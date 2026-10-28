Perú

Resultado irreversible: cómo va el conteo de la ONPE al 99.4% para la alcaldía de Lima entre Renovación Popular y Avanza País

La diferencia entre ambas agrupaciones supera el porcentaje de votos que falta contabilizar, mientras 151 actas permanecen pendientes de resolución en los organismos electorales

Dos fotografías yuxtapuestas muestran a un hombre ante una biblioteca y a otro hombre con camisa celeste que habla frente a un micrófono.
Francis Allison y Rafael López Aliaga representan a las agrupaciones políticas que disputan el primer lugar en el cómputo oficial de la ONPE para la alcaldía de Lima. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Guardar

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la alcaldía de Lima se acerca a su etapa final y mantiene a Renovación Popular por delante de Avanza País. Con el avance del escrutinio, la diferencia entre ambas agrupaciones se ha convertido en un factor determinante para establecer quién terminaría en el primer lugar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el corte de resultados que se está revisando, Renovación Popular registra el 27,715% de los votos, frente al 26,800% de Avanza País. La distancia entre ambas agrupaciones es de 0,915 puntos porcentuales, mientras que falta contabilizar el 0,573% para alcanzar el 100% del conteo. Con estas cifras, la ventaja sería matemáticamente irreversible, pues el porcentaje pendiente es menor que la diferencia entre ambas candidaturas.

PUBLICIDAD

Gráfico de barras con resultados de votación por partido político y mapa de Lima en una plataforma digital oficial
Un gráfico de la ONPE ubica a Renovación Popular en el primer lugar de la elección para la alcaldía de Lima con el 27,7% de los votos al 99,4% de actas contabilizadas.

Renovación Popular mantiene ventaja

En cantidad de votos, Renovación Popular acumula 1.547.651 votos, mientras que Avanza País suma 1.496.538. La diferencia entre ambas agrupaciones es de 51.113 votos, una distancia que no podría ser revertida con el porcentaje que aún falta contabilizar, de acuerdo con los datos de este corte.

El resultado favorece a la agrupación vinculada al exalcalde Rafael López Aliaga, que se mantiene en el primer lugar frente a la candidatura de Francis Allison, de Avanza País. Aunque el margen apunta a un desenlace favorable para Renovación Popular, las cifras corresponden al avance del conteo y no constituyen, por sí solas, una proclamación oficial del ganador.

PUBLICIDAD

El Palacio Municipal de Lima al fondo con dos retratos circulares de los candidatos Rafael López Aliaga y Francis Allison
Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cuándo se conocerá el resultado oficial?

Pese a que el conteo está próximo a completarse, todavía quedan 151 actas pendientes de resolución en el Jurado Electoral Especial (JEE), según los datos proporcionados. Estos organismos electorales revisan las actas observadas y resuelven los casos que requieren una evaluación adicional antes de que los votos correspondientes puedan incorporarse al cómputo, cuando proceda.

La existencia de actas pendientes no implica necesariamente que el resultado pueda cambiar. Con una diferencia de 0,915 puntos porcentuales y solo un 0,573% de votos por contabilizar, los datos disponibles apuntan a que Avanza País no tendría margen suficiente para superar a Renovación Popular. No obstante, esta conclusión corresponde al análisis matemático del corte de resultados y debe mantenerse diferenciada de la decisión oficial de las autoridades electorales.

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

ONPE dará los resultados oficiales

Para establecer el resultado definitivo, corresponde esperar que se resuelvan los procedimientos electorales pendientes y que se complete el cómputo de los votos que deban incorporarse. La ONPE es responsable del procesamiento de los resultados electorales, mientras que los organismos electorales competentes intervienen en la resolución de las actas observadas y en las etapas que correspondan para determinar el resultado oficial.

Por ahora, Renovación Popular conserva una ventaja que, de acuerdo con las cifras disponibles, sería matemáticamente irreversible frente a Avanza País en la elección por la alcaldía de Lima. Sin embargo, el resultado oficial deberá conocerse una vez que las autoridades electorales concluyan los procedimientos correspondientes y emitan la proclamación respectiva.

Dos hombres en primer plano delante de la fachada amarilla de un edificio colonial con balcones oscuros y arcos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presenta junto a un representante del partido Avanza País frente al Palacio Municipal de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

ONPEEleccionesLimaRenovación PopularAvanza Paísperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

El exfutbolista blanquiazul pronosticó que otro equipo será campeón en este segundo torneo del año y advirtió que Alianza Lima ha sido víctima de decisiones arbitrales irregulares

La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Reporte actualizado del IGP minuto a minuto. Revisa la magnitud, epicentro y profundidad de los temblores en el país hoy, 27 de octubre, y cómo proteger a tu familia

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Extorsiones en el transporte público: Comando Unificado refuerza inteligencia policial para enfrentar atentados

La PNP, la Digimin y las Fuerzas Armadas ampliaron sus acciones en empresas de transporte de Lima, con patrullaje aéreo, acompañamiento de unidades y una plataforma para reportar amenazas

Extorsiones en el transporte público: Comando Unificado refuerza inteligencia policial para enfrentar atentados

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

La conductora detalló que se encontraba en la barrera del tendido 6 cuando el futbolista pasó por el callejón reservado para la prensa, ganaderos e invitados. Además, aclaró si su presencia afectó la tarde taurina que disfrutaba junto a su familia

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”

La presentadora reveló durante una transmisión por TikTok que el productor la invitó a la ceremonia musical. En paralelo, la actriz Magdyel Ugaz publicó un mensaje en el que aseguró que está soltera, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

Bono por el Fenómeno El Niño: beneficiarios podrán consultar con su DNI si recibirán la ayuda económica, según el MIDIS

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Corte Suprema admite apelación de Pedro Castillo contra su condena por el fallido golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija: mandato judicial dispone que Juan Víctor la cuide temporalmente

Gian Marco llevará su nueva etapa salsera a tres escenarios inéditos de Lima en noviembre

Jorge Luna debuta en la música urbana como voz principal con ‘Te amo pero no te soporto’ junto a Liam Z y DJ Peligro

DEPORTES

Gonzalo Bueno arranca con victoria el Challenger 75 de Guayaquil tras dejar en el camino al argentino Álex Barrena

Gonzalo Bueno arranca con victoria el Challenger 75 de Guayaquil tras dejar en el camino al argentino Álex Barrena

Shiamara Almeida y el desafío de Circolo ante Alianza Lima: “Nuestra tarea es estar a la altura”

Sebastián Penco rompió el silencio sobre su traumática salida de Sport Boys en 2021: “Me empujaron para que me fuera”

Erick Noriega, optimista por salir de los últimos lugares del Brasileirao con Gremio: “Seguimos firmes en la lucha, porque juntos somos más fuertes”

Manuel Barreto cuestiona política de formación de menores en clubes de Liga 1: “Se va en contra del talento nacional”