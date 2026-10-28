“Luis Advíncula es un lateral normal, intrascendente”: Pedro García y la comparación con Leandro Sosa previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima

El periodista comparó a ambos laterales en la previa del choque por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Video: Doble Punta)

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El partido de la fecha 14 del Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Alianza Lima tendrá varios reencuentros entre futbolistas y sus antiguos equipos. El que concentrará la atención será el regreso de Luis Advíncula al estadio Alberto Gallardo, donde se espera que los hinchas ‘celestes’ lo abucheen por su decisión de fichar por el cuadro ‘íntimo’ a inicios de año.

El periodista Pedro García se refirió al tema y tomó posición en la comparación entre el ‘Rayo’ y Leandro Sosa. “Sosa juega mejor que Advíncula. Advíncula fue un gran lateral, hoy día es un lateral normal. No se debe preocupar el hincha de Cristal por Advíncula, porque de última Advíncula, con todo el respeto por un futbolista que tuvo un pico impresionante, ¿hoy día es trascendente? ¡No!”, afirmó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El periodista sostuvo que el lateral uruguayo aprovecha sus recursos técnicos y mantiene un desempeño sostenido. “Sosa es muy regular, le saca petróleo a lo que tiene técnicamente”, señaló.

Leandro Sosa tiene 2 goles y 2 asistencias en 39 partidos este año con Sporting Cristal entre todas las competencias. - créditos: Liga 1

Pedro García ubicó a Leandro Sosa por encima de Luis Advíncula

La postura de Pedro García no se limitó a una comparación puntual para el próximo encuentro, ya que consideró que Leandro Sosa tiene un lugar asegurado en la alineación de Sporting Cristal por su capacidad para cumplir en la banda derecha.

“Para mi manera de ver el fútbol, Sosa es titular cerrado y seguro de Cristal. Cristal tiene un defensa lateral, tiene una defensa por la derecha con Sosa, que el suplente de Sosa es Sosa lesionado y el suplente de Sosa lesionado es Sosa con gripe. Juega Sosa o Sosa”, manifestó.

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El periodista también destacó la versatilidad del futbolista. “Sosa era delantero, volante y lateral. Es todo porque rinde donde lo pongan. Nunca fue, pero ahora viene siendo porque rinde porque lo ponen ahí”, expresó, para luego resaltar que “Sosa siempre está en el cuadro de honor de Cristal, siempre juega bien, puede jugar mejor o solamente bien, pero siempre tiene un partido destacado”.

Los hinchas de Sporting Cristal esperarán a Luis Advíncula con billetes alusivos a su decisión de fichar por Alianza Lima. - créditos: PaseGol

En cambio, el periodista cuestionó la trascendencia de Luis Advíncula en los partidos de Alianza Lima. En su balance, mencionó a otros integrantes del plantel ‘blanquiazul’ como figuras recurrentes en los encuentros ganados por el equipo.

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“En el caso de Alianza Lima, ¿en 30 partidos del año en alguna oportunidad Advíncula fue uno de los tres mejores de Alianza? Yo digo que no. Siempre Pavez, Gaibor, Guerrero, Vélez o Eryc Castillo. Huamán también tuvo un cuadro de honor en Alianza. Nunca Advíncula ha sido del top tres de algún partido ganado por Alianza. Es intrascendente”, sostuvo.

“Luis Advíncula es un lateral normal, intrascendente”: Pedro García y la comparación con Leandro Sosa previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima

Pedro García consideró que Luis Advíncula no traicionó a Sporting Cristal

A pesar de su valoración futbolística, Pedro García marcó una diferencia entre el rendimiento de Luis Advíncula y el rechazo que podría recibir en el Alberto Gallardo. “¿El hincha de Sporting Cristal no le perdona a Luis Advíncula? Advíncula nunca prometió un amor que no cumplió. Nunca dijo ‘volveré’ y no volvió. Nunca dijo ‘no iré a Alianza’ y fue. Nunca dijo una cosa ni la otra. No dijo nada”, planteó.

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Para el comunicador, la molestia de los hinchas puede entenderse desde la rivalidad y la expectativa que generaba un posible regreso. Aun así, remarcó que no existe una declaración previa del jugador que haya comprometido su retorno al club ‘rimense’.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima llegarán igualados con 25 puntos al encuentro del jueves 29 de octubre en el Alberto Gallardo. El conjunto ‘victoriano’ ocupa el sexto puesto por diferencia de goles y acumula cuatro victorias consecutivas, mientras que el cuadro ‘cervecero’ es cuarto tras caer 3-1 frente a Cusco FC y ceder el liderato.

El equipo dirigido por Pablo Guede viene de imponerse por 1-0 a CD Moquegua como visitante. Paolo Guerrero será baja por lesión y Esteban Pavez permanece bajo observación, aunque Mateo Antoni podría volver a estar disponible.

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El conjunto de Roberto Mosquera, en cambio, buscará recuperarse de su derrota en Cusco. Antes de ese tropiezo, Sporting Cristal había encadenado cinco triunfos consecutivos y se había instalado en la cima del Clausura. No obstante, la reciente caída de Sport Huancayo le dio vida para reinsertarse en la lucha.