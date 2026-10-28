Laura Huarcayo y Carlos Vílchez debutan juntos en el teatro con 'Cero Migajeros'

Laura Huarcayo y Carlos Vílchez presentan por primera vez una obra teatral conjunta titulada "Cero Migajeros".

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Laura Huarcayo y Carlos Vílchez se unirán por primera vez en un escenario teatral con “Cero Migajeros”, un espectáculo que combina humor y confesiones sobre las relaciones sentimentales. La conductora y el comediante, ambos referentes del entretenimiento peruano, ofrecerán cuatro funciones únicas en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

El espectáculo abordará, desde el humor, temas como el amor y el desamor, las relaciones complicadas y las historias en las que una persona termina aceptando menos de lo que merece. La propuesta plantea un giro particular: dejar de sufrir por experiencias amorosas pasadas y encontrar en ellas un motivo de risa.

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Cuatro funciones en Barranco marcarán su primer encuentro en las tablas

“Cero Migajeros” se presentará en cuatro fechas: los miércoles 18 y 25 de noviembre, y los miércoles 2 y 9 de diciembre de 2026. El espectáculo tendrá como sede el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 135, en el distrito de Barranco.

El show reunirá a Huarcayo y Vílchez en torno a situaciones con las que buena parte del público podría identificarse: la espera de una llamada que nunca llega, la justificación de actitudes ajenas que no corresponden, el regreso con una expareja o la aceptación de muestras mínimas de afecto cuando se espera una relación completa. La dupla pondrá sobre la mesa estas experiencias desde un tono directo y con un enfoque pensado para el público adulto.

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El nombre del espectáculo, “Cero Migajeros”, resume la consigna central de la propuesta: dejar atrás las migajas emocionales en las relaciones de pareja y reivindicar el amor propio, también desde el humor.

Laura Huarcayo y Carlos Vílchez anuncian la temporada de su espectáculo cómico Cero Migajeros en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Una amistad de 23 años sostiene la propuesta escénica

Laura Huarcayo y Carlos Vílchez comparten una amistad de 23 años, forjada a lo largo de una extensa trayectoria compartida en la televisión peruana. Ambos coincidieron por primera vez en 2004, cuando Vílchez se integró al elenco de ‘Lima Limón’, el magazine matutino de América Televisión que Huarcayo conducía desde ese mismo año tras el retiro de Carlos Alcántara.

Esa sociedad se extendió después a ‘Bienvenida la tarde’, programa de Latina Televisión que ambos condujeron junto a Alfredo Benavides entre 2011 y 2015. Huarcayo, nacida el 14 de junio de 1974 en Lima, inició su carrera en televisión en el año 2000 como parte del staff de modelos de ‘R con erre’, programa conducido por Raúl Romero. Posteriormente formó parte de ‘Habacilar’ y debutó en la conducción con ‘Lima Limón’, espacio que lideró hasta 2010.

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Tras el cierre de ‘Bienvenida la tarde’ en 2015, la presentadora se alejó de la pantalla para dedicarse a la crianza de sus hijos y a sus negocios de moda y belleza, entre ellos una tienda de vestidos de novia y un spa en Miraflores. En enero de 2026 regresó a la televisión como parte de la conducción de ‘Mande quien mande’, en América Televisión, junto a Vílchez y el actor Erick Elera.

Vílchez, por su parte, construyó su carrera principalmente junto al comediante Jorge Benavides, con quien trabaja desde finales de los años ochenta en programas como ‘JB noticias’ y ‘El especial del humor’. En 1993 creó a La Carlota, una parodia de mujer de clase alta limeña que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión peruana y que mantiene vigente hasta la actualidad en ‘JB en ATV’.

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Además de su trabajo televisivo, el comediante incursionó en el cine en 2015 con la película “Macho peruano que se respeta” y, desde 2024, asumió un rol protagónico en el “Circo de las Estrellas”, donde interpreta al Genio de la Lámpara.

Carlos Vílchez y Laura Huarcayo se reencuentran | Instagram

Un formato pensado para la identificación del público adulto

La trayectoria compartida entre ambos artistas, sumada a la experiencia individual de cada uno en la conducción televisiva y la comedia, configura el principal atractivo de “Cero Migajeros”. La propuesta busca trasladar al escenario la complicidad construida durante más de dos décadas frente a las cámaras, en un formato que combina anécdotas personales con situaciones de humor relacionadas con la vida sentimental.

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