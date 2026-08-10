Francisco Arancibia explicó por qué no firmó por Sporting Cristal ni Universitario de Deportes: prefirió Deportivo Garcilaso

El atacante chileno explicó que descartó las opciones de Sporting Cristal y Universitario de Deportes por el trato recibido y el respaldo de la dirigencia, tras el 2-0 ante Club Deportivo Moquegua (Deportivo Garcilaso)

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Francisco Arancibia decidió ponerle voz a un tema que se instaló con fuerza en el mercado de pases tras el cierre del Torneo Apertura 2026. En medio de versiones sobre conversaciones con Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el atacante chileno explicó que su determinación fue permanecer en Deportivo Garcilaso.

Su argumento se apoyó en dos ejes: el respaldo que recibió desde la conducción del club cusqueño y el vínculo que construyó con la institución desde su llegada. Arancibia habló después del 2-0 ante Club Deportivo Moquegua, triunfo que estiró la racha a tres victorias en el Torneo Clausura y dejó al “Pedacito de Cielo” como líder momentáneo, con el plantel y los hinchas entusiasmados por sostener el rendimiento.

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La explicación del chileno tras el interés de Cristal y Universitario

El atacante chileno Francisco Arancibia explicó que tuvo opciones para cambiar de club, aunque desde el primer momento comunicó su intención de permanecer en Deportivo Garcilaso por la gestión institucional. (Deportivo Garcilaso)

La consulta llegó en un contexto de resultados favorables para Deportivo Garcilaso y, también, con el ruido todavía fresco de las tratativas que se mencionaron en las semanas posteriores al Apertura 2026. Sporting Cristal y Universitario aparecieron como clubes interesados en incorporar a Arancibia. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en los textos, tanto el equipo rimense como el crema terminaron por no avanzar con la operación.

El propio futbolista, en cambio, eligió abordar el asunto desde su postura personal. Marcó que, más allá de las propuestas, su decisión quedó tomada desde el inicio y fue comunicada a la dirigencia del club cusqueño.

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“Hubieron propuestas y, desde el primer minuto le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí, hacia todo el club y eso fue un punto a favor por eso Garcilaso está como está”, puntualizó.

En esa misma línea, Arancibia dejó en claro que el factor determinante no se centró en una negociación puntual, sino en el modo en que se sintió acompañado dentro del proyecto deportivo. En sus declaraciones, colocó la “gestión” como un elemento clave para entender por qué descartó un cambio de camiseta cuando su nombre se vinculó con Sporting Cristal.

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El delantero también asoció esa estabilidad institucional con el presente del equipo en el Clausura. En su lectura, el momento que atraviesa Garcilaso no se explica solo por el funcionamiento dentro de la cancha, sino por un trabajo sostenido en el club que, desde su perspectiva, terminó influyendo en su continuidad.

Triunfo ante Moquegua, racha en el Clausura y liderazgo momentáneo

Tras vencer 2-0 a Moquegua, Francisco Arancibia resaltó el buen momento de Deportivo Garcilaso, que encadenó su tercer triunfo y tomó provisionalmente el primer lugar del Clausura. (Deportivo Garcilaso)

Arancibia habló luego del 2-0 frente a Club Deportivo Moquegua, un partido que describió como exigente. El resultado significó el tercer triunfo consecutivo del conjunto cusqueño en el Torneo Clausura y lo colocó, al menos de manera provisional, en la cima de la tabla, un escenario que alimentó el entusiasmo en el entorno.

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“Muy contento por el triunfo, fue un rival muy complicado, fue un difícil partido ante Moquegua, pero como dices, ya son tres triunfos consecutivos, así que estoy muy contento por eso”.

En otra intervención, también enmarcó el buen momento en la confianza colectiva, con una mención a la expectativa que se generó en la hinchada y en la interna del club. Además, destacó un aspecto específico del rendimiento: la solidez defensiva, expresada en la idea de sostener el arco sin goles en contra.

“Está ilusionado el hincha, nosotros, los dirigentes, así que nada es lindo cómo estamos jugando, y también es muy importante mantener el arco en juego. Estamos bien, tranquilos”.

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El extremo insistió con la importancia de mantener la calma, sin plantear metas lejanas, y remarcó que el grupo intenta avanzar partido a partido mientras se sostiene en los puestos altos.

“Nosotros vamos paso a paso. La idea siempre es pelear arriba. Estamos bien, estamos tranquilos y esa es la idea, siempre pelear arriba”, señaló.

En ese marco, el futbolista vinculó el presente deportivo con el clima interno que, según describió, se vive desde la tribuna y desde la dirigencia. La racha en el Clausura terminó por reforzar el argumento que ya había expuesto sobre su continuidad: entendió que su decisión de permanecer en Cusco se alineó con un momento favorable del equipo.

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