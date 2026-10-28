Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

Una pantalla con datos de Facilito de Osinergmin compara precios de gasohol y diésel junto a los surtidores de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios declarados por los grifos de Lima muestran diferencias que pueden modificar el presupuesto de los conductores al momento de cargar combustible. Para este miércoles 28 de octubre, el diésel B5 S-50 UV presenta una variación de hasta S/ 4,54 por galón, según los valores disponibles en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta reúne los importes que informan las estaciones de servicio y permite buscarlos por producto, departamento, provincia, distrito y distancia desde la ubicación del usuario. Los resultados también incluyen la dirección de cada local, los combustibles que ofrece y su condición operativa.

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Los valores pueden cambiar durante el día porque dependen de las actualizaciones de los operadores. Por esa razón, la consulta debe realizarse poco antes de salir hacia el grifo. También conviene comprobar que el establecimiento continúe operativo y que el combustible requerido figure entre los productos disponibles.

Un surtidor abastece a un automóvil junto a indicadores de precios en soles que representan la dispersión tarifaria por galón en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 puede generar una diferencia de S/ 68,10 en una carga de 15 galones

El diésel B5 S-50 UV, utilizado por automóviles, camionetas, buses y camiones, registra una de las mayores diferencias de precio entre los combustibles disponibles en Lima. En la consulta general, los montos van desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón.

La brecha entre ambos extremos equivale a S/ 4,54 por galón. Para un vehículo que necesita 15 galones, la diferencia puede llegar a S/ 68,10 entre abastecerse en un establecimiento con el menor precio declarado y otro con la tarifa más elevada. Ese cálculo no considera el gasto que implica desplazarse hacia una estación más alejada.

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Los montos no representan una tarifa uniforme por distrito ni para toda la ciudad. Cada grifo declara su propio precio, por lo que dos establecimientos ubicados a pocas cuadras pueden ofrecer importes distintos para el mismo producto.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los registros generales consultados.

Diferencia máxima identificada: S/ 4,54 por galón.

Carga de 15 galones: hasta S/ 68,10 de variación entre el precio menor y el mayor.

Dato a revisar antes de salir: disponibilidad del producto y condición operativa del establecimiento.

Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular y el premium también presentan diferencias entre estaciones de servicio

El gasohol regular figura entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en los valores generales consultados. La distancia entre ambas referencias alcanza S/ 3. Un conductor que cargue 12 galones podría pagar S/ 36 menos si encuentra una estación con el precio más bajo dentro de su ruta habitual.

El gasohol premium presenta una dispersión mayor. Los registros disponibles lo ubican desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, una diferencia de S/ 4,90. La alternativa más económica no siempre representa un ahorro final si requiere un trayecto largo, si hay congestión vehicular o si el vehículo consume parte del combustible durante el desvío.

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La comparación debe tomar en cuenta la cantidad de galones que se planea comprar. Una diferencia de pocos céntimos puede tener un efecto limitado en una carga pequeña, mientras que una brecha de varios soles por galón adquiere mayor peso en vehículos de uso frecuente o unidades que recorren largas distancias.

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.

Diferencia en gasohol regular: S/ 3 por galón.

Ahorro potencial en 12 galones de regular: S/ 36.

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón.

Diferencia en gasohol premium: S/ 4,90 por galón.

Un conductor evalúa una ruta alternativa frente a una estación con información del aplicativo Facilito de Osinergmin para calcular el gasto total de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Carabayllo y otros distritos registran referencias menores en algunos productos

La ubicación del grifo puede cambiar el costo de una carga. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue consignado desde S/ 20,09 por galón y el gasohol premium desde S/ 21,39. Esos importes corresponden a establecimientos puntuales, por lo que deben verificarse antes de acudir.

En Los Olivos, el gasohol regular apareció desde S/ 20,48 por galón. En San Juan de Lurigancho, el mismo combustible fue informado desde S/ 20,65. Para quienes usan gasohol premium, una de las referencias menores se ubicó en San Miguel, con un precio de S/ 21,99 por galón.

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El diésel también mostró diferencias por zona. En Carabayllo, algunos registros partieron de S/ 23,29 por galón. En Comas, el valor inicial fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac la referencia mínima alcanzó S/ 24,94. Las variaciones pueden responder a actualizaciones realizadas en distintos momentos de la jornada.

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 20,09 y premium desde S/ 21,39.

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 20,48.

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 20,65.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 21,99.

Carabayllo: diésel B5 desde S/ 23,29.

Comas: diésel B5 desde S/ 24,10.

Rímac: diésel B5 desde S/ 24,94.

Un conductor consulta el aplicativo Facilito de Osinergmin en su teléfono para ubicar estaciones de servicio y comparar precios de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular se despacha por galón

La consulta de Facilito no se limita a gasoholes y diésel. La plataforma de Osinergmin también permite ubicar establecimientos que comercializan Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor.

El GNV se vende por metro cúbico, por lo que su importe no debe compararse de manera directa con el costo por galón del diésel, el gasohol o el GLP. Este último sí se comercializa por galón. La búsqueda debe realizarse de acuerdo con el combustible autorizado para cada vehículo.

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Una persona abastece de combustible a un vehículo frente a una pantalla de Petroperú que marca los precios del gasohol 95 y del diésel en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las estaciones ofrecen la misma variedad de productos. Algunos locales disponen de gasoholes y diésel, mientras que otros venden GLP, GNV o una combinación limitada. La disponibilidad puede variar durante el día, por lo que el precio publicado debe contrastarse con la información visible en el surtidor antes de efectuar el pago.

Verificar que el grifo figure como operativo.

Confirmar que el producto requerido esté disponible.

Revisar que el importe de la plataforma coincida con el surtidor.

Calcular si el traslado reduce o elimina el ahorro previsto.

Comprobar que el combustible cumpla con las especificaciones del vehículo.

Actualizar la búsqueda si transcurrieron varias horas desde la primera consulta.

Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor por galón o metro cúbico constituye una parte del gasto mensual del vehículo. El consumo también depende del estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, la carga transportada y la forma de conducción. La plataforma Facilito permite revisar precios y ubicaciones antes de iniciar el recorrido.

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