Patricia Juárez afirma que reducir sueldo a senadores y diputados no generaría un ahorro significativo al Congreso

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular.

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La senadora Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular en la cámara alta, afirmó que una eventual reducción de la remuneración de senadores y diputados no representaría un ahorro significativo para las arcas del Estado. Esto luego de que el Parlamento logrará un ahorro de 300 millones de soles al recortar gastos internos, como alquileres.

“En realidad la reducción de la remuneración de los senadores y diputados no va a mover creo que ni en 0.00 la aguja”, dijo en entrevista con RPP Noticias cuando se le consultó que se implemente como medida de austeridad un recorte de sueldo a los legisladores. “Lo que tenemos que resaltar acá es que hay un ánimo de parte del Legislativo que jamás había ocurrido de poder, en principio, establecer una política de austeridad que ha dado resultados en corto tiempo y de poder ayudar en la tarea que nos debe involucrar a todos los peruanos en la lucha contra la criminalidad”, agregó.

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Como se recuerda, ayer martes 27 de octubre, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados dieron a conocer que el Congreso logró un ahorro de 303 millones de soles mediante medidas de austeridad. De ese monto, 30 millones ya fueron transferidos, mientras que el resto, unos 270 millones, lo harán pronto para que sean usados para la atención del fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Miguel Torres ofrece una declaración junto a Óscar Reto frente a un panel institucional del Congreso del Perú.

“Si todas las, las instituciones del Estado, eh, tienen este mismo criterio, creo que tendríamos un Estado que gasta menos, que gasta o tiene calidad de gasto y que realmente lo que hace es contribuir al Estado, contribuir con el Gobierno para lograr esta tarea que creo que todos nos hemos autoimpuesto en el sentido del combate contra el crimen y en este momento afrontar todos con lo que tenemos este fenómeno natural que ya está golpeando en la zona norte de nuestro país”, dijo la senadora Patricia Juárez.

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Entre los factores que explican el ahorro, Juárez mencionó la reducción del número de bancadas, que pasaron de 13 a 6, lo que disminuyó la necesidad de asignar personal, oficinas y logística a cada agrupación. También señaló la reducción sustancial del número de comisiones, que, dice, llegaron a sumar hasta 25 comisiones especiales en el Congreso unicameral, una cifra cercana al total de comisiones ordinarias existentes en ese momento.

Según Juárez, el recorte también alcanzó rubros como papelería, imprenta, teléfonos y computadoras, que en gestiones anteriores se otorgaban “de manera indiscriminada”. Sobre los bonos a trabajadores del Congreso, precisó que existe un convenio colectivo vigente que debe respetarse, sin que ello implique mantener prácticas previas en las que, según describió, bastaba un pedido del sindicato para que se aprobaran beneficios de forma automática.

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El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

¿Cuánto gana un diputado o senador?

En el nuevo Congreso bicameral (2026-2031), tanto senadores como diputados perciben la misma estructura de ingresos, sin distinción jerárquica en el monto:

Remuneración mensual regular

Sueldo base: 15.600 soles

Asignación por función congresal (transporte, alimentación, hospedaje): 12.500 soles

Bono por semana de representación: 4.000 soles

Total mensual aproximado: 32.000 soles brutos

Beneficios adicionales

Gasto de instalación: 15.600 soles, pago único al inicio del período (julio 2026)

Dos gratificaciones anuales (julio y diciembre) equivalentes a un sueldo completo de 15.600 soles cada una

El gasto total del Parlamento en remuneraciones directas ronda los 6,1 millones de soles mensuales y supera los 73 millones de soles al año, solo considerando los 190 congresistas, sin incluir personal de confianza, asesores ni gastos operativos de cada despacho.

Cada despacho congresal, tanto de senadores como de diputados, cuenta con un equipo de 7 personas de confianza.