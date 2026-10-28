Señor de los Milagros visitará los hospitales San Bartolomé y Loayza: qué se sabe del homenaje

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)

Guardar

La cuarta salida procesional del Señor de los Milagros, programada para este miércoles 28 de octubre, incluye dos paradas frente a hospitales del Cercado de Lima: el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé y el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. La llegada del Cristo de Pachacamilla convocará a pacientes, familiares y trabajadores de salud, quienes podrán presenciar el paso de la imagen durante su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte.

Estas visitas forman parte de una tradición que vincula las procesiones de octubre con los establecimientos de salud. Para quienes atraviesan una enfermedad o acompañan a un familiar hospitalizado, el paso de la imagen representa una ocasión para expresar sus creencias y encontrar consuelo y esperanza. La jornada también involucra al personal médico y asistencial que permanece al cuidado de los pacientes.

PUBLICIDAD

Significado y homenajes previstos para el Señor de los Milagros

El paso del Señor de los Milagros por los hospitales constituye una de las paradas de su recorrido por Lima. Desde la perspectiva de sus devotos, la visita tiene un significado espiritual asociado a la fe, la esperanza y la búsqueda de consuelo durante una enfermedad.

Una referencia de esta tradición se encuentra en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. En octubre de 2024, según una nota publicada por el propio establecimiento, pacientes, trabajadores y autoridades recibieron la imagen con cánticos y flores. Durante aquella visita, pacientes de distintas áreas, entre ellas las unidades de cuidados intensivos, Cirugía Plástica y Quemados, y Medicina Interna, participaron del homenaje desde los espacios contemplados para el recorrido.

PUBLICIDAD

Fieles y personal de salud rinden homenaje al Señor de los Milagros en su paso por el Hospital San Bartolomé.

El hospital informó entonces que la ceremonia buscó expresar agradecimiento por la visita y transmitir un mensaje de esperanza a los pacientes y trabajadores. Esta experiencia documenta cómo se desarrolló una jornada anterior, aunque no confirma que las mismas actividades se repitan este miércoles.

La programación para hoy, contempla que pacientes, familiares y trabajadores de salud puedan recibir el paso de la imagen en las inmediaciones de ambos establecimientos. Durante estos actos tradicionales, los trabajadores de la salud y las personas internadas expresarán sus oraciones ante el patrón morado antes de que el cortejo continúe su trayecto urbano.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente todos los actos que se realizarán en cada hospital ni se ha confirmado un programa completo de ceremonias para ambas paradas.

PUBLICIDAD

¿Cómo podrán participar los pacientes, familiares y trabajadores de salud?

Los pacientes, sus familiares y los trabajadores de salud podrán presenciar el paso del Señor de los Milagros durante las paradas previstas frente a los hospitales San Bartolomé y Loayza, siempre que las condiciones de acceso y las disposiciones de cada establecimiento lo permitan.

En el caso de las personas hospitalizadas que no puedan desplazarse, la posibilidad de observar la procesión dependerá de la ubicación de sus habitaciones, de su condición clínica y de las medidas que establezca el personal responsable de su atención. No se ha confirmado que este año las andas ingresen a las instalaciones hospitalarias ni que se habiliten espacios específicos para todos los pacientes.

PUBLICIDAD

Trabajadores del Hospital Almenara rendirán un homenaje al Señor de los Milagros - crédito Hermandad del Señor de los Milagros

Los familiares y trabajadores que deseen acompañar la jornada deberán respetar las indicaciones del personal de seguridad y de salud, evitar bloquear accesos y mantener libres las rutas destinadas a ambulancias y emergencias. También será importante no interrumpir procedimientos médicos ni desplazar a pacientes sin autorización del equipo asistencial.