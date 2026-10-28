Minedu descontará el sueldo a docentes que acaten el paro del Sutep y no dicten clases este 29 de octubre

El Ministerio de Educación de Perú advierte descuentos salariales para los docentes del Sutep que acaten la paralización nacional de labores convocada por el sindicato. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que descontará el sueldo a los docentes que acaten el paro convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y no asistan a dictar clases el jueves 29 de octubre de 2026. La medida se difundió a través del Comunicado N.° 12-2026-MINEDU, en el que el sector educativo advirtió que la paralización fue declarada improcedente por las autoridades competentes.

Mediante la Resolución de Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU, el ministerio determinó que la convocatoria del Sutep no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N.° 28988, norma que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial. En consecuencia, cualquier ausencia de docentes vinculada a la medida de fuerza será calificada como interrupción ilegal del servicio educativo.

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Docentes del sindicato Sutep marchan en una movilización en Perú, luego de que el Ministerio de Educación declarara improcedente la convocatoria de paro nacional. (Difusión)

Minedu declara improcedente el paro del Sutep

El pronunciamiento del Minedu se produjo luego de que el Sutep anunciara la paralización de labores a nivel nacional para este jueves. Al resolver sobre la procedencia del paro, la Secretaría General del ministerio concluyó que la convocatoria sindical no se ajustó a las condiciones que exige el reglamento vigente, por lo que carece de validez legal.

Esta calificación implica que, de concretarse la medida, no se tratará de un ejercicio del derecho a huelga reconocido por la normativa laboral, sino de una interrupción del servicio educativo sin respaldo jurídico, según el comunicado oficial.

Un comunicado oficial del Ministerio de Educación de Perú declara improcedente el paro del Sutep y dispone el descuento de remuneraciones al personal docente que no asista a las aulas. (MINEDU)

Directores reportarán faltas en 24 horas

El Minedu dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) actúen conforme a la resolución emitida. Los directores de las instituciones educativas deberán reportar, en un plazo de 24 horas, la relación del personal que no asista a dictar clases el día de la paralización.

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Con base en esa información, el ministerio aplicará el descuento de remuneraciones correspondiente a cada día no laborado. El comunicado precisó, además, que se evaluarán las responsabilidades administrativas que correspondan a los docentes que participen en la medida de fuerza, en el marco de los procedimientos disciplinarios del sector.

El ministerio ratificó que la educación es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 3 de la Ley General de Educación N.° 28044, y reiteró su condición de servicio público esencial conforme a la Ley N.° 28988. Sobre esa base, exhortó a los docentes a cumplir con su labor con responsabilidad y a los padres de familia a enviar a sus hijos a las instituciones educativas, cuyo funcionamiento, señaló, se encuentra garantizado.

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