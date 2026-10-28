La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

Quinteros abrió el debate sobre tres frentes a la vez: el campeón que viene, las injusticias arbitrales acumuladas y la clase de entrenador que, en su experiencia, saca lo mejor de un futbolista. (Alianza Lima)

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A pocas fechas del cierre del campeonato peruano, Henry Quinteros, exjugador de Alianza Lima, tomó posición con nombre y apellido: Universitario de Deportes será el campeón. El análisis del exfutbolista blanquiazul no se limitó al pronóstico.

En el mismo espacio, Quinteros denunció que su exequipo sufrió perjuicios arbitrales concretos y documentables a lo largo del torneo, episodios que, a su criterio, inclinaron la balanza en momentos clave.

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También habló de su filosofía de juego, de los maestros que moldearon su mirada sobre el fútbol y del estilo frontal del entrenador Pablo Guede, al que valoró sin reservas por su capacidad de decirles las cosas de frente a los futbolistas.

Quinteros y su pronóstico: la ‘U’ tiene el camino despejado

Henry Quinteros considera que Universitario llega fortalecido a la recta final del campeonato y tiene mayores opciones de quedarse con el título. El exvolante también anticipó una posible final ante Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

El exvolante no dudó al momento de proyectar el desenlace del torneo. Para Quinteros, Universitario agarró un impulso en sus últimas dos presentaciones que difícilmente frenará antes del pitazo final. “Universitario ya agarró ese envión de los últimos dos partidos. Yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón”, afirmó en PBO Campeonísimo.

El exfutbolista también analizó la situación de Sport Huancayo, que aún figura entre los punteros de la tabla. Sin embargo, le restó chances al conjunto del centro del país por la dureza de su agenda de cierre. “Si vemos el fixture de Huancayo, que está arriba todavía peleando, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos. En general, Huancayo creo que tiene los cuatro partidos con rivales directos. Va a ser complicado”, señaló.

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Frente a ese panorama, Quinteros trazó el escenario que considera más probable para el tramo decisivo: una definición mano a mano entre los dos clubes más ganadores del fútbol peruano. “La U lo tiene más accesible. Alianza lo va a pelear hasta el último, lo va a pelear, y yo creo que todo encamina para lo que pueda venir: una final entre Universitario y Alianza Lima”, completó.

Árbitros bajo la lupa: los episodios que perjudicaron a Alianza

El exjugador blanquiazul aseguró que su denuncia no responde a su identificación con Alianza Lima, sino a jugadas concretas del campeonato. Mencionó una posible expulsión ante Juan Pablo II y un codazo sobre Jairo Vélez (CONAR)

Pese a su pronóstico favorable a la ‘U’, Quinteros fue enfático al sostener que Alianza Lima no llegó a esta instancia en igualdad de condiciones arbitrales. Y aclaró desde el inicio que su postura no nace de la identificación con el club, sino de hechos puntuales ocurridos dentro del campo.

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“Yo creo que sí, Alianza sí ha sido perjudicado. En lo personal, no te lo digo por ser futbolista de Alianza, por ser identificado de Alianza. Hay cosas puntuales que sí me parecen a mí que han ido en contra”, remarcó.

Entre los episodios que mencionó, Quinteros apuntó al gol invalidado ante Cusco FC desde el mediocampo en un partido frente a los blanquiazules. También recordó una falta de Nilton Ramírez de Juan Pablo II, en Chongoyape, contra Luis Advíncula, a los cinco minutos de juego, que no derivó en expulsión pese a la contundencia del contacto. “Es una expulsión de repente a los cinco primeros minutos que puede cambiar el partido”, sostuvo. A esa lista sumó un codazo sobre Vélez en el cotejo ante Comerciantes Unidos, acción que el árbitro tampoco sancionó como penal.

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Guede, Zidane y la filosofía de un jugador de primer toque

Henry Quinteros recordó a Zinedine Zidane, Michael Laudrup y César Cueto como referentes de su manera de entender el fútbol. El exvolante también destacó la frontalidad de Pablo Guede y su preferencia por los técnicos que hablan sin rodeos. (Alianza Lima)

Más allá de la coyuntura del torneo, Quinteros habló de sus referencias futbolísticas y de lo que siempre buscó dentro de la cancha. Creció admirando a figuras como Zinedine Zidane, Michael Laudrup y César Cueto, con quienes incluso llegó a compartir sesiones de entrenamiento en el caso del legendario volante peruano apodado el Pachá. “Siempre me gustó el fútbol bien jugado. Tienes a Zidane, a Michael Laudrup, y ni hay que hablar del tío César Cueto, del Pachá, que por momentos sí lo he tenido de entrenamiento”, recordó.

Esa influencia se tradujo en una manera de entender el juego centrada en la asistencia por encima del gol. “El primer control, yo era feliz con el pase gol. Antes de añadirle gol, yo era feliz con ese pase gol. Yo me iba tranquilo después de un partido si te daba tres o cuatro pases gol”, confesó.

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En cuanto a Pablo Guede, el exfutbolista fue directo: aprecia al entrenador argentino por su carácter sin vueltas. “Lo que me gusta de Guede es que es muy frontal y te dice las cosas como son a los futbolistas”, afirmó. Y añadió que esa claridad, aunque puede derivar en decisiones discutibles —mencionó los casos de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Kevin Quevedo—, es exactamente el tipo de conducción que él hubiera preferido durante su carrera. “Yo prefería que los técnicos vengan y te digan las cosas como son para tomar una decisión. Guede es uno de esos”, cerró.