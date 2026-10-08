Perú Deportes

El goleador africano que jugará la primera edición del torneo Tradición Copera: en qué equipo jugará

La institución de Arequipa busca pelear por un lugar en la Liga 3 y mantiene un cupo extranjero disponible, tras avanzar la incorporación del atacante de 21 años para el certamen

Tradición Copera – Sportivo Huracán - Ekene Victor Emewulu - Perú – deportes – 7 octubre
La incorporación del nigeriano se enmarca en una estrategia clara de la dirigencia characata, que ya oficializó a Luis 'Puchito' Flores como entrenador y apunta sin rodeos al ascenso a la Liga 3. (Facebook: Entretiempo)
Guardar

Arequipa tendrá acento africano en la primera edición del torneo Tradición Copera. El Sportivo Huracán, uno de los clubes más representativos de la ciudad, avanza a paso firme en la contratación del atacante nigeriano Ekene Victor Emewulu, un delantero de 21 años, 1,88 metros de estatura y un historial goleador que lo llevó desde las canchas de su natal Abuja hasta la liga de Malasia.

Jimmy Ojeda, presidente de la institución verdolaga, confirmó que las tratativas están en un 90% de avance y que la firma es cuestión de días.

PUBLICIDAD

Un perfil que llama la atención en el fútbol regional

Tradición Copera – Sportivo Huracán - Ekene Victor Emewulu - Perú – deportes – 7 octubre
Con 21 años y 1,88 metros de estatura, Ekene Victor Emewulu se prepara para dar el salto al fútbol peruano. El atacante ya tiene experiencia en Nigeria, Malasia y selecciones juveniles. (sportblits)

Ekene Victor Emewulu nació el 6 de mayo de 2005 en Onitsha, capital comercial del estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. Desde sus primeros pasos en el fútbol, el atacante —que puede desenvolverse como delantero centro o como extremo— mostró un olfato goleador que lo distinguió en las categorías formativas. Su nombre empezó a circular con fuerza cuando se consagró como máximo anotador de la Liga Bwari NLO en Abuja, una de las competencias de base más exigentes del país africano.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección juvenil nigeriana, con la que participó en el Torneo Golden Eaglet disputado en Rusia en 2022. La experiencia internacional a tan corta edad terminó de definir su perfil: un atacante físico, veloz y con llegada al gol, características que lo llevaron, en septiembre de 2025, al Perak FA de Malasia, donde sumó minutos en la liga local y en la Copa nacional antes de recibir el llamado desde Sudamérica.

PUBLICIDAD

“Las negociaciones están en un 90% de avance, es cuestión de días para que todo se concrete”, señaló Ojeda al referirse al proceso de incorporación del jugador africano.

El ‘Globito’ apunta al ascenso con refuerzos de peso

Tradición Copera – Sportivo Huracán - Ekene Victor Emewulu - Perú – deportes – 7 octubre
Sportivo Huracán no quiere llegar al Tradición Copera solo para participar. La dirigencia arequipeña prepara un plantel competitivo, con Emewulu casi cerrado y todavía un cupo extranjero disponible. (Sportivo Huracán)

La llegada de Emewulu no es un movimiento aislado. Responde a una estrategia clara de la dirigencia del Sportivo Huracán, que decidió apostar fuerte desde el arranque para pelear por el ascenso a la Liga 3. El club arequipeño ya había dado otro paso concreto al oficializar a Luis ‘Puchito’ Flores como su nuevo entrenador, un nombre con recorrido en el fútbol peruano de las categorías regionales.

El reglamento del torneo Tradición Copera permite a cada participante sumar hasta dos refuerzos extranjeros. Con Emewulu prácticamente cerrado, al Sportivo Huracán le restaría aún un cupo disponible para incorporar a otro jugador foráneo, algo que la dirigencia no descarta explorar en los próximos días.

La solvencia económica que la directiva verdolaga aseguró de cara a esta competencia le da margen para moverse con tranquilidad en el mercado. El objetivo está claro: no solo participar, sino pelear de igual a igual con los mejores equipos del torneo desde la primera fecha.

Grupo 3 y un calendario que arranca el 24 de octubre

Tradición Copera – Sportivo Huracán - Ekene Victor Emewulu - Perú – deportes – 7 octubre
Sportivo Huracán ya conoce a los equipos que tendrá enfrente en la fase de grupos del Tradición Copera. El conjunto arequipeño integrará una zona con representantes de varias regiones del país. (Sportivo Huracán)

El sorteo ubicó al Sportivo Huracán en el Grupo 3 del torneo Tradición Copera, donde compartirá zona con rivales de distintas regiones del sur y centro del país. Sus contrincantes serán los cusqueños Alfredo Salinas y Social Pacopata, además del Atlético Huracán de Moquegua, el Bolognesi de Tacna y el Municipal de Chacos de Huánuco. El orden de los enfrentamientos dentro del grupo quedará definido en el sorteo del fixture programado para este viernes 9 de octubre.

La primera fecha de la fase de grupos está prevista para el 24 de octubre, con un calendario que se extenderá hasta el 24 de enero de 2027. La gran final del certamen está agendada para el 28 de febrero de ese mismo año, lo que le da al torneo una duración de algo más de cuatro meses de competencia.

Para Emewulu, que recorrió más de 15.000 kilómetros desde el sudeste asiático hasta los 2.335 metros sobre el nivel del mar de Arequipa, la Tradición Copera representará su primera experiencia en el fútbol sudamericano. Un salto de continente que el Sportivo Huracán espera que se traduzca en goles para cumplir con la meta que la dirigencia trazó desde el primer día: volver a escalar en la pirámide del fútbol peruano.

Temas Relacionados

Tradición CoperaSportivo HuracánEkene Victor Emewuluperu–deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

’Rosados’ y ’churres’ se medirán por tercera ocasión al hilo luego de las semifinales por Copa de la Liga. Ahora, por Liga 1, disputarán un duelo decisivo, pues solo un punto los separa

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ arrancó con el pie derecho del certamen de selecciones al imponerse frente a las chilenas en tierras venezolanas. Y justamente su próximo rival será la ‘vinotinto’

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela comenzarán la disputa por clasificar al Mundial. Conoce la programación de los partidos que incluirán la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención

Aunque falta más de un mes para el cierre del curso en Perú, en las oficinas de Matute avanzan con la posibilidad de sumar un nuevo valor en la parcela ofensiva. De ahí que surja la ficha del goleador de Huachipato del Campeonato Nacional de Chile

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

ENTRETENIMIENTO

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Jimin y j-hope de BTS sorprenden grabando TikTok a horas del primer concierto en Lima: “Perú, estamos listos”

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy casando con los 7″

DEPORTES

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Perú vs Chile 3-1: resumen del triunfo ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Alianza Lima analiza el mercado internacional para reforzar delantera en la siguiente temporada de Liga 1: Lionel Altamirano despierta atención