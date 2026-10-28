Maria Pía Copello y su madre revelan la razón por la que son devotas del Señor de los Milagros

La presentadora María Pía Copello y su madre acuden a un templo católico en el marco de las actividades dedicadas al Señor de los Milagros.

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La conductora le preguntó a Lucha cómo nació esa tradición familiar. La madre de la figura televisiva respondió con un relato que se remonta a un octubre, cuando María Pía tenía dos años y ambas viajaban hacia la casa de la abuela de la presentadora.

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Según contó, un camión se cruzó en el camino y ella no logró detener el vehículo a tiempo. Lucha sostuvo que consiguió maniobrar para evitar un impacto de mayores consecuencias, en una situación que pudo terminar de forma trágica.

La conductora María Pía Copello y su madre visitan los exteriores del Santuario y Monasterio de Las Nazarenas en Lima durante el mes de octubre. Ambas encienden velas moradas y relatan el origen de su devoción hacia la imagen del Señor de los Milagros.

“Tuvimos un accidente terrible. Tú tenías dos años”, recordó la madre de María Pía Copello. “De repente se cruza un camión terrible y ya no pude parar. Por suerte me metí bajo, casi bajo, de entre las dos llantas. Nos hubiéramos matado. Ni un rasguño”.

Para la familia, el hecho representó un milagro. Lucha aseguró que, pese al peligro del accidente, ninguna de las dos sufrió heridas. El episodio quedó asociado a su devoción por el Señor de los Milagros y se convirtió en uno de los recuerdos que cada año las lleva al templo de Las Nazarenas.

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Los problemas de salud de la madre de María Pía Copello reforzaron la promesa

La visita al santuario también estuvo marcada por la historia de salud de Lucha. La madre de la conductora contó que fue una niña enfermiza, situación que llevó a su propia madre a hacer una promesa al Cristo Moreno.

“Yo era muy enfermiza. Tendría unos cinco años y entonces mi mamá me dijo: ‘Te voy a poner el hábito del Señor de los Milagros hasta los quince años’”, relató Lucha. “Lo usaba todo el tiempo”.

La presentadora María Pía Copello conversa con su madre frente a una iglesia en un video difundido en sus redes sociales sobre el Señor de los Milagros.

El uso del hábito morado fue la forma en que su familia cumplió la promesa. Con el paso de los años, esa práctica derivó en una tradición que alcanzó a los hijos y otros integrantes del entorno familiar de la presentadora.

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“Gracias a mi mami todos nosotros somos muy devotos del Señor de los Milagros”, expresó María Pía Copello. La conductora explicó que su familia visita la Iglesia Las Nazarenas durante octubre para rezar y agradecer por los hechos positivos que atravesaron en los últimos meses.

“Todos los octubres venimos a verlo, a rezar y, sobre todo, a agradecer por las cosas buenas que nos pasan durante el año. Mientras podamos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

La presentadora Maria Pía Copello conversa con su madre frente al templo de Las Nazarenas sobre su fe en el Señor de los Milagros.

El Señor de los Milagros cumple su cuarto recorrido procesional este 28 de octubre

El Señor de los Milagros realiza este miércoles 28 de octubre su cuarto y penúltimo recorrido procesional de 2026 en Lima. La imagen salió a las 6:00 desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, y avanza por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

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La ruta contempla homenajes en los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza. Después, las andas continúan por las avenidas Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además del jirón Varela, antes de retornar por la avenida Tacna al Santuario de las Nazarenas.

Las autoridades dispusieron cierres progresivos y desvíos vehiculares durante el paso de la procesión. Las restricciones se aplican en las vías incluidas en el recorrido y los tramos se reabrirán de acuerdo con el avance de las andas.

El quinto y último recorrido será el domingo 1 de noviembre, desde las 12:00. El Cristo Moreno saldrá otra vez del Santuario de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, los jirones Callao y Chancay, además de la avenida Emancipación. Finalmente, retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas, donde concluirá el programa procesional de 2026.

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