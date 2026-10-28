Resultado irreversible: cómo va el conteo de la ONPE al 99.4% para la alcaldía de Lima entre Renovación Popular y Avanza País

Francis Allison y Rafael López Aliaga representan a las agrupaciones políticas que disputan el primer lugar en el cómputo oficial de la ONPE para la alcaldía de Lima. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

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El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la alcaldía de Lima se acerca a su etapa final y mantiene a Renovación Popular por delante de Avanza País. Con el avance del escrutinio, la diferencia entre ambas agrupaciones se ha convertido en un factor determinante para establecer quién terminaría en el primer lugar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el corte de resultados que se está revisando, Renovación Popular registra el 27,715% de los votos, frente al 26,800% de Avanza País. La distancia entre ambas agrupaciones es de 0,915 puntos porcentuales, mientras que falta contabilizar el 0,573% para alcanzar el 100% del conteo. Con estas cifras, la ventaja sería matemáticamente irreversible, pues el porcentaje pendiente es menor que la diferencia entre ambas candidaturas.

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Un gráfico de la ONPE ubica a Renovación Popular en el primer lugar de la elección para la alcaldía de Lima con el 27,7% de los votos al 99,4% de actas contabilizadas.

Renovación Popular mantiene ventaja

En cantidad de votos, Renovación Popular acumula 1.547.651 votos, mientras que Avanza País suma 1.496.538. La diferencia entre ambas agrupaciones es de 51.113 votos, una distancia que no podría ser revertida con el porcentaje que aún falta contabilizar, de acuerdo con los datos de este corte.

El resultado favorece a la agrupación vinculada al exalcalde Rafael López Aliaga, que se mantiene en el primer lugar frente a la candidatura de Francis Allison, de Avanza País. Aunque el margen apunta a un desenlace favorable para Renovación Popular, las cifras corresponden al avance del conteo y no constituyen, por sí solas, una proclamación oficial del ganador.

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Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cuándo se conocerá el resultado oficial?

Pese a que el conteo está próximo a completarse, todavía quedan 151 actas pendientes de resolución en el Jurado Electoral Especial (JEE), según los datos proporcionados. Estos organismos electorales revisan las actas observadas y resuelven los casos que requieren una evaluación adicional antes de que los votos correspondientes puedan incorporarse al cómputo, cuando proceda.

La existencia de actas pendientes no implica necesariamente que el resultado pueda cambiar. Con una diferencia de 0,915 puntos porcentuales y solo un 0,573% de votos por contabilizar, los datos disponibles apuntan a que Avanza País no tendría margen suficiente para superar a Renovación Popular. No obstante, esta conclusión corresponde al análisis matemático del corte de resultados y debe mantenerse diferenciada de la decisión oficial de las autoridades electorales.

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Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

ONPE dará los resultados oficiales

Para establecer el resultado definitivo, corresponde esperar que se resuelvan los procedimientos electorales pendientes y que se complete el cómputo de los votos que deban incorporarse. La ONPE es responsable del procesamiento de los resultados electorales, mientras que los organismos electorales competentes intervienen en la resolución de las actas observadas y en las etapas que correspondan para determinar el resultado oficial.

Por ahora, Renovación Popular conserva una ventaja que, de acuerdo con las cifras disponibles, sería matemáticamente irreversible frente a Avanza País en la elección por la alcaldía de Lima. Sin embargo, el resultado oficial deberá conocerse una vez que las autoridades electorales concluyan los procedimientos correspondientes y emitan la proclamación respectiva.

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presenta junto a un representante del partido Avanza País frente al Palacio Municipal de la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)