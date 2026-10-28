Perú

Una pequeña orquídea de flores rojizas sorprende a científicos en Perú: qué significa su nombre y dónde fue descubierta

El estudio científico documentó alrededor de 25 ejemplares maduros en dos localidades del norte peruano. Las quemas recurrentes de pastizales y el pastoreo figuran entre las amenazas para su hábitat

Investigadores de universidades peruanas, la Universidad de Cambridge y el Serfor identificaron la orquídea Lepanthes phuyupitika. Difusión
Investigadores de universidades peruanas, la Universidad de Cambridge y el Serfor identificaron la orquídea Lepanthes phuyupitika. Difusión
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Una nueva especie de orquídea fue identificada en los ecosistemas altoandinos y bosques altimontanos de la región Yunga, en el norte del Perú. El descubrimiento corresponde a un equipo de investigadores de universidades peruanas, la Universidad de Cambridge y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La especie recibió el nombre científico de Lepanthes phuyupitika, una denominación inspirada en dos palabras quechuas: phuyupi, que significa “entre las nubes” o “en la neblina”, y t’ika, que se traduce como “flor”. El nombre hace referencia a las condiciones del entorno donde crece esta planta.

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El hallazgo se produjo durante una expedición botánica en el norte del país, con exploraciones en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura. Los investigadores examinaron distintas localidades para registrar la diversidad de orquídeas y documentar ejemplares presentes en estos ambientes de montaña.

Los resultados de la investigación se publicaron el 21 de octubre en Lankesteriana, una revista científica internacional indizada. El estudio incluyó la descripción de las características de la especie, el análisis de los ejemplares recolectados y una evaluación de su estado de conservación.

Una expedición botánica en las provincias de Huancabamba y Ayabaca

La denominación proviene de palabras quechuas relacionadas con las expresiones «entre las nubes» o «en la neblina» y «flor».
La denominación proviene de palabras quechuas relacionadas con las expresiones «entre las nubes» o «en la neblina» y «flor».

La investigación incluyó la participación de William Nauray, especialista en flora silvestre de la Dirección de Estudios e Investigación del Serfor, y Edicson Parra-Sánchez, investigador de Christ’s College de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

Según informó Nauray, ambos realizaron en mayo una expedición de ocho días por las provincias de Huancabamba y Ayabaca, con el objetivo de registrar la diversidad de orquídeas de la región. El recorrido comprendió diez localidades con diferentes características ecológicas.

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Las jornadas incluyeron caminatas de más de siete horas para acceder a los lugares de evaluación. Entre las zonas exploradas figuró el entorno de las lagunas de Huaringas, en el distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, donde existen montañas, pajonales y bosques de Yungas con presencia frecuente de neblina.

En esa zona, los investigadores encontraron una pequeña orquídea de flores rojizas sobre sustratos rocosos húmedos, a aproximadamente 3500 metros sobre el nivel del mar. Las características del ejemplar formaron parte del material utilizado para establecer la descripción científica de la nueva especie.

El ejemplar de referencia fue depositado en un herbario

La expedición recorrió las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en Piura. El estudio también documentó la especie en una segunda región, Amazonas.
La expedición recorrió las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en Piura. El estudio también documentó la especie en una segunda región, Amazonas.

La identificación de Lepanthes phuyupitika comprendió varias etapas, entre ellas las exploraciones botánicas, la recolección de material científico, los análisis morfológicos y las evaluaciones de conservación.

El ejemplar utilizado como referencia para describir formalmente la especie fue depositado en el Herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este material permite conservar un registro físico de la planta que sustenta su descripción científica.

La investigación reunió a especialistas de cuatro instituciones: Luis Ocupa-Horna, vinculado a SUMPA y a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; William Nauray, del Serfor; Edicson Parra-Sánchez, de la Universidad de Cambridge; y José Edquén, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

La colaboración entre investigadores de distintas instituciones permitió documentar la especie y publicar los resultados en una revista científica especializada.

La nueva orquídea tiene una distribución restringida

El estudio registró la presencia de Lepanthes phuyupitika en dos localidades de las regiones Piura y Amazonas. En estos lugares se documentaron aproximadamente 25 ejemplares maduros.

La distribución conocida de la especie es muy limitada. Además, los hábitats donde crece enfrentan amenazas relacionadas con las quemas recurrentes de pastizales y el pastoreo de ganado, factores que pueden afectar las condiciones de los ambientes naturales donde se desarrolla.

La evaluación de conservación incluida en la investigación aporta información sobre la situación de las poblaciones identificadas y las presiones que afectan sus espacios de crecimiento. El registro de ejemplares en ambas regiones también permite precisar el alcance conocido de su presencia en el territorio peruano.

El Serfor destaca la investigación de la flora silvestre

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre promueve la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la flora silvestre del Perú, con la participación de instituciones académicas nacionales e internacionales.

El descubrimiento de Lepanthes phuyupitika aporta nuevos datos sobre la diversidad vegetal de los ecosistemas altoandinos y los bosques de Yungas del norte peruano. Estos ambientes también albergan otras especies de fauna silvestre, entre ellas el oso de anteojos.

La información publicada permite documentar la presencia de esta orquídea y las amenazas identificadas en sus hábitats. El estudio también plantea la importancia de mantener las exploraciones botánicas y el monitoreo de las poblaciones silvestres para orientar acciones de conservación en estas zonas del país.

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