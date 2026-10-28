Sergio George aporta mentoría a Hits Perú para impulsar canciones originales hacia nuevos mercados

Músicos, productores y legisladores peruanos posan tras presentar propuestas para fortalecer la difusión de canciones originales en la industria nacional.

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Productores, compositores y artistas de la industria musical peruana se reunieron este viernes con un objetivo compartido: dejar atrás la dependencia de los covers y construir las condiciones para que el próximo éxito musical de alcance internacional nazca en el Perú. El encuentro reunió a figuras de distintas generaciones y especialidades del sector, además de representantes del Congreso y de la sociedad de gestión de derechos de autor.

La iniciativa surgió por impulso de Alfredo DiNatale, Carolina Merino y Sebastián Morales-Bermudez, quienes vienen articulando el proyecto a través de Hits Perú y Operación Hits. El esfuerzo cuenta con la mentoría del productor musical Sergio George, responsable de numerosos éxitos internacionales en el género tropical y la salsa.

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El encuentro propuso cambios legislativos para la radio y los conciertos

Durante la reunión, el diputado Diego Bazán Calderón presentó dos propuestas legislativas orientadas a fortalecer la presencia de la música peruana en la industria. La primera plantea que los conciertos con artistas internacionales incorporen a músicos peruanos como teloneros, con el pago correspondiente por su participación. Según la propuesta difundida, el incumplimiento de esta disposición podría generar multas de hasta el 10% de lo recaudado por el espectáculo.

La segunda iniciativa busca elevar la presencia de contenido musical nacional en la programación radial del 10% al 30%. La medida apunta a ampliar los espacios de difusión para las producciones peruanas y generar mejores condiciones de desarrollo para los artistas del país. En representación del Poder Legislativo, participó también el diputado Félix Chang, quien acompañó a Bazán Calderón en la presentación de ambas propuestas.

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Alfredo DiNatale explicó el sentido de estas medidas durante su intervención. “No queremos quedarnos solamente en el discurso. La presentación de las propuestas legislativas vinculadas al ‘telón’ y a la pauta radial forma parte de esa conversación que necesitamos abrir como industria, cómo generar mejores condiciones para nuestros artistas, compositores y productores, y cómo ampliar los espacios para que la música peruana sea escuchada y valorada”, sostuvo.

Promotores y figuras del sector musical, entre ellos el productor Sergio George y Alfredo DiNatale, posan frente al panel de la iniciativa Hits Perú.

Una convocatoria que busca unificar a toda la industria

DiNatale destacó que el valor del encuentro radicó en reunir a actores que habitualmente trabajan de forma dispersa dentro del sector musical. “Hemos venido a demostrar que la industria musical peruana puede sentarse en una misma mesa, ponerse de acuerdo y empezar a construir un futuro en común”, afirmó.

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El impulsor de Hits Perú también se refirió al potencial creativo del país como punto de partida para la nueva estrategia. “El Perú tiene talento, creatividad, identidad y una enorme riqueza musical. Lo que necesitamos es seguir generando oportunidades, fortalecer nuestra industria y construir una plataforma que conecte el talento con las herramientas necesarias para crecer y llegar cada vez más lejos”, agregó.

Entre los asistentes al encuentro figuraron nombres reconocidos de la producción y composición musical peruana, entre ellos Leodan Guerrero, Estanis Mogollón, Iván Cock, José Agüero, Julie Freundt, Manuel Meza, Camilo Vega, Mario Melgar, Eduardo Poppe, Gonzalo Calmet, Paco Samillán, Pedro Callán y Rodrigo Revoredo. También participaron representantes de la Cámara de Diputados y de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

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El proyecto apunta a consolidar un ecosistema de creación original

La iniciativa impulsada por Hits Perú y Operación Hits busca extender la convocatoria a autores y cantautores de todo el país, con el propósito de fomentar la creación de canciones originales por encima de las versiones de temas ya existentes. El objetivo final del proyecto es consolidar un ecosistema capaz de proyectar las composiciones peruanas hacia nuevos públicos y mercados internacionales.

Las propuestas legislativas presentadas durante el encuentro deberán seguir el trámite correspondiente en el Congreso para su eventual discusión y aprobación. Por el momento, los organizadores no precisaron una fecha para una próxima reunión del sector ni plazos concretos para el avance de las iniciativas presentadas.

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