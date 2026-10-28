Lima registró una sensación térmica de 32°C y el Senamhi reportó temperaturas de hasta 30°C en tres distritos de la capital

Peatones transitan bajo el sol con sombrillas y botellas de agua en una calle concurrida de Lima ante el aumento de la temperatura reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las altas temperaturas marcaron la jornada del martes 27 de octubre en Lima y Callao, con registros que superaron los valores habituales para varios puntos de la capital. El calor se sintió con mayor intensidad en distintos distritos, donde los termómetros alcanzaron los 30°C.

La estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró una temperatura máxima de 28,3°C, el valor más alto de octubre en esa estación, de acuerdo con los datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

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En paralelo, las estaciones de Ancón, Carabayllo y La Molina reportaron temperaturas de hasta 30°C, según información preliminar del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La jornada también estuvo marcada por una sensación térmica de 32°C en Lima, una condición que refleja el calor percibido por las personas y que puede diferir de la temperatura medida por los instrumentos meteorológicos.

Ancón, Carabayllo y La Molina alcanzaron los 30°C

El calor se intensificó en distintos puntos de la capital durante el martes 27 de octubre. La sensación térmica llegó a 32 °C, mientras el Senamhi difundió su pronóstico para Lima Este, Lima Oeste y el Callao. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

Los registros de las tres estaciones meteorológicas muestran diferencias respecto de la medición del aeropuerto. Mientras el punto de observación de CORPAC marcó 28,3°C, los equipos ubicados en Ancón, Carabayllo y La Molina reportaron máximas de 30°C, según los datos preliminares del Senamhi.

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Estas variaciones responden a las diferencias meteorológicas entre las zonas de Lima. Por ello, una medición puntual no representa necesariamente las condiciones de todos los distritos de la capital.

La cifra del aeropuerto destaca por su comparación con los registros previos de octubre en esa misma estación. El dato corresponde a la temperatura del aire medida en ese punto y no a la sensación térmica percibida por la población.

El pronóstico del Senamhi para Lima y Callao

Tumbes y Piura reportan temperaturas de hasta 37,4 grados Celsius, entre 8 y 9 grados por encima de lo normal para la época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su reporte del martes 27 de octubre, informó que el Senamhi pronosticó temperaturas máximas de 28°C para Lima Este y de 27 °C para Lima Oeste y el Callao. Las mínimas previstas eran de 22 °C en ambos sectores.

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El organismo también estimó una probabilidad de lluvia del 13 % durante el día y del 10 % por la noche. Para esas franjas horarias, el pronóstico contempló una nubosidad del 77 % y del 63 %, respectivamente.

En cuanto al viento, señaló ráfagas de hasta 14,8 kilómetros por hora durante el día y la noche. Asimismo, el índice de radiación ultravioleta podría alcanzar el nivel 13.

Estas cifras corresponden al pronóstico meteorológico difundido para esa fecha, mientras que las temperaturas de CORPAC y el Senamhi citadas al inicio corresponden a los registros reportados durante la jornada.