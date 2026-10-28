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Cienciano prepara la continuidad de Horacio Melgarejo en la dirección técnica: renovación cercana por dos temporadas en Liga 1

A nivel directivo prefieren no esperar el cierre de la temporada para acordar la extensión de contrato del líder argentino, quien realizó un trabajo loable llevando al ‘papá’ a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 con un rendimiento destacado

Horacio Melgarejo, listo para prolongar su contrato con Cienciano. - Crédito: Difusión
Horacio Melgarejo, listo para prolongar su contrato con Cienciano. - Crédito: Difusión
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Cienciano está dispuesto a continuar con el proyecto instaurado por Horacio Melgarejo. De tal manera que los altos mandos de la entidad aceleran las conversaciones para que el argentino siga a los mandos por un par de temporadas más. La prolongación va por buen camino y no tardará en pactarse.

La revelación del inminente nuevo vínculo de Melgarejo fue dada por el periodista Gustavo Adrianzén Romo. A nivel institucional existe mucho respeto con el profesional y el análisis deportivo hecho motiva a que siga ubicado en el banquillo al menos por dos periodos más.

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Horacio Melgarejo lleva las riendas de Cienciano en el 2026. - Crédito: Liga 1
Horacio Melgarejo lleva las riendas de Cienciano en el 2026. - Crédito: Liga 1

El preparador argentino se encuentra más que cómodo a los mandos del ‘papá’, que desde el primer instante apostó por su experiencia. El buen entendimiento de ambos y la amplia valoración por parte del plantel hará posible su continuidad en la ciudad del Cusco.

Aunque, a muy buen seguro, lo que permite que Horacio Melgarejo extienda su permanencia en Cienciano ha sido su capacidad para conducir al elenco a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Durante la marcha, sobre todo en la Fase Eliminatoria, se eliminó a Lanús y Botafogo con sendas goleadas.

A la par guió al plantel cusqueño a una muy buena ubicación en el Torneo Apertura 2026, aunque el desempeño decayó considerablemente en el Clausura, pero se entiende que el derrape se originó por la focalización en el plano internacional.

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Con el nuevo contrato, próximo a firmarse, Melgarejo se quedaría con Cienciano hasta finales del 2028 y se esperaría que durante ese tramo lleve a la estructura ‘imperial’ a luchar por las primeras plazas de Liga 1 al tiempo que se dé un paso superior llegando a la Copa Libertadores.

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años. - créditos: Cienciano
Horacio Melgarejo ha conectado con Cienciano desde el primer momento. - Crédito: Difusión

Despegue de carrera

Horacio Melgarejo siempre fue un enamorado del fútbol. Como jugador cumplió con una trayectoria regular, que lo llevó a emigrar por América y Europa, pero al momento de asumir el retiro decidió que su etapa como entrenador debía ser mejor.

Por motivos personales se desplazó a España, afincándose en la localidad de Albacete, donde dio sus primeros pasos con elencos menores, aunque muy pronto trabajó con el club insignia a nivel juvenil.

Convencido de que podía ir más allá como director técnico, Melgarejo se mudó a Valencia para estudiar y titularse con la documentación UEFA Pro, lo que le permitía trabajar como un estratega oficial en cualquier parte del mundo.

Su primera labor como DT llegó en el Atlético Tomelloso para luego ser entrenador asistente del Atlético Baleares. La aventura en categorías inferiores de España culminó cuando Ángel David Comizzo lo llamó para que sea su mano derecha en Universitario.

Horacio Melgarejo inició su carrera como entrenador en Perú con ADT. - Crédito: Difusión
Horacio Melgarejo inició su carrera como entrenador en Perú con ADT. - Crédito: Difusión

Terminado ese periodo en Ate, Horacio acompañó a Ángel David en otros proyectos como Deportivo Municipal y Atlético Grau, y por su propio compatriota tuvo la oportunidad de ser director técnico en Perú firmando por ADT.

Aunque solo logró mantenerse cuatro meses con el club tarmeño, fue tiempo suficiente para que algunos clubes de la Liga 1 se interesan en su trabajo, pero solo uno lo atrajo por su grandeza y tradición: Cienciano.

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