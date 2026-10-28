Gonzalo Bueno arranca con victoria el Challenger 75 de Guayaquil tras dejar en el camino al argentino Álex Barrena

Gonzalo Bueno despacha a Álex Barrena en primera ronda del Challenger 75 de Guayaquil. Crédito: FPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gonzalo Bueno inició su participación en el Challenger 75 de Guayaquil con un triunfo ante Alex Barrena. El peruano, ubicado en el puesto 197 del ranking de la ATP, superó por 7-6 y 6-3 al argentino, número 211, y avanzó a los octavos de final del certamen ecuatoriano.

El encuentro tuvo momentos de tensión desde el primer set. Bueno remontó un inicio adverso, resistió dos puntos de set con el servicio de Barrena y llevó la definición al ‘tie-break’. Allí, el trujillano tomó una ventaja de 6-1, aunque la discusión de su rival con el juez de silla alteró el desarrollo de la manga.

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Barrena había accedido al cuadro principal desde la fase de clasificación, donde partía como primer preclasificado. Además, llegó a Guayaquil con el antecedente de haber ganado, apenas un mes antes, el Challenger de Buenos Aires. Ese recorrido elevaba la exigencia para el peruano, que necesitó sostener su nivel en un duelo de ritmo cambiante.

El primer quiebre se produjo en el segundo juego. El argentino tomó ventaja con rapidez y obligó a Bueno a buscar una reacción desde el fondo de la cancha. El peruano tardó en recuperar el servicio, pero encontró el momento para igualar el marcador y evitar que su adversario cerrara el parcial antes del desempate.

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El argentino mostró su enfado con el umpire por las condiciones de la cancha. Su reclamo fue atendido luego de varios minutos y el partido se trasladó a otro court. Crédito: Challenger Tour.

En el décimo juego, Bueno enfrentó dos set points con Barrena al saque. El peruano sostuvo los intercambios, evitó que su rival aprovechara las oportunidades y llevó el partido al ‘tie-break’. Esa respuesta le permitió cambiar el impulso del encuentro, que hasta entonces había tenido al argentino con mayor iniciativa.

El tenista nacional tomó una diferencia de 6-1 en el desempate. Cuando estaba cerca de cerrar el set, Alex Barrena inició un reclamo ante el juez de silla ecuatoriano Jimmy Pinoargote. El argentino cuestionó las condiciones de la cancha y pidió la presencia del supervisor del torneo, en una interrupción que demoró el cierre de la primera manga.

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La discusión se relacionó con los constantes resbalones que Barrena sufrió durante el encuentro. Tras el incidente, la organización resolvió trasladar el duelo a otra cancha para continuar el segundo set. Bueno mantuvo la concentración pese a la pausa y pudo sostener el plan que le permitió imponerse en la definición inicial.

El segundo parcial tuvo una dinámica distinta. Ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio y ninguno logró establecer una diferencia prolongada en los primeros juegos. Gonzalo Bueno encontró luego una ruptura decisiva, confirmó con su saque y cerró el partido por 6-3 para asegurar su paso a la siguiente ronda.

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Gonzalo Bueno clasificó a los octavos de final del Challenger 75 de Guayaquil. Crédito: Instagram Igma Sports.

El triunfo significó la victoria número 180 de Bueno como profesional en la modalidad de individuales. El peruano, octavo preclasificado del cuadro, buscará extender su recorrido sobre la arcilla de Guayaquil, donde el torneo se desarrolla hasta el domingo 1 de noviembre.

Su próximo rival saldrá del cruce entre el argentino Carlos María Zárate, ubicado en el puesto 370 del ranking ATP, y el mexicano Alan Magadán, número 501. Magadán ingresó al cuadro principal tras superar la clasificación, por lo que el rival de Bueno quedará definido después de ese encuentro.

Juan Pablo Varillas cayó en primera ronda

Juan Pablo Varillas no logró avanzar en el Challenger de Guayaquil y quedó eliminado en su estreno. El peruano, situado en el puesto 201 del ranking ATP, perdió por 6-2 y 6-3 frente al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, número 267, en un partido que se resolvió en una hora y 11 minutos.

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La derrota impide a Varillas sumar unidades esta semana y, por ahora, se mantendrá en el puesto 201 del ranking. Su siguiente desafío será el Challenger 125 de Costa do Sauípe, en Brasil, torneo que le ofrecerá una nueva oportunidad para recuperar resultados y puntos en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.