La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

A pocas fechas del cierre del campeonato peruano, Henry Quinteros, exjugador de Alianza Lima, tomó posición con nombre y apellido: Universitario de Deportes será el campeón. El análisis del exfutbolista blanquiazul no se limitó al pronóstico.
En el mismo espacio, Quinteros denunció que su exequipo sufrió perjuicios arbitrales concretos y documentables a lo largo del torneo, episodios que, a su criterio, inclinaron la balanza en momentos clave.
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También habló de su filosofía de juego, de los maestros que moldearon su mirada sobre el fútbol y del estilo frontal del entrenador Pablo Guede, al que valoró sin reservas por su capacidad de decirles las cosas de frente a los futbolistas.
Quinteros y su pronóstico: la ‘U’ tiene el camino despejado
El exvolante no dudó al momento de proyectar el desenlace del torneo. Para Quinteros, Universitario agarró un impulso en sus últimas dos presentaciones que difícilmente frenará antes del pitazo final. “Universitario ya agarró ese envión de los últimos dos partidos. Yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón”, afirmó en PBO Campeonísimo.
El exfutbolista también analizó la situación de Sport Huancayo, que aún figura entre los punteros de la tabla. Sin embargo, le restó chances al conjunto del centro del país por la dureza de su agenda de cierre. “Si vemos el fixture de Huancayo, que está arriba todavía peleando, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos. En general, Huancayo creo que tiene los cuatro partidos con rivales directos. Va a ser complicado”, señaló.
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Frente a ese panorama, Quinteros trazó el escenario que considera más probable para el tramo decisivo: una definición mano a mano entre los dos clubes más ganadores del fútbol peruano. “La U lo tiene más accesible. Alianza lo va a pelear hasta el último, lo va a pelear, y yo creo que todo encamina para lo que pueda venir: una final entre Universitario y Alianza Lima”, completó.
Árbitros bajo la lupa: los episodios que perjudicaron a Alianza
Pese a su pronóstico favorable a la ‘U’, Quinteros fue enfático al sostener que Alianza Lima no llegó a esta instancia en igualdad de condiciones arbitrales. Y aclaró desde el inicio que su postura no nace de la identificación con el club, sino de hechos puntuales ocurridos dentro del campo.
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“Yo creo que sí, Alianza sí ha sido perjudicado. En lo personal, no te lo digo por ser futbolista de Alianza, por ser identificado de Alianza. Hay cosas puntuales que sí me parecen a mí que han ido en contra”, remarcó.
Entre los episodios que mencionó, Quinteros apuntó al gol invalidado ante Cusco FC desde el mediocampo en un partido frente a los blanquiazules. También recordó una falta de Nilton Ramírez de Juan Pablo II, en Chongoyape, contra Luis Advíncula, a los cinco minutos de juego, que no derivó en expulsión pese a la contundencia del contacto. “Es una expulsión de repente a los cinco primeros minutos que puede cambiar el partido”, sostuvo. A esa lista sumó un codazo sobre Vélez en el cotejo ante Comerciantes Unidos, acción que el árbitro tampoco sancionó como penal.
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Guede, Zidane y la filosofía de un jugador de primer toque
Más allá de la coyuntura del torneo, Quinteros habló de sus referencias futbolísticas y de lo que siempre buscó dentro de la cancha. Creció admirando a figuras como Zinedine Zidane, Michael Laudrup y César Cueto, con quienes incluso llegó a compartir sesiones de entrenamiento en el caso del legendario volante peruano apodado el Pachá. “Siempre me gustó el fútbol bien jugado. Tienes a Zidane, a Michael Laudrup, y ni hay que hablar del tío César Cueto, del Pachá, que por momentos sí lo he tenido de entrenamiento”, recordó.
Esa influencia se tradujo en una manera de entender el juego centrada en la asistencia por encima del gol. “El primer control, yo era feliz con el pase gol. Antes de añadirle gol, yo era feliz con ese pase gol. Yo me iba tranquilo después de un partido si te daba tres o cuatro pases gol”, confesó.
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En cuanto a Pablo Guede, el exfutbolista fue directo: aprecia al entrenador argentino por su carácter sin vueltas. “Lo que me gusta de Guede es que es muy frontal y te dice las cosas como son a los futbolistas”, afirmó. Y añadió que esa claridad, aunque puede derivar en decisiones discutibles —mencionó los casos de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Kevin Quevedo—, es exactamente el tipo de conducción que él hubiera preferido durante su carrera. “Yo prefería que los técnicos vengan y te digan las cosas como son para tomar una decisión. Guede es uno de esos”, cerró.
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