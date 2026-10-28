¿Universidades en Lima suspenderán clases por visita del papa León XIV? Una ya lo anunció y esto es lo que se sabe

La Universidad de Lima dictará clases virtuales el 11 y 12 de noviembre y suspenderá sus actividades el lunes 16 ante la visita del papa León XIV. (ANSA/Andina)

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La Universidad de Lima ya anunció que dictará clases virtuales el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, y que suspenderá todas sus actividades el lunes 16, a raíz de la visita del papa León XIV al Perú. La medida alcanza a los cursos presenciales y remotos en las fechas indicadas por la institución.

Según conoció Infobae, otras universidades de Lima y la Provincia Constitucional del Callao también adoptarán la modalidad virtual durante esos días y no descartan que también puedan interrumpir sus actividades. Las casas de estudio emitirán sus respectivos comunicados en los próximos días, en concordancia con las actividades previstas por la llegada del sumo pontífice y los días no laborables establecidos por el Gobierno peruano.

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La visita apostólica del papa León XIV se extenderá del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El programa oficial contempla encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes y comunidades locales, además de celebraciones eucarísticas.

Diversas casas de estudio de Lima y Callao emitirán comunicados para implementar la modalidad virtual durante los días de la agenda papal.

Clases virtuales

La Universidad de Lima comunicó las modificaciones de su programación académica a través de la Dirección Universitaria de Comunicación. La disposición fue dirigida a los integrantes de la comunidad Ulima.

De acuerdo con el comunicado, las clases del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se realizarán de forma virtual. La decisión se concentra en esas dos jornadas y no implica cambios adicionales fuera de las fechas que la universidad detalló.

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El lunes 16 de noviembre, en cambio, la institución suspenderá todas las actividades académicas, tanto presenciales como remotas. La medida coincide con la fecha de cierre de la visita del papa León XIV al país.

La universidad agradeció la comprensión y colaboración de su comunidad ante las modificaciones del calendario. El anuncio se difundió en medio de las disposiciones que el Gobierno aprobó para facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades vinculadas a la visita papal.

La imagen muestra a un grupo de estudiantes universitarios peruanos tomando apuntes en un aula de clase, sentados en escritorios de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras casas de estudio

La decisión de la Universidad de Lima abre la posibilidad de que otras instituciones de educación superior de la capital peruana adopten medidas similares. Según conoció Infobae, varias universidades de la capital también pasarán a clases virtuales durante los días centrales de la agenda del pontífice.

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Por el momento, esas universidades no han difundido sus anuncios oficiales. Los comunicados se publicarán en los próximos días y precisarán las fechas, los alcances de las clases remotas y las disposiciones para los miembros de cada comunidad universitaria.

La llegada del papa León XIV está programada para el miércoles 11 de noviembre. El pontífice arribará pasadas las 17:00 a la Base Aérea del Callao, luego de cumplir actividades en Argentina, según el programa oficial publicado por la Santa Sede.

Esa misma tarde, el jefe de la Iglesia católica tendrá un encuentro con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno, en su condición de jefe de Estado. Después recibirá al cuerpo diplomático.

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Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días no laborables

El Gobierno peruano declaró días no laborables compensables entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 en siete departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. La disposición se oficializó mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, según informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En Lima y Callao, la medida comprende el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche. También incluye toda la jornada del lunes 16 de noviembre. La norma alcanza a los sectores público y privado.

En las empresas privadas, la aplicación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no existe consenso, el empleador decidirá si adopta la medida y definirá el mecanismo para recuperar las horas no trabajadas.

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En las entidades públicas, las horas deberán compensarse durante los diez días posteriores a cada fecha no laborable o dentro del plazo que disponga el titular de la institución.

Toda la información sobre la visita del Papa León XIV a la capital peruana. Descubre cómo se están llevando a cabo los preparativos para recibir al Sumo Pontífice y los puntos clave de su agenda.

La agenda del Papa

El jueves 12 de noviembre, el papa León XIV iniciará su agenda pastoral a las 9.30 con un encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal. Más tarde participará en una oración ante las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, en la catedral.

Ese día también presidirá el Encuentro sobre los Desafíos y Esperanzas del Pueblo Peruano, que reunirá a representantes de la familia, la mujer, las culturas y el emprendimiento. A las 18 horas tendrá una vigilia de oración con jóvenes.

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El lunes 16 de noviembre celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, a las 10.30. La convocatoria estimada supera el millón de personas y el ingreso será gratuito. Las entradas digitales estarán disponibles para el público general del jueves 5 al domingo 8 de noviembre, con un máximo de ocho entradas por persona.

Tras la misa, el pontífice participará en una ceremonia de despedida en el Callao antes de partir rumbo a Roma.