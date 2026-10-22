Jefferson Farfán pidió paciencia con Mano Menezes para el recambio generacional en la selección peruana: “La gente se malacostumbró”

La 'Foquita' habló del nuevo proceso en la 'bicolor' con el técnico brasileño. (Video: Enfocados)

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La selección peruana atraviesa un recambio que quedó bajo cuestionamiento tras la gira por Norteamérica. El saldo de tres derrotas y un empate alimentó las críticas al rendimiento del equipo y puso en tela de juicio la continuidad del técnico brasileño Mano Menezes, a pocas semanas de los amistosos de noviembre.

En ese escenario, Jefferson Farfán pidió que los hinchas acompañen el proceso y acepten los márgenes de error de los futbolistas jóvenes. “La gente tiene que entender que así son los procesos. Hay un cambio generacional, es normal”, fueron sus primeras palabras en Enfocados.

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El exfutbolista recordó que esa transformación también alcanzó a otros integrantes de anteriores procesos de la ‘bicolor’, aunque admitió que la impaciencia se explica por los resultados obtenidos por el plantel que condujo Ricardo Gareca entre el 2015 y 2022. “La gente de alguna manera ha estado malacostumbrada con lo que hemos vivido en el Mundial 2018, el 2017, 2016”, expresó.

Jefferson Farfán fue uno de los jugadores importantes de la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. - créditos: Difusión

La ‘Foquita’ señaló que la irrupción de nuevos nombres supone fallos propios de un periodo de aprendizaje. “Van a pasar chicos jóvenes, que obviamente van a equivocarse, van a errar, pero es parte del fútbol”, afirmó.

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Eso no fue todo, ya que Jefferson Farfán también defendió la necesidad de darle espacio al DT Mano Menezes, por quien pidió que lo dejen trabajar en la selección peruana. “Y el entrenador es nuevo, tienen que dejarlo trabajar. De ahí ya veremos qué va a pasar con la selección”, remarcó.

Los jugadores que debutaron en la selección peruana con Mano Menezes

El ciclo de Mano Menezes abrió oportunidades para futbolistas que no habían sumado minutos con la selección peruana absoluta. La lista de estrenos durante su gestión incluye a Diego Romero, Alfonso Barco, Matías Zegarra, Marco Huamán, Oslimg Mora, Bassco Soyer, Jairo Vélez y Piero Magallanes.

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A esos nombres se suma Adrián Quiroz, quien tuvo su debut frente a Senegal en marzo. El volante de Universitario de Deportes no integró la convocatoria para la gira norteamericana, pero ya había recibido una oportunidad en el periodo de observación del técnico.

Diego Romero, Bassco Soyer y Piero Magallanes debutaron en la selección peruana con Mano Menezes.

Entre los debutantes, Matías Zegarra fue el más joven en estrenarse durante la conducción del brasileño. El lateral izquierdo de Melgar años tuvo minutos ante Colombia, en el último partido de la gira disputada en Estados Unidos y Canadá.

La prueba para los jóvenes no se limita a sumar una convocatoria. El desafío consiste en sostener su rendimiento, adaptarse a la exigencia internacional y convertirse en alternativas estables dentro de la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2030.

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El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

Los amistosos de la selección peruana en noviembre

La selección peruana jugará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre y tendrá la posibilidad de reencontrarse con su público después de la serie de partidos en Norteamérica. El primer encuentro será ante Bolivia, el viernes 13 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima.

El compromiso marcará el primer partido de Mano Menezes como entrenador de la ‘blanquirroja’ en territorio nacional. El cuerpo técnico tendrá allí una oportunidad para aplicar las conclusiones que dejó una gira sin triunfos.

El segundo duelo está programado para el martes 17 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La Federación Peruana de Fútbol aún negocia con una selección de la Concacaf para cerrar el rival.

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Honduras fue una de las opciones evaluadas, aunque quedó descartada. Venezuela también rechazó la posibilidad de jugar en la ciudad cusqueña, por lo que la confirmación del adversario continúa pendiente.