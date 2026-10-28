Ángela Leyva celebra su primer triunfo oficial con AEK Atenas: brilló con 10 puntos en la Challenge Cup

Ángela Leyva consigue su primera victoria oficial con AEK Atenas. Crédito: AEK

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Ángela Leyva celebró su primer triunfo oficial con el AEK Atenas en la temporada 2026/27. La atacante peruana contribuyó con 10 puntos en la victoria por 3-0 frente al Førde VK de Noruega, en el encuentro de ida de los 32avos de final de la CEV Challenge Cup, disputado el martes 27 de octubre.

El conjunto griego se impuso con parciales de 25-10, 25-14 y 25-13, en un compromiso que dominó de principio a fin. De esta manera, dio el primer paso en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo europeo, en el que busca meterse entre los 32 mejores equipos de la competición.

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La voleibolista nacional tuvo una participación destacada en el triunfo del AEK Atenas. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la contienda, registró 10 puntos: ocho de ataque y dos de bloqueo. En ofensiva, convirtió ocho de sus 14 intentos, mientras que también presentó un 80 % de recepción, con un 20 % de efectividad perfecta en ese rubro.

La máxima anotadora del equipo fue Terry Enweonwu, quien consiguió 25 puntos, con 22 ataques ganadores y dos aces. Por su parte, Leyva aportó en ambos extremos de la cancha y contribuyó a una victoria que dejó al conjunto ateniense con buenas perspectivas para afrontar el partido de vuelta.

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AEK Atenas venció 3-0 al Førde VK de Noruega, en el encuentro de ida de los 32avos de final de la CEV Challenge Cup. Crédito: AEK

Un inicio complicado en la Liga de Grecia

Antes de celebrar en el torneo continental, Leyva y el AEK Atenas habían tenido un comienzo complicado en la liga doméstica. El equipo griego sufrió dos derrotas consecutivas en sus primeras presentaciones, por lo que el triunfo ante Førde VK significó una oportunidad para recuperar confianza y cambiar la dinámica de sus resultados.

En su debut liguero, el 17 de octubre, el AEK cayó por 3-1 ante Panathinaikos. Pese al resultado adverso, la atacante peruana tuvo una actuación individual destacada al sumar 16 puntos, con 12 ataques, tres bloqueos y un ace.

Días después, el 23 de octubre, el conjunto ateniense volvió a perder por 3-1, esta vez frente al PAOK. Así, la victoria europea representó el primer triunfo oficial de Leyva con el club en la temporada 2026/27 y un resultado importante para afrontar los siguientes compromisos.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ángela Leyva con AEK Atenas?

El AEK Atenas disputará el encuentro de vuelta ante Førde VK este miércoles 28 de octubre, nuevamente en el EAK del Complejo Olímpico de la Villa Olímpica, donde el equipo griego actuará como local en términos administrativos. El compromiso está programado para las 11:30 horas de Perú.

El objetivo será conseguir una nueva victoria para asegurar el pase a la siguiente ronda de la CEV Challenge Cup. Tras el contundente resultado de la ida, el cuadro de Leyva buscará repetir su rendimiento y confirmar su avance en el torneo continental.

Para la atacante peruana, el desafío representa una nueva oportunidad de consolidarse en su primera experiencia con el club ateniense y seguir aportando en una competición internacional.

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La atacante peruana contribuyó con 10 puntos en la victoria por 3-0 frente al Førde VK de Noruega. Crédito: AEK Atenas

Ángela Leyva busca recuperar su mejor nivel tras su etapa en Turquía

Ángela Leyva no tuvo participación con la selección peruana durante este año, al priorizar su preparación física y la recuperación de su mejor nivel deportivo en una nueva etapa de su carrera en Europa. La atacante nacional tomó esta decisión después de un difícil cierre de su experiencia con el Besiktas de Turquía, con la intención de enfocarse en su rendimiento y afrontar en mejores condiciones el desafío que representa jugar en Grecia.

Su llegada al AEK Atenas supone una oportunidad para recuperar continuidad, fortalecer su estado físico y volver a mostrar su potencial en el voleibol internacional. En ese contexto, este triunfo en la CEV Challenge Cup representa un comienzo positivo en su nuevo equipo, mientras busca consolidarse a lo largo de la temporada 2026/27.

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