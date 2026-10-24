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Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la recta final de la Copa Perú 2026: “¿Me estaban esperando?”

El ‘Ratón’ regresó al fútbol después de su pase frustrado a Sport Boys. Asume un nuevo reto en el equipo del comendiante Jorge Luna

Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.
Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para la Copa Perú 2026.
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Domingo Dianderas lanzó una bomba en el mercado de pases: fichó a Jean Deza para la Copa Perú 2026. El equipo del comediante Jorge Luna dio el golpe al presentar al popular ‘Ratón’ para afrontar los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional del ‘fútbol macho’.

“¿Me estaban esperando?. Aguante Domingo Dianderas", fueron las primeras palabras del delantero en su presentación oficial. Las redes explotaron con el video del regreso al fútbol del exAlianza Lima.

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El retorno de Deza se dio después del fichaje frustrado a Sport Boys en marzo de este año. Como se sabe, no pudo concretar su llegada debido a un problema contractual con Santos FC de Nasca, equipo de Liga 2 que tenía su pase.

El popular 'Ratón' regresó al fútbol y asumirá su reto en la Copa Perú. (Domingo Dianderas)

ExSporting Cristal también se sumó a Domingo Dianderas

El lateral Johan Madrid reforzará al Club Domingo Dianderas de Chincha Alta en los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

La incorporación del futbolista amplía las alternativas del equipo chinchano para el certamen de ascenso, luego de que la institución se consagrara campeona de la Liga Departamental de Ica.

El club, cuyo propietario es el comediante Jorge Luna, construye un plantel con jugadores que cuentan con experiencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

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Johan Madrid fue presentado en Domingo Dianderas.
Johan Madrid fue presentado en Domingo Dianderas.

Para Madrid, el pase supone una nueva etapa tras competir en la Liga 1 y la Liga 2. El defensor afrontará ahora el desafío de la Copa Perú con un equipo que busca avanzar hacia el fútbol profesional.

La llegada del lateral se integra a una serie de refuerzos con recorrido en primera división. La apuesta de la entidad apunta a disputar el título nacional del torneo amateur.

No es Alianza, Universitario o Cristal, pero está en boca de todos. Se trata de Domingo Dianderas, el club del comediante Jorge Luna que transmite sus partidos por YouTube y busca hacer historia en el 'fútbol macho'.

Rival de Domingo Dianderas en los 16avos de la Copa Perú 2026

La Copa Perú 2026 inicia los dieciseisavos de final de su Etapa Nacional, con 32 equipos aún en competencia por el ascenso al fútbol profesional.

El Club Domingo Dianderas de Chincha Alta enfrentará a Atlético Torino de Talara en una serie de ida y vuelta.

El primer encuentro se jugará en el Estadio Campeonísimo, recinto de la ciudad norteña y escenario habitual del histórico conjunto talareño.

La llave reunirá al cuadro chinchano con uno de los clubes que continúa en carrera tras la primera fase del torneo.

Domingo Dianderas, representante de Ica, se descolgó de la Tradición Copera 2026. - Crédito: Difusión
Domingo Dianderas, representante de Ica, se descolgó de la Tradición Copera 2026. - Crédito: Difusión

Así se jugarán los 16avos de final ida de la Etapa Nacional de la Copa Perú

Sábado 24 de octubre

  • Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 12:30 horas | Estadio IPD Huancavelica
  • Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | 13:00 horas | Estadio Las Américas
  • Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 13:00 horas | Estadio La Tomilla
  • Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Domingo 25 de octubre

  • Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | 12:00 horas | Estadio Heraclio Tapia León
  • Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | 13:00 horas | Estadio Municipal Hildebrando Hernán Salazar Saavedra
  • Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | 13:30 horas | Estadio Campeonísimo
  • El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | 14:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
  • Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | 15:00 horas | Estadio Las Américas de San Juan Bautista
  • CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto | 15:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 15:30 horas | Estadio Municipal de Moro
  • Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | 15:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima - San José de Sisa
  • Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | 17:30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos
  • Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | 18:00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea

Martes 27 de octubre

  • Sport Áncash (Áncash) vs. Viarjoca F.C. (Arequipa) | 20:00 horas | Estadio Rosas Pampa

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