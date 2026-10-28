Esmeralda Sánchez anticipa una temporada exigente y desgastante con Alianza Lima: “Recién vamos dos fechas y estamos así”

La capitana del equipo ‘blanquiazul’ reconoció las dificultades que han marcado este inicio de campaña y señaló los aspectos que deberán corregir para afrontar sus próximos compromisos. (Video: Latina)

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Alianza Lima comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con dos triunfos ajustados, ambos definidos en cinco sets. El último llegó frente a Regatas, en un encuentro que exigió al máximo a las dirigidas por Alejandro Schneider. Tras el partido, Esmeralda Sánchez reconoció la exigencia física que ha marcado el arranque del torneo y advirtió que la competencia será intensa hasta el final.

“Estos dos fines de semana, los partidos fueron bastante intensos, de cinco sets. Entonces, eso dice lo bien que están trabajando los equipos. Va a ser un torneo muy duro. Recién vamos dos fechas y estamos así, no me imagino a mitad de temporada, pero es lindo y emocionante que la gente también disfrute de eso, así que muy contenta”, señaló la líbero en conversación con ‘Latina’.

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La capitana valoró la capacidad del equipo para mantener la tranquilidad en los momentos complicados del encuentro ante Regatas. Sánchez reconoció que esperaban un duelo exigente por la calidad del rival, pero resaltó la respuesta colectiva para quedarse con la victoria en el ‘tiebreak’.

“Sabíamos que iba a ser un partido súper duro, sabemos el equipo que tiene Regatas. Estoy contenta por el desempeño del equipo. Creo que supimos mostrar la calma, eso fue fundamental. Supimos estar tranquilas en los momentos difíciles, que fue bastante importante. Así que contenta por este triunfo”, comentó.

Esmeralda Sánchez es la capitana de Alianza Lima. Crédito: FPV

La líbero también explicó la importancia de la comunicación dentro de la cancha, una de las funciones que asume como capitana para fortalecer el funcionamiento colectivo de las ‘íntimas’ esta nueva temporada.

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“Mi función es esa, siempre estar conversando con las chicas, en el bloqueo y en la defensa, darles esa confianza que ellas necesitan también, porque ellas me preguntan. Entonces, creo que el equipo se viene afianzando bien con eso. Y lo bueno es que nosotras nos sabemos escuchar, entonces eso también es bastante importante”, sostuvo.

¿Qué debe mejorar Alianza Lima para los próximos partidos?

Pese a los dos resultados positivos, Esmeralda Sánchez consideró que el equipo todavía tiene aspectos por corregir. La capitana apuntó a la necesidad de mantener la determinación cuando aparecen errores consecutivos, una situación que puede afectar el rendimiento durante los partidos.

“Yo creería que debemos tener un poquito más de determinación. Siento que cuando cometemos más errores de lo normal empezamos a caer. Creo que eso nos viene afectando un poquito, pero recién empieza la temporada. Va a ser una temporada larga, pero siento también que el equipo se viene transformando muy bien”, explicó.

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En cuanto al aspecto físico, destacó el trabajo que viene realizando el preparador físico Ezequiel Alem con el plantel y aseguró que, pese al cansancio acumulado en estas dos primeras fechas, el equipo ha logrado responder en los partidos largos.

“El trabajo físico que venimos haciendo es súper bueno. Creo que el trabajo que viene haciendo Ezequiel es buenísimo, se ve reflejado en el campo. Obviamente estamos cansadas, pero siento que llegamos enteras a los cinco sets, que creo que es bastante importante porque vamos a tener partidos seguidos ahora”, indicó.

Esmeralda Sánchez resalta la comunicación con sus compañeras dentro del campo. Crédito: FPV

Finalmente, Sánchez resaltó el aporte de Nayeli Yábar en la victoria ante Regatas y la profundidad del plantel, al considerar que todas las jugadoras tendrán oportunidades de ser importantes durante una temporada extensa.

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“Siento yo que en algún momento las vamos a necesitar a todas. Hoy necesitamos a Nayeli. Entonces, qué lindo poder saber que contamos con 14 jugadoras dentro del campo, porque como ellas trabajan en silencio durante todos los entrenamientos y hoy lo demuestran. Estoy muy contenta por el equipo que estamos teniendo”, concluyó.