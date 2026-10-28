Shiamara Almeida y el desafío de Circolo ante Alianza Lima: “Nuestra tarea es estar a la altura”

La armadora de Circolo Sportivo Italiano analizó el triunfo por 3-2 ante Géminis, habló de su regreso a la titularidad y anticipó el exigente encuentro ante el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

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Shiamara Almeida se prepara para uno de los desafíos más exigentes de Circolo Sportivo Italiano en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La armadora habló sobre el próximo enfrentamiento ante Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, luego de la victoria de su equipo por 3-2 frente a Géminis, en la segunda fecha de la Fase 1.

La experimentada voleibolista valoró el resultado conseguido en un partido que se definió en el quinto set, aunque reconoció que el conjunto italiano todavía necesita mejorar para sostener su rendimiento durante todo el encuentro. Para Almeida, el objetivo es trasladar de manera constante a la cancha el trabajo que realizan durante los entrenamientos.

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“Estamos contentas por la victoria. Sin embargo, creo que todavía por pasajes no podemos sostener lo bueno que hacemos por momentos y creo que esa es la idea, de seguir trabajando semana a semana, poder plasmar lo que entrenamos en el campo de manera sostenida. Ese es el objetivo”, señaló.

Shiamara Almeida analiza el triunfo ante Géminis

La armadora también explicó que las dificultades para mantener el nivel durante todo el partido responden a distintos factores, entre ellos las virtudes del rival y los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos que influyen en el desarrollo del juego.

“Creo que son muchos factores. El otro equipo también juega y nosotros tenemos que saber anticiparnos a las cosas que puede hacer el rival. Pueden haber componentes psicológicos, pero también hay componentes técnicos y tácticos que pasan por el juego”, indicó.

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Shiamara Almeida volvió a la titularidad con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

El encuentro ante Géminis fue bastante disputado. Circolo se quedó con los dos primeros sets, pero su rival reaccionó y llevó la definición hasta el quinto parcial. Finalmente, el equipo italiano logró cerrar el compromiso a su favor por 3-2. Almeida destacó la capacidad de su equipo para responder en el momento decisivo y valoró la paridad que se viene observando entre los participantes del campeonato.

“Los equipos hemos estado bastante parejos. Han sido detalles los que han definido el partido, pero contentas porque ganamos los dos primeros sets, perdimos el tercer y cuarto y pudimos trabajar bajo presión en el quinto. Eso es lo importante”, sostuvo.

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El regreso de Almeida a la titularidad

Otro aspecto especial para la armadora es haber vuelto a ser titular después de dos temporadas. La jugadora expresó su satisfacción por recuperar ese protagonismo y reconoció el respaldo recibido tanto del comando técnico como de sus compañeras.

“Muy contenta. Se lo debo al comando técnico, que trabajamos semana a semana y a mis compañeras por apoyarme”, manifestó. Almeida también se refirió a las indicaciones que recibe del entrenador Marcos Blanco para continuar mejorando su desempeño.

“Son muchas indicaciones, desde lo táctico, lo técnico y lo emocional; también de sostener el partido y poder trabajar bajo los momentos de presión. Definitivamente me faltan mejorar muchísimas cosas porque no soy perfecta ni nada por el estilo, pero tengo la voluntad de mejorar partido a partido y creo que se lo debo al equipo”, afirmó.

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Shiamara Almeida confía en el trabajo semanal de Circolo para afrontar el duelo del domingo ante Alianza Lima. Crédito: FPV

Circolo se alista para enfrentar a Alianza Lima

El siguiente reto de Circolo Sportivo Italiano será ante Alianza Lima, equipo que llega como vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro representa una exigencia importante para el conjunto de Pueblo Libre, que buscará seguir creciendo en las primeras jornadas de la temporada.

La armadora evitó considerar el duelo como un desafío distinto al resto, pues destacó el nivel que vienen mostrando los equipos en la competencia. No obstante, dejó en claro que el plantel trabajará intensamente durante la semana para llegar preparado al compromiso del domingo.

“Va a ser un partido difícil, como con todos los equipos. Eso es lo bonito, que todos los equipos están mostrando un gran nivel. Creo que nuestra tarea es estar a la altura de cada exigencia, de cada partido. Y estoy segura que vamos a trabajar muy duro en la semana para este partido del domingo”, concluyó.

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De esta manera, Circolo afrontará el choque ante Alianza con la intención de mantener su competitividad y seguir consolidando su propuesta de juego. Para Almeida, la clave estará en sostener durante todo el partido el nivel que el equipo consigue mostrar por momentos y responder ante las exigencias de uno de los principales candidatos al título.