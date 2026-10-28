El nuevo refuerzo de Deportivo Municipal para el torneo Tradición Copera: fue campeón con Universitario de Deportes

El defensa central de 39 años, con pasado en Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Atlético, se incorpora al cuadro edil para aportar jerarquía y liderazgo en la última línea de la Franja. (Deportivo Municipal)

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Deportivo Municipal sumó a Nelinho Quina a su plantel. El defensa central de 39 años, uno de los zagueros más experimentados del fútbol peruano, firmó con el club edil para disputar el torneo Tradición Copera y pelear por un cupo en la próxima edición de la Liga 3. La institución hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al veterano futbolista con un mensaje que resumió las expectativas puestas en su llegada.

“¡Bienvenido, Nelinho Quina! El experimentado defensor central se suma al Club Deportivo Municipal para aportar su trayectoria, liderazgo y compromiso en esta nueva etapa. ¡Vamos juntos por este desafío! ¡Echa Muni!”, publicó el club en sus plataformas digitales.

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La incorporación del zaguero fue recibida con sorpresa entre los aficionados, dado el recorrido del jugador por distintas instituciones del fútbol nacional y su vínculo histórico con algunos de los clubes más representativos del país. Con su arribo, la Franja busca consolidar su defensa de cara a una competencia en la que aspira a protagonizar.

Trayectoria marcada por Universitario y otros clubes del fútbol nacional

Nelinho Quina vuelve a escena en el fútbol peruano con una trayectoria que incluye dos etapas en Universitario de Deportes, además de pasos por Sporting Cristal y Alianza Atlético, clubes en los que acumuló experiencia competitiva (Deportivo Municipal)

Nelinho Quina construyó buena parte de su carrera en Universitario de Deportes, donde tuvo dos etapas. La primera fue en 2009, año en que integró el plantel que se consagró campeón nacional, aunque abandonó la institución a mitad de temporada para partir hacia Bélgica. Su regreso al conjunto crema se produjo en 2020, cuando volvió a vestir la camiseta merengue y actuó como titular en varios partidos. Permaneció en el club hasta 2023, cuando se desvinculó de manera definitiva.

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Además de su paso por el cuadro de Ate, el defensor también defendió los colores de Sporting Cristal y Alianza Atlético, dos instituciones con peso propio en el fútbol peruano. Ese recorrido le permitió acumular experiencia en distintos contextos competitivos y consolidarse como un referente en su posición a lo largo de los años.

En los últimos tiempos, Quina continuó activo en categorías inferiores del fútbol peruano. En 2025 participó de la Copa Perú con Unión Minas de Pamputa, y a comienzos de 2026 integró las filas de Estudiantil CNI, equipo con el que disputó la Liga 2. Esa continuidad en el juego lo mantiene en ritmo competitivo y lo convierte en una incorporación con sustento para afrontar el torneo que tiene por delante.

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Lo que Municipal espera de su nuevo defensor

La llegada de Nelinho Quina responde a la búsqueda de experiencia para la defensa de Deportivo Municipal. La institución resaltó la jerarquía del zaguero de 39 años, quien asumirá un nuevo desafío con la camiseta de la Franja (Deportivo Municipal)

La dirigencia del club edil no ocultó sus expectativas respecto al aporte que Quina puede brindar al equipo. Más allá de su rendimiento dentro del campo, la institución destacó su capacidad de liderazgo y la influencia que puede ejercer sobre el grupo. En ese sentido, el mensaje oficial subrayó tres atributos concretos: trayectoria, liderazgo y compromiso.

“¡Experiencia y jerarquía para la Franja!”, fue otra de las frases con las que Deportivo Municipal presentó al refuerzo, una definición que sintetiza el perfil que el cuerpo técnico buscaba para reforzar la última línea del equipo.

Con la llegada del zaguero, el club apuesta por la solidez defensiva como uno de los pilares para competir en el torneo Tradición Copera. La experiencia acumulada por Quina en más de una década de fútbol profesional es, para la institución, un activo que puede marcar diferencias tanto en los duelos individuales como en la organización colectiva de la defensa.

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Un desafío doble: el torneo y la clasificación a la Liga 3

La incorporación de Nelinho Quina se enmarca en los objetivos deportivos de Deportivo Municipal, que busca protagonismo en el torneo Tradición Copera y aspira a asegurar su presencia en la siguiente edición de la Liga 3 (Deportivo Municipal)

El torneo Tradición Copera no es el único objetivo que tiene Deportivo Municipal en el horizonte. El club también busca asegurarse un lugar en la próxima edición de la Liga 3, lo que convierte cada partido en una instancia de alto valor deportivo e institucional.

En ese contexto, la incorporación de Nelinho Quina adquiere una dimensión adicional. No se trata solo de sumar un defensor con nombre propio, sino de incorporar a un futbolista que conoce lo que significa competir bajo presión y que ha atravesado instancias decisivas a lo largo de su carrera. Su historial en campeonatos nacionales y su paso por clubes con exigencias altas lo posicionan como un refuerzo con peso específico para los objetivos que persigue la institución.

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A sus 39 años, el defensor enfrenta este nuevo capítulo con la misión de trasladar su experiencia al vestuario y al campo de juego, en un club que confía en que su llegada puede ser determinante para alcanzar las metas trazadas en esta etapa de la temporada.

El defensor central, campeón nacional con Universitario de Deportes en 2009, se suma al plantel para fortalecer la última línea en el Tradición Copera y perseguir la clasificación a la próxima Liga 3 (Deportivo Municipal)