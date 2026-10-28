Pablo Arraya respalda a Ignacio Buse tras su cuarta derrota al hilo en el ATP Tour 2026: “A seguir aprendiendo”

Pablo Arraya se refirió a la derrota de Buse en Viena y dejó un mensaje positivo pese al momento que atraviesa el #33 del mundo. Crédito: Instagram Pablo Arraya/Difusión.

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Ignacio Buse cerró su participación en el ATP 500 de Viena con una derrota ante Adrian Mannarino, pero Pablo Arraya puso el foco en las estadísticas del partido antes que en el resultado. El peruano cayó por 0-6, 7-5 y 6-4 ante el francés, luego de dominar el primer set y de registrar mejores cifras en varios rubros.

El capitán peruano de Copa Davis compartió un mensaje en su cuenta de X para analizar el encuentro y enviar un mensaje de calma. Arraya destacó que Buse conectó más saques, más aces, ganó más puntos con la devolución y también terminó con mayor cantidad de unidades totales que su rival.

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“Algo increíble para los que vimos el partido de Buse. Metió más saques, más aces, nueve contra dos; ganó más puntos de devoluciones, 39 contra 32; y ganó más puntos, 89 contra 83”, escribió el extenista. El registro expuso la paridad del duelo, aunque Mannarino aprovechó mejor los momentos decisivos.

Estas cifras no suelen ser frecuentes cuando cae un tenista: apunta a que mantuvo mayor eficacia en las estadísticas, pero al final la victoria se marcha al otro lado de la red.

El post de Pablo Arraya tras la derrota de Ignacio Buse en Viena a manos del francés Adrián Mannarino. Crédito: Captura X.

Arraya remarcó que la campaña bajo techo todavía no concluyó para el peruano. “Las aventuras de Buse en indoor para su primer año a full aún no han terminado. Se viene París y a seguir aprendiendo y buscando soluciones para seguir mejorando”, señaló en su publicación, con una mirada puesta en el cierre del calendario.

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El resultado en Viena generó inquietud entre los aficionados por la seguidilla negativa del ‘Colorado’. No obstante, las cifras permiten establecer que Buse mantuvo herramientas competitivas ante un rival con experiencia en el circuito. La diferencia estuvo en la resolución de los juegos finales, donde Mannarino capitalizó sus oportunidades.

El año de las primeras veces

El 2026 representó un periodo de estrenos y desafíos para Ignacio Buse dentro del circuito principal. El peruano, de 22 años, atravesó una campaña con títulos ATP, presencias en los torneos más relevantes y resultados que impulsaron su ascenso en el ranking, además de sus primeras experiencias en torneos de mayor exigencia y en superficies distintas a la arcilla.

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La evolución deportiva también trajo una exposición distinta. Buse pasó de competir de forma regular en el circuito Challenger a disputar encuentros ante jugadores establecidos en el ATP Tour. Ese salto implica adaptarse a nuevas exigencias, como la velocidad de las pistas cubiertas, el nivel del servicio rival y la presión de sostener resultados.

Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.

Las derrotas recientes forman parte de un tramo complejo, pero no modifican el recorrido construido durante el año. El tenista nacional tendrá que procesar los resultados, revisar los aspectos que no funcionaron en Viena y volver a competir. La reflexión de Arraya apuntó a ese escenario: mantener el trabajo y buscar ajustes.

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Buse también enfrentará el desafío de administrar las expectativas que genera su ascenso. Su ubicación entre los mejores del ranking le permite acceder a torneos de máxima categoría, aunque cada presentación exige regularidad ante rivales con experiencia. El cierre de temporada ofrecerá una nueva prueba para medir su respuesta competitiva.

¿Cuál será el último torneo de Ignacio Buse en 2026?

El Rolex Paris Masters será el último torneo de Buse en 2026. El Masters 1000 se disputará entre el 2 y el 8 de noviembre en París, Francia, sobre pista dura bajo techo. El peruano figura en la lista de participantes del cuadro principal de individuales y también tiene previsto competir en dobles.

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El certamen será una oportunidad para dejar atrás la serie de resultados adversos. Buse buscará recuperar confianza en una superficie que le planteó dificultades durante las últimas semanas, aunque sus números contra Mannarino mostraron que logró mantenerse cerca de un rival de trayectoria.

La actuación en París definirá el cierre de un año de crecimiento para el tenista peruano. Más allá del resultado en Viena, la gira europea le permitió sumar experiencia frente a jugadores de alto nivel. El siguiente paso será trasladar esas sensaciones a la cancha y encontrar respuestas en los momentos que deciden un partido.

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