Perú

Doce personas, entre exfuncionarios y policías, caen por presunto tráfico ilícito de migrantes y manipulación de registros migratorios

La Fiscalía dirigió las diligencias junto con la Policía Nacional tras una denuncia de Migraciones por presuntas alteraciones de registros y cobros a viajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Tres personas con los rostros cubiertos visten chalecos negros con inscripciones en letras amarillas en tres imágenes contiguas
Tres personas detenidas permanecen bajo custodia policial durante un operativo conjunto contra una red investigada por tráfico ilícito de migrantes y falsificación de registros en Perú. (Composición: Infobae Perú / Ministerio Público)
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Un operativo simultáneo en cinco regiones del Perú permitió la detención preliminar de 12 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía Nacional, investigados por presuntamente facilitar la salida irregular de menores de edad y alterar información de control migratorio.

La intervención se ejecutó el martes 27 de octubre, a la 1:45 a. m., en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque. El Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional del Perú, dirigió las diligencias a partir de una denuncia presentada por Migraciones.

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La investigación comprende presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado a la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal. Según la información difundida por la Fiscalía, las operaciones irregulares habrían ocurrido principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los investigados presuntamente recibían pagos de entre 200 y 300 dólares por persona.

Los investigados habrían facilitado la salida irregular de menores de edad

Entre las principales sospechas que motivaron el operativo figura la presunta participación de funcionarios y exfuncionarios de Migraciones, así como de efectivos policiales, en procedimientos que habrían permitido la salida del país de menores de edad sin las autorizaciones correspondientes.

Dos hombres con el rostro cubierto llevan chalecos negros con la inscripción en letras amarillas Detenido Dirincri Crimen Organizado
La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron a doce personas investigadas por presunto tráfico ilícito de migrantes en un operativo simultáneo. (Composición: Infobae Perú / Ministerio Público)

Las diligencias buscan esclarecer cómo se habrían concretado estas salidas y qué papel habría desempeñado cada uno de los investigados. La Fiscalía también busca reunir elementos que permitan determinar si existió una actuación coordinada entre los presuntos involucrados.

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De acuerdo con la información del Ministerio Público, estas actividades habrían estado vinculadas a pagos de entre 200 y 300 dólares por persona. Sin embargo, las responsabilidades individuales y las circunstancias de cada caso deberán establecerse durante el desarrollo de las investigaciones.

Migraciones detectó irregularidades en los registros entre 2022 y 2025

La denuncia que dio origen a las diligencias se relaciona con presuntas irregularidades en los procedimientos de control migratorio entre 2022 y 2025, detectadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La entidad puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones y acciones legales correspondientes.

Otro de los aspectos bajo investigación es la presunta inserción de información falsa en el Registro de Información Migratoria (RIM). Según la Fiscalía, los investigados habrían registrado movimientos migratorios de ciudadanos extranjeros sin que estas personas estuvieran físicamente presentes en los puestos de control.

La presunta manipulación de estos datos forma parte de las imputaciones por atentado a la integridad de datos informáticos y falsedad genérica. A ello se suman los delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado y banda criminal, que también son materia de investigación en agravio del Estado peruano.

Ejecutivo modifica Ley del Refugiado y refuerza control migratorio con registro biométrico. (Foto: Migraciones)
Ejecutivo modifica Ley del Refugiado y refuerza control migratorio con registro biométrico. (Foto: Migraciones)

El megaoperativo incluyó allanamientos y la incautación de equipos electrónicos

La intervención estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, dirigido por el fiscal provincial Israel Luna Ramírez, con apoyo de personal de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Como parte de las diligencias, los equipos fiscales realizaron allanamientos, descerrajes y registros domiciliarios en los puntos comprendidos en el operativo. Estas acciones tuvieron como finalidad recoger elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y permitan avanzar en la investigación.

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron laptops, teléfonos celulares y documentos presuntamente falsificados. El material será sometido a análisis para determinar si contiene información relacionada con las operaciones investigadas.

El Ministerio Público señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para combatir la criminalidad organizada y los delitos que afectan el orden migratorio y la seguridad de los sistemas informáticos. Las diligencias continuarán orientadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de las 12 personas detenidas.

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