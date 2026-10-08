El goleador africano que jugará la primera edición del torneo Tradición Copera: en qué equipo jugará

La incorporación del nigeriano se enmarca en una estrategia clara de la dirigencia characata, que ya oficializó a Luis 'Puchito' Flores como entrenador y apunta sin rodeos al ascenso a la Liga 3. (Facebook: Entretiempo)

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Arequipa tendrá acento africano en la primera edición del torneo Tradición Copera. El Sportivo Huracán, uno de los clubes más representativos de la ciudad, avanza a paso firme en la contratación del atacante nigeriano Ekene Victor Emewulu, un delantero de 21 años, 1,88 metros de estatura y un historial goleador que lo llevó desde las canchas de su natal Abuja hasta la liga de Malasia.

Jimmy Ojeda, presidente de la institución verdolaga, confirmó que las tratativas están en un 90% de avance y que la firma es cuestión de días.

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Un perfil que llama la atención en el fútbol regional

Con 21 años y 1,88 metros de estatura, Ekene Victor Emewulu se prepara para dar el salto al fútbol peruano. El atacante ya tiene experiencia en Nigeria, Malasia y selecciones juveniles. (sportblits)

Ekene Victor Emewulu nació el 6 de mayo de 2005 en Onitsha, capital comercial del estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. Desde sus primeros pasos en el fútbol, el atacante —que puede desenvolverse como delantero centro o como extremo— mostró un olfato goleador que lo distinguió en las categorías formativas. Su nombre empezó a circular con fuerza cuando se consagró como máximo anotador de la Liga Bwari NLO en Abuja, una de las competencias de base más exigentes del país africano.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección juvenil nigeriana, con la que participó en el Torneo Golden Eaglet disputado en Rusia en 2022. La experiencia internacional a tan corta edad terminó de definir su perfil: un atacante físico, veloz y con llegada al gol, características que lo llevaron, en septiembre de 2025, al Perak FA de Malasia, donde sumó minutos en la liga local y en la Copa nacional antes de recibir el llamado desde Sudamérica.

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“Las negociaciones están en un 90% de avance, es cuestión de días para que todo se concrete”, señaló Ojeda al referirse al proceso de incorporación del jugador africano.

El ‘Globito’ apunta al ascenso con refuerzos de peso

Sportivo Huracán no quiere llegar al Tradición Copera solo para participar. La dirigencia arequipeña prepara un plantel competitivo, con Emewulu casi cerrado y todavía un cupo extranjero disponible. (Sportivo Huracán)

La llegada de Emewulu no es un movimiento aislado. Responde a una estrategia clara de la dirigencia del Sportivo Huracán, que decidió apostar fuerte desde el arranque para pelear por el ascenso a la Liga 3. El club arequipeño ya había dado otro paso concreto al oficializar a Luis ‘Puchito’ Flores como su nuevo entrenador, un nombre con recorrido en el fútbol peruano de las categorías regionales.

El reglamento del torneo Tradición Copera permite a cada participante sumar hasta dos refuerzos extranjeros. Con Emewulu prácticamente cerrado, al Sportivo Huracán le restaría aún un cupo disponible para incorporar a otro jugador foráneo, algo que la dirigencia no descarta explorar en los próximos días.

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La solvencia económica que la directiva verdolaga aseguró de cara a esta competencia le da margen para moverse con tranquilidad en el mercado. El objetivo está claro: no solo participar, sino pelear de igual a igual con los mejores equipos del torneo desde la primera fecha.

Grupo 3 y un calendario que arranca el 24 de octubre

Sportivo Huracán ya conoce a los equipos que tendrá enfrente en la fase de grupos del Tradición Copera. El conjunto arequipeño integrará una zona con representantes de varias regiones del país. (Sportivo Huracán)

El sorteo ubicó al Sportivo Huracán en el Grupo 3 del torneo Tradición Copera, donde compartirá zona con rivales de distintas regiones del sur y centro del país. Sus contrincantes serán los cusqueños Alfredo Salinas y Social Pacopata, además del Atlético Huracán de Moquegua, el Bolognesi de Tacna y el Municipal de Chacos de Huánuco. El orden de los enfrentamientos dentro del grupo quedará definido en el sorteo del fixture programado para este viernes 9 de octubre.

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La primera fecha de la fase de grupos está prevista para el 24 de octubre, con un calendario que se extenderá hasta el 24 de enero de 2027. La gran final del certamen está agendada para el 28 de febrero de ese mismo año, lo que le da al torneo una duración de algo más de cuatro meses de competencia.

Para Emewulu, que recorrió más de 15.000 kilómetros desde el sudeste asiático hasta los 2.335 metros sobre el nivel del mar de Arequipa, la Tradición Copera representará su primera experiencia en el fútbol sudamericano. Un salto de continente que el Sportivo Huracán espera que se traduzca en goles para cumplir con la meta que la dirigencia trazó desde el primer día: volver a escalar en la pirámide del fútbol peruano.

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