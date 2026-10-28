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Matías Sarue explica los objetivos trazados como nuevo Director Deportivo en Melgar: “Quiero hacer subir la vara, intentando hacer crecer al club”

El directivo argentino es una apuesta del propietario Jader Rizqallah Garib y del administrador Ricardo Bettocchi. Trabajó con éxito en la secretaría de scouting de Lanús por cerca de un lustro con resultados óptimos

Matías Sarue, presentado en sociedad como nuevo Director Deportivo de FBC Melgar. - Crédito: Carlos Alpaca
Matías Sarue, presentado en sociedad como nuevo Director Deportivo de FBC Melgar. - Crédito: Carlos Alpaca
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El argentino Matías Sarue, que a inicios de octubre fue anunciado como nuevo Director Deportivo de FBC Melgar, compareció por primera vez en Arequipa para abordar las funciones que realizará en el cargo. El plano futbolístico es de su interés, pero sobre todo se centrará en la organización de las bases de la institución.

Los objetivos serán siempre disminuir el margen de error y mejorar los procesos internos del club para ser mucho más ordenados y metódicos en las formas. El fútbol es el deporte de mas error y por más que uno trabaje diez puntos, puede perder contra un equipo que trabaje cinco puntos”, sostuvo.

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Melgar le dio la bienvenida a Matías Sarue a su área deportiva.
Melgar le dio la bienvenida a Matías Sarue a su área deportiva. Crédito: Prensa club

Explicó también Sarue que “mi objetivo es intentar hacer crecer la estructura del club en general, profesionalizar un montón de áreas, obviamente ligado a lo deportivo e institucional. Hay que subir la vara cada año un pasito más, intentando hacer crecer al club”.

Quiero darle la mejor recuperación posible, la mejor cancha de entrenamiento posible, darle los mejores jugadores posibles, el mejor cuerpo técnico posible para que como club estemos tranquilos en que estamos haciendo las cosas bien y dejarle la posibilidad al entrenador y a los jugadores de que solamente se preocupen por intentar ganar”, sumó Matías.

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Se le cuestionó a Saure si es consciente que al llegar a Melgar deberá luchar con la presión de una afición enteramente nacionalista que quiere el éxito. Al respecto dijo: “Vengo de un país muy pasional en cuanto al fútbol y ya veo que tengo muy claro de que hay que respetar un montón los procesos en el fútbol en todo sentido. Y muchas veces en todo ámbito, en todo trabajo, conocerse lleva un tiempo”.

Y cerró: “Para mí el sentido común en el fútbol, que es el deporte con más errores en el mundo, muchas veces no es el resultado. Entonces muchas veces no gana el mejor y muchas veces pierde el que ha hecho mejor las cosas. Eso como punto de partida. Y yo no le estoy pidiendo al hincha que entienda eso, sino que el hincha simplemente quiere ganar a costa de lo que sea. Y en el fútbol lo que sea tampoco existe”.

Matías Sarue ofreciendo sus declaraciones ante la mirada fija del propietario de Melgar. - Crédito: HBA
Matías Sarue ofreciendo sus declaraciones ante la mirada fija del propietario de Melgar. - Crédito: HBA

Fortalecimiento

Al haber trabajado como parte del departamento de scouting de Lanús, Matías Sarue sabe a la perfección como funcionan los procesos de búsqueda de jóvenes valores y ello es lo que quiere impulsar dentro de FBC Melgar con el propósito de revitalizar las canteras.

“Si yo considero que hay un jugador en otra parte de Perú que mejora al jugador que yo tengo en inferiores de Melgar, buscaré lo más competitivo para el primer equipo”, externó el argentino.

Aclaró, además, que la exploración y promoción de efectivos jóvenes pasará solamente por cuestiones futbolísticas: “No se va a regalar minutos a un jugador por haber nacido en Arequipa. Eso me parece que sería grave en lo deportivo, porque atentaría a lo competitivo, netamente, que al fin y al cabo es lo que aspira Melgar en primera división”.

Con respecto a la conformación del plantel principal, Sarue indicó que desea que el actual entrenador siga en el año posterior para mantener el proyecto institucional.

Matías Zegarra, considerado el último joven valor de Melgar. - Crédito: Difusión
Matías Zegarra, considerado el último joven valor de Melgar. - Crédito: Difusión

Espero contar con Miguel Rondelli, es mi deseo. Estoy muy contento con lo que he visto estos días de su trabajo”, aseguró Matías.

Sarue no solo se ha dedicado a funciones directivas, también trabajó en campos del ascenso de Argentina como ayudante y formador juvenil.

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