Gobierno del Perú expresa consternación por el accidente ferroviario de Toledo y activa asistencia consular

Equipos de rescate en el lugar del choque entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y otro de Iryo en Los Yébenes, Toledo. (Javier Soriano/AFP)

Guardar

El Gobierno del Perú emitió un comunicado oficial en el que manifestó su consternación ante el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, un siniestro que hasta el momento deja al menos 68 fallecidos tras el choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de la operadora Iryo. En el documento, fechado en Lima el 28 de octubre, el Ejecutivo peruano trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó la activación de sus canales consulares para atender a ciudadanos peruanos que pudieran haberse visto afectados.

El texto, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la plataforma Perú Responde, señala que el Gobierno “expresa su consternación ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España” y extiende “sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas” junto con los deseos de “pronta recuperación a los heridos”. El comunicado no precisa si hay connacionales entre los pasajeros de los dos trenes involucrados en la colisión.

PUBLICIDAD

Rescue personnel work at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El accidente se produjo la mañana de este miércoles entre las localidades de Yébenes y Urda, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La colisión provocó el descarrilamiento de hasta cuatro vagones, que cayeron por un terraplén. Según el último balance oficial, citado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el siniestro dejó 68 muertos, 24 de ellos pasajeros del AVE de Renfe y el resto del tren de Iryo.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, atribuyó la colisión a una “decisión errónea” tomada desde el centro de control de Atocha, que autorizó al maquinista del AVE a reanudar la marcha con normalidad pese a una caída previa del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros de vía. Esa orden, según el funcionario, contradijo la normativa vigente y permitió que el tren circulara 25 kilómetros en 15 minutos antes del impacto con el convoy de Iryo.

PUBLICIDAD

Rescue personnel work at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El rol de los consulados peruanos en Madrid y Sevilla

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que los Consulados Generales del Perú en Madrid y Sevilla permanecen atentos para brindar la asistencia consular y humanitaria que corresponda a los ciudadanos peruanos que pudieran requerirla. Ambas sedes diplomáticas habilitaron líneas telefónicas de emergencia disponibles las 24 horas para familiares y posibles afectados: el número +34 669701608 para la jurisdicción de Madrid y el +34 954 232 819 para la de Sevilla.

La activación de estos canales responde al protocolo habitual que aplican las representaciones diplomáticas peruanas ante catástrofes o accidentes de gran magnitud en el exterior, con el objetivo de identificar con rapidez a eventuales connacionales involucrados y coordinar con las autoridades locales el acceso a información, atención médica o repatriación en caso necesario. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de víctimas o heridos peruanos entre los pasajeros de los dos trenes siniestrados.

PUBLICIDAD

Imagen del lugar en el que se ha producido el accidente de tren entre un AVE Renfe y un Iryo. (Montaje Infobae)

La respuesta de las autoridades españolas ante la tragedia

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial a raíz del accidente y aseguró que la prioridad del Ejecutivo es “encontrar al mayor número de personas vivas posible” y “esclarecer lo que ha sucedido”. Sánchez indicó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios y las autoridades judiciales ya iniciaron las pesquisas correspondientes, junto con el Ministerio de Transportes. “Si ha habido negligencias, se sabrá; si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, afirmó el mandatario.

Varias comunidades autónomas se sumaron a las medidas de duelo. La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, decretó luto oficial con las banderas de edificios públicos a media asta desde la medianoche del jueves. La Junta de Extremadura, encabezada por María Guardiola, estableció el mismo gesto entre las 15:00 horas del miércoles y las 15:00 horas del sábado 31 de octubre. La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, también decretó tres jornadas de luto. “Estamos desolados. Toda Andalucía está con las víctimas de este nuevo accidente ferroviario”, declaró el presidente andaluz.

PUBLICIDAD

Rescue personnel work to recover bodies following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las operadoras ferroviarias activaron sus propios protocolos

Tanto Renfe como Iryo habilitaron líneas de atención exclusivas para familiares y afectados por la colisión. Renfe dispuso el número 900 10 10 20, mientras que Iryo activó el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, por su parte, abrió el 900 122 112 para coordinar la asistencia en la zona del siniestro. La localidad de Urda, cercana al punto del choque, habilitó un pabellón municipal para acoger a posibles afectados.

Según la versión difundida por Iryo, su servicio 6076, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, había salido de la capital española a las 7:54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista a bordo. La compañía italiana explicó que el impacto se produjo cuando su tren “recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe”, a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea. La Guardia Civil interrogó al operario del centro de control que regulaba la circulación en el tramo al momento del accidente.

PUBLICIDAD

Rescue personnel work at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El balance de atención sanitaria, confirmado por García-Page, incluye 53 personas en estado de pronóstico razonable, 15 en código rojo y alrededor de cinco heridos leves. La suspensión de la circulación ferroviaria se mantiene en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía mientras avanzan las investigaciones sobre las causas exactas del choque.