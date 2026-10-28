Leyla Chihuán advierte que Alianza Lima ha bajado su nivel de juego: “Tiene que ver con el cambio de técnico y jugadoras”

En una mesa de debate deportivo, los panelistas conversan sobre los resultados recientes en la Liga Peruana de Vóley. Durante la transmisión, la exvoleibolista Leyla Chihuán y los demás integrantes abordan el desempeño del club Alianza Lima, los cambios en la plantilla, las bajas de jugadoras y el nivel mostrado por otros equipos del torneo local.

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Alianza Lima comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con dos triunfos ajustados que se definieron en el quinto set. Primero superó a Rebaza Acosta en su debut y luego se impuso a Regatas en un duelo igualmente exigente. Estos resultados generaron comentarios sobre el rendimiento del vigente tricampeón del campeonato, que afronta una nueva campaña marcada por cambios importantes en el comando técnico y el plantel.

La principal novedad es la llegada de Alejandro Schneider, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de su compatriota Facundo Morando. El entrenador dejó la institución luego de conducirla al tricampeonato nacional y asumió el desafío de dirigir a Fluminense en Brasil, por lo que el conjunto ‘íntimo’ inició un nuevo ciclo con la exigencia de mantener su protagonismo en el voleibol peruano.

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En ese contexto, Leyla Chihuán analizó el presente del equipo durante su participación en el podcast de YouTube ‘Fuera de Juego’. La exjugadora, reconocida hincha de Alianza Lima, admitió que todavía no identifica el nivel de juego que el equipo mostró en las temporadas anteriores y mencionó varios factores que podrían explicar este comienzo.

“Yo soy hincha de Alianza, nadie me va a decir lo contrario y yo no lo voy a negar. Pero todavía no encuentro ese juego que ha venido demostrando Alianza hasta la temporada pasada. Tiene que ver con el cambio de técnico, cambio de jugadoras, jugadoras importantes que están lesionadas, pero nos prometen una liga muy bonita este año, muy competitiva”, sostuvo.

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El argentino Alejandro Schneider asume el desafío de conducir a Alianza Lima en esta temporada 2026/27. Crédito: FPV

Leyla Chihuán destacó el nivel de Rebaza Acosta

Más allá del rendimiento de Alianza Lima, Leyla Chihuán resaltó el crecimiento de Rebaza Acosta, equipo que llevó a las ‘blanquiazules’ hasta el quinto set en la primera jornada. Para la exvoleibolista, la actuación del conjunto chalaco no debe considerarse un hecho aislado, pues volvió a mostrar un buen nivel en su siguiente presentación ante Atlético Atenea.

“Hablando de deporte en general, cuando un equipo empieza contra el campeón siempre decimos: ‘No tiene nada que perder’. Y sale con todo”, comentó al referirse a la dificultad que supone enfrentar al vigente tricampeón desde el inicio del torneo.

Chihuán también pidió reconocer el rendimiento de Rebaza Acosta y evitar minimizar sus resultados. La exdeportista consideró que el equipo ha demostrado argumentos para competir y que su desempeño merece atención en esta temporada.

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“El sábado que jugó Rebaza nuevamente volvió a jugar con una categoría, con un nivel y con unas jugadoras por encima de los 25 puntos que tú dices: ‘Ya no es casualidad’. Rebaza anda bien y mucho cuidadito con subestimar o pensar, como muchas veces se hace, que es flor de un día. No, paciencia y buen humor”, señaló.

Las jugadoras del club Alianza Lima festejan un punto durante el partido frente a Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Alianza Lima busca consolidarse en una temporada competitiva

Los dos triunfos por 3-2 le permitieron a Alianza Lima comenzar la campaña con resultados favorables, aunque sus primeras presentaciones también evidenciaron la exigencia de sus rivales. El equipo ‘íntimo’ tendrá que seguir ajustando su funcionamiento mientras Schneider implementa su propuesta de juego y el plantel se adapta a las modificaciones de esta nueva etapa.

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Las lesiones de jugadoras importantes, sumadas a los cambios en el cuerpo técnico y la plantilla, forman parte del escenario que Chihuán puso sobre la mesa. Con una temporada que recién comienza, el desafío para las ‘blanquiazules’ será recuperar la fluidez que las caracterizó en campañas anteriores y sostener su competitividad en una Liga Peruana de Vóley que promete ser exigente.