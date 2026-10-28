Adolescente de 15 años permanece en UCI tras depilación de cejas en Pueblo Libre: madre denuncia quemadura e infección bacteriana

La joven de 15 años sufrió una quemadura y después presentó una infección bacteriana que todavía no tiene un origen identificado. Captura de pantalla

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Una adolescente de 15 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar complicaciones de salud luego de un procedimiento de depilación de cejas en el establecimiento Georgette Beauty & Fashion, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre. La familia denunció una presunta relación entre el servicio estético y una infección bacteriana cuyo origen aún no está identificado.

El caso involucra a la madre de la menor, Rocío Zapata, quien solicita que el negocio asuma los gastos médicos y las responsabilidades que correspondan. Según su testimonio, la joven sufrió una quemadura en la zona tratada y su estado de salud se complicó durante los días posteriores a la atención, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2026.

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La familia informó que los gastos por la atención médica superan los S/15.000. Entre las afecciones reportadas figuran lesiones en la piel, inflamación y heridas en la boca y las manos. La madre también manifestó su preocupación por el impacto físico y emocional que enfrenta su hija a raíz de las complicaciones.

A la denuncia se sumaron testimonios de extrabajadoras del establecimiento, quienes señalaron presuntas irregularidades en el manejo de materiales utilizados para los servicios estéticos. Por su parte, la empresa rechazó las acusaciones de negligencia y sostuvo que no cuenta con documentación médica que confirme que las dolencias de la adolescente sean consecuencia de la depilación.

Madre denuncia quemadura e infección bacteriana tras la depilación

De acuerdo con el relato de Rocío Zapata, su hija acudió al centro estético para una depilación de cejas y sufrió una lesión en la zona donde se aplicó la cera. La adolescente permaneció siete días internada sin un diagnóstico definitivo. Posteriormente, los análisis médicos confirmaron una infección bacteriana, aunque todavía no se identificó el microorganismo responsable.

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La madre también reportó cambios en la coloración de uno de los dedos de la menor, puntos oscuros, inflamación y dolor intenso. Además, señaló que los problemas de salud afectaron el estado emocional de su hija, quien enfrenta dificultades para aceptar los cambios en su apariencia.

En declaraciones al programa La calle no calla, Zapata expresó su preocupación por la evolución clínica de la adolescente y por la falta de un acuerdo con el establecimiento.

“Mi hija no se puede mirar al espejo. Pensé que las personas eran humanas, pero no. Todavía no sabemos qué bacteria es. Está con el ganglios inflamados, heridas en la boca y la mano. Llevo más de S/15.000. Ella es una niña inteligente. No es justo. El negocio sigue funcionando normal”, declaró.

La familia solicita que el negocio cubra los costos de la atención médica y responda por las consecuencias del procedimiento. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la identidad de la bacteria ni establece de manera definitiva el vínculo médico entre la depilación y todas las afecciones reportadas.

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Extrabajadoras señalan presuntas irregularidades en el uso de materiales

Durante la investigación, una exempleada del establecimiento denunció que el personal reutilizaba palitos de madera desechables y cera empleada en los procedimientos. Según su testimonio, estas prácticas respondían a una decisión de reducir los costos del negocio.

La extrabajadora también afirmó que el centro estético habría sustituido la cera destinada al rostro por otra diseñada para el cuerpo, debido a su menor precio.

“Soy consciente que muchas veces los palitos desechables que son de madera se reutilizaban al igual que la cera. Esta última la dejaban por días y decían que la podían reutilizar para no estar malgastando. Eso genera una bio contaminación. Yo les comenté que la cera de cara es muy diferente a la cera de cuerpo. Sí puedo asegurar que cambiaron la cera de cara a una cera de cuerpo porque salía mucho más económico”, sostuvo.

Otra exempleada denunció una presunta mala praxis durante un servicio de manicure en el mismo local. Según su versión, el personal limó en exceso una capa de la uña. La mujer afirmó que, tras comunicar lo ocurrido a la administración, recibió cuestionamientos y luego perdió su puesto de trabajo.

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Estos testimonios forman parte de las denuncias difundidas sobre las prácticas del establecimiento. Las declaraciones de las extrabajadoras no constituyen por sí solas una determinación oficial sobre las causas de las lesiones de la adolescente.

Georgette Beauty & Fashion rechaza las acusaciones de negligencia

Comunicado de la empresa

Mediante un comunicado público, Inversiones Georgette S.A.C., empresa titular de Georgette Beauty & Fashion, negó las acusaciones de negligencia relacionadas con el procedimiento del 2 de octubre de 2026.

La compañía sostuvo que los productos utilizados en sus servicios cuentan con registro sanitario y que sus procedimientos cumplen los protocolos correspondientes. También afirmó que verifica la calidad de los insumos empleados en la depilación de cejas.

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En el documento, la empresa señaló que no recibió una epicrisis ni un certificado médico que establezca que el herpes zóster, la celulitis periorbitaria y otras dolencias reportadas por la familia fueron consecuencia de la quemadura atribuida al procedimiento.

El establecimiento solicitó a la madre documentación médica para determinar el origen de los diagnósticos. Asimismo, manifestó su disposición a asumir las responsabilidades correspondientes si se demuestra una relación entre el servicio prestado y las complicaciones de salud de la menor.

La compañía también rechazó las acusaciones difundidas en redes sociales y afirmó que estas perjudican su reputación. Su posición se centra en la ausencia de documentación que, según indicó, permita confirmar el vínculo causal entre la atención estética y las afecciones médicas.

En su pronunciamiento, Georgette Beauty & Fashion informó que el 15 de octubre recibió una propuesta económica por S/19.538. Según la empresa, el pedido incluía gastos médicos y medicamentos, una compensación adicional de S/10.000 y otros conceptos.

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La compañía indicó que rechazó el acuerdo porque consideró que el monto no contaba con sustento suficiente. También señaló que espera que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) o el Poder Judicial determinen si le corresponde asumir alguna responsabilidad por el caso.

Por su parte, la madre sostiene que los gastos médicos de su hija ya superan los S/15.000 y reclama una respuesta del establecimiento frente a las complicaciones que enfrenta la adolescente.