El ‘Papamóvil’ llega este fin de semana: todos los detalles del vehículo oficial que usará el papa León XIV en su viaje por Perú

El papa León XIV realizará una visita apostólica a seis localidades del Perú entre el 11 y el 16 de noviembre.

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Cada vez se conocen más detalles sobre la llegada del papa León XIV al Perú y los preparativos para su desplazamiento por las ciudades que incluirá su visita apostólica.

Ahora, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) reveló detalles sobre la llegada del vehículo oficial del Papa, conocido como ‘Papamóvil’, que tiene previsto arribar al país este domingo 1 de noviembre junto con las unidades destinadas a la comitiva pontificia.

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Los Papamóviles llegarán desde Brasil para la visita de León XIV

El papa León XIV llegará al Perú como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Argentina. El Pontífice estará en el país entre el 11 y el 16 de noviembre y cumplirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Como es habitual en sus visitas, y como ocurrió con Francisco durante su viaje al Perú en 2018, el Sumo Pontífice recorrerá algunas calles a bordo del Papamóvil. Sin embargo, el itinerario en varias ciudades obliga a desplegar una logística distinta. ¿Cómo resolverán los traslados?

La Asociación Automotriz del Perú advirtió sobre la imposibilidad de trasladar con rapidez una sola unidad entre todas las sedes.

Karsten Kunckel Saamer, presidente del Consejo Directivo de la AAP, explicó a Infobae que el Papamóvil no llegará desde el Vaticano ni será fabricado en Perú. General Motors Perú tiene a su cargo la producción de las unidades en Brasil, sobre la plataforma de la pick-up Chevrolet Colorado.

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El directivo señaló que habrá vehículos disponibles en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, con el fin de atender las actividades previstas en cada punto de la visita. “No se puede trasladar tan rápido de una ciudad a otra”, manifestó al explicar la necesidad de contar con unidades en las sedes del itinerario. Podrían ser dos o tres.

La placa V-1 y las matrículas especiales fabricadas en Alemania

Recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó el uso de la denominada Placa Pontificia para nueve vehículos que formarán parte de la operación. La medida tendrá vigencia entre el 1 y el 17 de noviembre y permitirá que las unidades circulen durante las 24 horas.

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Se prevé la llegada de 11 kits de placas especiales, de los cuales nueve serán utilizados según los requerimientos de la visita. Las placas, de un formato distinto al ordinario, fueron fabricadas en Europa y su arribo está previsto para el 29 de octubre. “La tuvimos que pedir en Alemania”, afirmó.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó la Placa Pontificia para nueve vehículos con permiso de circulación de 24 horas.

Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco tendrán unidades disponibles

El Papamóvil será utilizado en los recorridos públicos del Pontífice, mientras que sus traslados en vehículos cerrados se realizarán en camionetas Chevrolet Traverse. General Motors Perú también entregará unidades para el transporte de la comitiva que acompañará a León XIV durante la gira.

La flota autorizada por el MTC está compuesta por dos camionetas Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras. Estas unidades llevarán la Placa Pontificia durante la visita apostólica. El Papamóvil principal, donde viajará León XIV, tendrá la identificación V-1.

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El Pontífice utilizará camionetas Chevrolet Traverse durante los trayectos programados en vehículos cerrados.

El desafío de las rutas y el posible impacto de El Niño

La visita del papa León XIV también supondrá un desafío para las autoridades a cargo de la seguridad, el tránsito y el transporte. Kunckel Saamer advirtió que los desplazamientos entre las ciudades del itinerario dependerán de las condiciones de las carreteras y de los eventuales efectos del fenómeno de El Niño durante noviembre.

Con todo, el presidente de la AAP señaló que la llegada del Pontífice representa, a la vez, una oportunidad para transmitir un mensaje de unidad. “Nos alegra mucho y le da una buena esperanza para el futuro al Perú. El Perú unido es lo que necesitamos ahora”, manifestó.

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