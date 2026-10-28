Pamela Franco explica por qué denunció a Pamela López y lanza contundente mensaje: “Quiero dar una lección”

Pamela López responde a Pamela Franco por denunciarla por violencia psicológica

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La polémica entre Pamela Franco y Pamela López sumó un nuevo capítulo luego de que la cantante de cumbia explicara públicamente los motivos que la llevaron a presentar una denuncia por presunto maltrato psicológico contra la expareja de Christian Cueva. Durante un homenaje que recibió en Ventanilla, la intérprete dejó clara su posición frente a los comentarios que atribuye a López y defendió su decisión de acudir a las autoridades para que evalúen los hechos.

La artista se pronunció después de presentarse en la Subprefectura de Miraflores, en el marco del procedimiento iniciado por los presuntos agravios que denuncia. Su decisión ha vuelto a colocar en el centro de la atención pública el enfrentamiento entre ambas figuras, quienes han protagonizado distintos episodios de controversia vinculados al entorno del futbolista.

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Lejos de plantear su reclamo como un intento de impedir que otras personas opinen sobre ella, Pamela Franco insistió en que reconoce el derecho de los ciudadanos y de los personajes públicos a expresar sus puntos de vista. Sin embargo, consideró que ese derecho tiene límites cuando las opiniones se convierten en calificativos que, desde su perspectiva, resultan ofensivos o denigrantes.

“Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existe, pero se están extralimitando... Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite”, declaró la cantante al explicar su postura.

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Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

Pamela Franco explica por qué decidió denunciar a Pamela López

Uno de los puntos más llamativos de su pronunciamiento fue la explicación que dio sobre el propósito de llevar el caso ante las autoridades. La cantante sostuvo que busca dar una lección respecto a la manera en que se ejerce la libertad de expresión, especialmente en un contexto en el que los enfrentamientos entre figuras públicas se trasladan a los medios de comunicación y las plataformas digitales.

“Quiero dar una lección porque en general no están llevando bien el tema de libertad de expresión a un tema de poner adjetivos, de insultar y denigrar a personas”, manifestó.

La cantante también remarcó que no se considera con autoridad para juzgar a los demás ni para desearles algo negativo. “Yo no soy nadie para catalogar, señalar ni menos para desear el mal a nadie”, agregó.

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Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

La cantante defiende la libertad de expresión, pero cuestiona los calificativos ofensivos

El mensaje de Pamela Franco tuvo como eje la distinción entre libertad de expresión y presuntos agravios. La artista reconoció expresamente que cada persona puede tener una opinión sobre su vida y sus decisiones, incluso si esa postura es desfavorable. Lo que cuestionó fue el uso de expresiones que considera insultantes o destinadas a denigrarla.

Su planteamiento busca separar las críticas, que asegura estar dispuesta a respetar, de los calificativos que motivaron su decisión de acudir a las instancias correspondientes. En ese sentido, la intérprete de ‘Dile la verdad’ sostuvo que la discusión no debería centrarse en silenciar a quienes piensan distinto, sino en la responsabilidad con la que se utilizan las palabras al referirse a otra persona.

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Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

La posición de Franco adquiere relevancia por la exposición que ha tenido su vida privada en los últimos años, especialmente por las controversias vinculadas a Christian Cueva y a su relación con Pamela López. Las declaraciones relacionadas con este entorno suelen generar repercusiones en el mundo del espectáculo, donde las protagonistas también responden públicamente a los cuestionamientos que reciben.

Sin embargo, la cantante insistió en que la notoriedad pública no elimina los límites que, a su juicio, deben respetarse al hablar de otra persona. Su decisión de presentar una denuncia supone trasladar el desacuerdo a un ámbito institucional para que se examine bajo los mecanismos correspondientes, en lugar de mantenerlo exclusivamente en el terreno de las declaraciones mediáticas.

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Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

Pamela López no asistió a la citación en la Subprefectura de Miraflores

La denuncia presentada por Pamela Franco llegó a la Subprefectura de Miraflores, instancia ante la cual la cantante acudió en el marco de las diligencias relacionadas con el caso. Según la información proporcionada, Pamela López no asistió a la citación.

La ausencia de la expareja de Christian Cueva no ha cambiado la postura de la intérprete, quien manifestó que mantiene su decisión de continuar con las acciones legales. Hasta el momento, la información disponible no precisa una explicación de López sobre su inasistencia ni permite establecer qué consecuencias procesales podría tener esa situación.

Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

En este escenario, resulta importante diferenciar las declaraciones de las involucradas de las decisiones que puedan adoptar las autoridades. Mientras Franco sostiene que determinados comentarios sobre su persona sobrepasaron los límites, será el procedimiento correspondiente el que permita evaluar los hechos denunciados y determinar los pasos siguientes.

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La cantante, por su parte, aprovechó su participación en el homenaje que recibió en Ventanilla para reiterar que no busca impedir que se hable de ella. Su reclamo apunta, según explicó, a cuestionar la manera en que se formulan ciertas expresiones y a establecer que la crítica no debería confundirse con el insulto.

Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

Abogada de Pamela Franco advierte que continuará con el procedimiento legal

La postura de la cantante también fue respaldada por su defensa legal. A la salida de la diligencia, la abogada de Pamela Franco aseguró que no abandonarán el procedimiento y que agotarán las vías disponibles para que se evalúen los presuntos agravios atribuidos a Pamela López.

“Iremos hasta las últimas consecuencias”, sentenció la letrada al referirse a la continuidad del caso.

Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'