirmó.

El director general de fútbol de la Federación explicó el motivo de su llegada a Videna y de la gestión del presidente 'norteño'. (Video: Fútbol Satélite)

El proyecto de la FPF con Mano Menezes

La FPF puso al brasileño Mano Menezes al frente de la selección peruana con el objetivo de construir un proceso hacia las Eliminatorias para el Mundial 2030. La propuesta contempla una renovación progresiva del plantel, sin excluir de forma automática a los jugadores con experiencia.

El técnico ha utilizado los amistosos como una etapa de observación, planeando mantener las pruebas de futbolistas hasta noviembre y, a partir del próximo año, buscando consolidar una base para los partidos oficiales.

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“Tenemos que presentar resultados”, sostuvo el entrenador brasileño al explicar que el recambio debe convivir con la competitividad. Su idea no contempla una renovación total del equipo, sino una incorporación gradual de nuevos nombres.

El proyecto también busca ampliar el conocimiento del plantel y evaluar alternativas en distintas ciudades. La Federación contempla amistosos en escenarios como Arequipa y Cusco, mientras Menezes pretende definir una identidad de juego antes del inicio de las competencias oficiales.