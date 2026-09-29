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El jugador que Henry Quinteros quiere ver desde el inicio en la selección peruana para amistosos: “Siempre ha entrado de cambio”

El exfutbolista también habló tras la caída ante Estados Unidos y advirtió que los amistosos con demasiadas rotaciones impiden medir la verdadera reacción del equipo ante la adversidad

El exvolante propone que el lateral de Alianza Lima, Marco Huamán, arranque frente al combinado azteca para evaluar su nivel con continuidad, luego de sus ingresos irregulares desde el banco de la selección peruana (L1 MAX)
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La derrota ante Estados Unidos abrió el debate. Con la selección peruana en plena preparación para el amistoso frente a México de este martes 29 de septiembre —a las 20.00 horas, hora de Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey—, el exvolante Henry Quinteros tomó la palabra y apuntó directamente a uno de los puestos más discutidos del equipo de Mano Menezes: el lateral derecho.

Para el exfutbolista conocido como el ‘Pato’, el momento que atraviesa Marco Huamán en Alianza Lima justifica que el técnico brasileño le dé minutos desde el arranque, algo que hasta ahora no ha ocurrido en esta etapa de las Eliminatorias.

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Huamán por Sonne: la propuesta concreta del ‘Pato’

Henry Quinteros - Marco Huamán – Oliver Sonne – Selección Peruana – Perú – deportes – 29 septiembre
Henry Quinteros propuso que Marco Huamán sea titular ante México en lugar de Oliver Sonne y explicó que quiere verlo desde el inicio para evaluar su rendimiento con más minutos. (L1 MAX)

Quinteros no fue ambiguo al momento de trazar su propuesta. En declaraciones brindadas en L1 Max, el exmediocampista fue directo al señalar al lateral blanquiazul como la alternativa ideal para relevar a Oliver Sonne en el carril derecho de la defensa peruana.

“Hablando de los laterales, me gustaría ver a Huamán por Sonne. Eso sí me gustaría, observar en qué situación se encuentra Huamán. Me gustaría verlo más tiempo a Huamán, desde el inicio, porque mayormente siempre ha entrado de cambio, pero me gustaría verlo”, sostuvo el exfutbolista.

El argumento central del ‘Pato’ no pasó por una crítica al rendimiento del danés-peruano, sino por la necesidad de evaluar a Huamán con mayor continuidad sobre el campo. El jugador de Alianza Lima ha acumulado minutos de manera irregular con la bicolor, ingresando casi siempre desde el banco de suplentes, lo que —según Quinteros— impide hacer una lectura real de su nivel.

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Dos cambios como máximo: la postura sobre la rotación

Henry Quinteros - Marco Huamán – Oliver Sonne – Selección Peruana – Perú – deportes – 29 septiembre
El exvolante peruano sostuvo que México puede servir para probar cambios puntuales, pero sin alterar demasiado el equipo. Para Canadá, en cambio, contempló una rotación más amplia. (Selección Peruana)

Más allá de la situación puntual del lateral, Quinteros también se expresó sobre el criterio general que debería guiar las modificaciones de Menezes para el duelo ante el combinado azteca. Su posición fue clara: no conviene alterar demasiado la estructura del equipo entre un partido y otro.

“Yo también pienso que no se pueden hacer muchos cambios. Para mí deben ser de repente dos cambios: la inclusión de Huamán o Erick Noriega, después no más. Quizás sí con Canadá podrían hacer más variantes”, explicó el exvolante.

La lógica detrás de esa postura apunta a preservar la coherencia táctica del conjunto blanquirrojo. Para el ‘Pato’, el amistoso ante México puede ser útil para probar nombres puntuales, pero sin desmantelar el bloque que Menezes viene construyendo. El partido ante Canadá, en cambio, aparece como el escenario más propicio para una rotación más amplia.

El tropiezo ante Estados Unidos y la falta de reacción

Henry Quinteros - Marco Huamán – Oliver Sonne – Selección Peruana – Perú – deportes – 29 septiembre
Para Quinteros, la derrota ante Estados Unidos dejó una interrogante sobre la reacción del equipo ante la adversidad. El exvolante consideró que debieron mantenerse más jugadores en cancha. (Selección Peruana)

Quinteros también se detuvo en el análisis del resultado adverso frente al equipo de Mauricio Pochettino. Más allá del marcador, lo que más le llamó la atención fue la respuesta del equipo tras encajar el penal en contra: para el exmediocampista, la cantidad de variantes introducidas durante ese partido impidió medir con precisión la capacidad de reacción del grupo.

“Sobre que después del penal, que ante esa adversidad no tuvieron reacción, cuando hay muchos cambios en un partido amistoso se desvirtúa todo para mí. Me hubiera gustado después del segundo gol, que sigan esos mismos jugadores para ver la reacción de ellos”, afirmó.

El planteo del ‘Pato’ instala una reflexión válida para el cuerpo técnico: los amistosos son una oportunidad para evaluar jugadores, pero también para medir el carácter del grupo ante situaciones adversas. Si las rotaciones son excesivas, esa segunda lectura se vuelve imposible.

El partido ante México este martes en Nueva Jersey llega en ese contexto: con preguntas abiertas sobre el lateral derecho, con un técnico que deberá decidir cuánto rota y con la figura de Marco Huamán instalada en el centro del debate gracias, en parte, a la voz de Henry Quinteros.

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